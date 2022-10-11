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Егор Оруджев — о чемпионстве Макса Ферстаппена, дождевом Гран-при Японии Формулы-1, штрафе Леклера и выезде трактора

Побьёт ли Ферстаппен великий рекорд Шумахера и Феттеля? Разбор Гран-при Японии
Егор Оруджев
Побьёт ли Ферстаппен великий рекорд?
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Расслабится ли Макс после титула и справедлив ли штраф Леклера? Отвечает Егор Оруджев.

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Японии Формулы-1, завершившегося победой и досрочным чемпионством Макса Ферстаппена.

Что думаете о втором чемпионстве Ферстаппена, как вам его сезон?

Блестяще! Помню, как он давал интервью после трёх первых гонок и сказал, что разрыв до Шарля такой, что это почти нереально. А в итоге Макс получил, пожалуй, самый лёгкий титул за долгое время. То, как легко каждый раз выглядят его победы и как смотрится Макс на фоне Переса — браво!

Макс — один из величайших пилотов в истории?

Определённо, он будет одним из великих.

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Расслабится ли Ферстаппен после титула или побьёт рекорд Феттеля и Шумахера по числу побед за сезон (у Макса сейчас 12, рекорд – 13)?

Макса всегда интересовали только победы. Думаю, всё продолжится так же. Так что рекорд он может и побить.

Как относитесь к ситуации, когда никто не понимал, чемпион Макс или нет?

Мне кажется, это не имело большого значения. У Ферстаппена такой отрыв в чемпионате, что… Ну, о’кей, картинка не вау для чемпионства. Но все равно рано или поздно Макс стал бы чемпионом. Число очков за «Сузуку» никак не повлияет на итог чемпионата.

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Кто, кроме Ферстаппена, больше всего впечатлил под дождём?

Окон провёл отличную гонку. Четвёртое место — это отличный результат. Ехал без ошибок.

В средней группе многое решил момент перехода на промежуточные шины. Кто в такой ситуации главнее — гоночный инженер или гонщик?

Гонщик. Он едет и чувствует. Инженер смотрит и видит времена, кто за сколько едет. Все примерно знают, какое время можно проехать на дождевой/промежуточной, после которого она начнёт перегреваться и, соответственно, уже пора ехать на «более сухой» резине. Но чаще в такой момент более полную картину видит пилот.

Можно ли оправдать Сайнса за вылет на первом круге?

Ну, как оправдать… В таких условиях ты пассажир. Машину поставило, и всё — уже ничего не сделаешь.

Штраф Леклера — по делу или нет? Ведь Перес не атаковал его прямо перед срезкой.

Тут сложно сказать. По мне, Шарль закрыл Серхио после того, как вернулся с обочины. За это можно было дать. А вот преимущества из срезки он не извлёк. Но на «Феррари», видимо, нельзя срезать повороты, будучи под прессингом. Все мы помним Феттеля и Хэмилтона в Канаде.

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Между Пересом и Леклером теперь одно очко. Кто станет вице-чемпионом?

Зависит от Чеко. Машина «Ред Булл» сейчас лучше. Если Чеко не подведёт, то будет вторым.

Что думаете о скандальной ситуации с выездом трактора?

С трактором, конечно, ситуация плохая. Но там были красные флаги, а значит, скорость ограничена 80 км/ч. С моей точки зрения, вряд ли на 80 км/ч может случиться аквапланирование. Плюс все знали, что там инцидент, значит, тоже будут осторожнее. С другой стороны, ничего не видно. Думаю, можно было на всякий случай подождать, когда все машины проедут это место на трассе, и только потом выпускать трактор.

Можно ли что-то сделать, чтобы Формула-1 перестала бояться дождя? Или сейчас слишком высокие требования к безопасности?

Нынешняя ситуация — комбинация всех факторов. И безопасность, и машины ооочень быстрые и большие. Думаю, если взять погодные условия Гран-при Бельгии 1998 года, когда финишировало несколько машин и был суперзавал на старте, то понятно, что в 2022 году гонка просто не состоялась бы. Из-за того, насколько мощные и большие сейчас машины, ими очень сложно управлять в дождь. А с развитием технологий шлейф воды просто гигантский, поэтому теперь в дождь пилотам вообще ничего не видно.

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