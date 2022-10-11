Побьёт ли Ферстаппен великий рекорд Шумахера и Феттеля? Разбор Гран-при Японии

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Японии Формулы-1, завершившегося победой и досрочным чемпионством Макса Ферстаппена.

Что думаете о втором чемпионстве Ферстаппена, как вам его сезон?



Блестяще! Помню, как он давал интервью после трёх первых гонок и сказал, что разрыв до Шарля такой, что это почти нереально. А в итоге Макс получил, пожалуй, самый лёгкий титул за долгое время. То, как легко каждый раз выглядят его победы и как смотрится Макс на фоне Переса — браво!

Макс — один из величайших пилотов в истории?



Определённо, он будет одним из великих.

Расслабится ли Ферстаппен после титула или побьёт рекорд Феттеля и Шумахера по числу побед за сезон (у Макса сейчас 12, рекорд – 13)?



Макса всегда интересовали только победы. Думаю, всё продолжится так же. Так что рекорд он может и побить.

Как относитесь к ситуации, когда никто не понимал, чемпион Макс или нет?



Мне кажется, это не имело большого значения. У Ферстаппена такой отрыв в чемпионате, что… Ну, о’кей, картинка не вау для чемпионства. Но все равно рано или поздно Макс стал бы чемпионом. Число очков за «Сузуку» никак не повлияет на итог чемпионата.

Кто, кроме Ферстаппена, больше всего впечатлил под дождём?



Окон провёл отличную гонку. Четвёртое место — это отличный результат. Ехал без ошибок.

В средней группе многое решил момент перехода на промежуточные шины. Кто в такой ситуации главнее — гоночный инженер или гонщик?



Гонщик. Он едет и чувствует. Инженер смотрит и видит времена, кто за сколько едет. Все примерно знают, какое время можно проехать на дождевой/промежуточной, после которого она начнёт перегреваться и, соответственно, уже пора ехать на «более сухой» резине. Но чаще в такой момент более полную картину видит пилот.

Можно ли оправдать Сайнса за вылет на первом круге?



Ну, как оправдать… В таких условиях ты пассажир. Машину поставило, и всё — уже ничего не сделаешь.

Штраф Леклера — по делу или нет? Ведь Перес не атаковал его прямо перед срезкой.



Тут сложно сказать. По мне, Шарль закрыл Серхио после того, как вернулся с обочины. За это можно было дать. А вот преимущества из срезки он не извлёк. Но на «Феррари», видимо, нельзя срезать повороты, будучи под прессингом. Все мы помним Феттеля и Хэмилтона в Канаде.

Между Пересом и Леклером теперь одно очко. Кто станет вице-чемпионом?



Зависит от Чеко. Машина «Ред Булл» сейчас лучше. Если Чеко не подведёт, то будет вторым.

Что думаете о скандальной ситуации с выездом трактора?



С трактором, конечно, ситуация плохая. Но там были красные флаги, а значит, скорость ограничена 80 км/ч. С моей точки зрения, вряд ли на 80 км/ч может случиться аквапланирование. Плюс все знали, что там инцидент, значит, тоже будут осторожнее. С другой стороны, ничего не видно. Думаю, можно было на всякий случай подождать, когда все машины проедут это место на трассе, и только потом выпускать трактор.

Можно ли что-то сделать, чтобы Формула-1 перестала бояться дождя? Или сейчас слишком высокие требования к безопасности?



Нынешняя ситуация — комбинация всех факторов. И безопасность, и машины ооочень быстрые и большие. Думаю, если взять погодные условия Гран-при Бельгии 1998 года, когда финишировало несколько машин и был суперзавал на старте, то понятно, что в 2022 году гонка просто не состоялась бы. Из-за того, насколько мощные и большие сейчас машины, ими очень сложно управлять в дождь. А с развитием технологий шлейф воды просто гигантский, поэтому теперь в дождь пилотам вообще ничего не видно.