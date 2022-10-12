3 вещи, без которых «Феррари» не стать чемпионом и в 2023 году

Итак, «Феррари» уже официально проиграла борьбу за чемпионство в личном зачёте сезона-2022, а в Кубке конструкторов всё может быть кончено после следующего Гран-при США. Что же нужно сделать итальянцам, чтобы в 2023-м не наступить на те же грабли и наконец стать лучшими? Мы выделили три основных момента.

1. Понимание машины

В начале сезона специалисты говорили наперебой: «Наконец-то у «Феррари» быстрый болид». На фоне сходов RB18 итальянская машина выглядела ещё и надежно. Но спустя время расстановка сил в пелотоне поменялась: после Гран-при Франции болид «Скудерии» стал терять свою скорость. Причина банальна: проигрыш в гонке обновлений. В то время как «Ред Булл» становился всё быстрее и надёжнее, обновки «Скудерии» достаточных прибавок не давали. В команде считают: либо они пошли при развитии машины не в том направлении, либо просто не могут полностью раскрыть потенциал машины.

Команде всё ещё удаётся добиться высокого темпа, но только в квалификации. Гоночный темп относительно «Ред Булл» оставляет желать лучшего и не оставляет пилотам шансов в борьбе с Ферстаппеном. Не раз было заметно, что гонщикам сложно работать с шинами. «Софт» быстро перегревается, и машина больше скользит, теряя скорость. А на Гран-при Японии Леклер почти моментально убил и промежуточные шины.

Недавно на этапе в Монце в «Скудерии» попытались вернуться к комплектации болида, которая была во Франции. И всё же вернуть темп, присутствовавший до перерыва в чемпионате, не вполне удалось. Да, по словам Карлоса Сайнса, они смогли нагружать шины гораздо больше. Но итальянцы до сих пор быстры только на квалификационных кругах – длинная дистанция так и не покорилась F1-75.

Между тем проблемы с развитием машины и с её пониманием – признак потенциального провала в 2023-м. Если инженеры не в силах понять, как им улучшить болид, то как они смогут добиться необходимого прогресса к следующему сезону?

Если результаты «Феррари» так и не улучшатся, то все вспомнят про ту самую техническую директиву TD039, которая должна была побороть дельфинирование. Если именно директива негативно сказывается на болиде (как бы ни отрицали это в команде), то у «Скудерии» намечаются крупные проблемы. Может, более жёсткие требования правил и нынешняя концепция просто несовместимы?

В команде пока не заявляли об отказе от концепции болида этого года. С учётом достойной скорости машины на старте сезона, вероятно, в «Феррари» планировали сделать автомобиль 2023 года эволюцией нынешнего. Но если команде станет очевидно, что директива – источник всех бед, то у «Феррари» два пути. Либо они рискуют и меняют всю концепцию (например, копируя «Ред Булл»), либо дальше ищут подход к своему болиду.

2. Грамотная тактика

Уже не первый год фанаты автогонок шутят в сторону командного мостика «Феррари». И не зря. В этом сезоне стало понятно одно: команда не всегда ориентируется в ситуации и не всегда правильно принимает быстрые решения. Пит-стопы часто затягиваются или вовсе оказываются пустой тратой времени (все помнят Монако?).

Конечно, каждая команда совершает ошибки. Но на «Феррари» это уже клеймо. К примеру, ну какая команда будет звать гонщика за свежими шинами, когда он в пылу сражения? Конечно, это «Феррари» на Гран-при Франции.

Командный мостик уже не раз подвергался критике. Команде не хватает точной стратегии и умения прислушиваться к гонщикам, хотя зачастую тот же Сайнс без доступа к таймингу и всем данным всё равно принимает более грамотные тактические решения, чем командный мостик. Если сотрудники «Феррари» раз за разом совершают ошибки, то, может, уже пора кого-то переманить у соперников?

3. Кадровые перестановки

Вот мы как раз перешли к вопросу кадров. Маттиа Бинотто уже заявлял, что никаких изменений в команде в следующем году не будет. Но стратегические ошибки «Скудерии» выглядят слишком болезненными. Кадровый вопрос остаётся открытым. Итальянская Corriere della Sera некоторое время назад писала, что среди рядовых сотрудников команды всё же ходят слухи об изменениях на местах. Потенциально под вопросом даже пост самого Бинотто.

Председатель совета директоров «Феррари» Джон Элканн публично поддержал руководителя команды: «Мы верим в Бинотто и очень ценим то, что он и все остальные инженеры сделали. Однако нет никаких сомнений, что команда должна стать лучше».

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Но опасаться всё же стоит. Элканн в своей речи также упоминал, что ошибок действительно много. А если это замечает президент компании, то всё не так однозначно.

Сейчас непонятно, что для «Феррари» будет лучшим вариантом: решиться на изменения или дать ещё один шанс текущему менеджменту. Но если кадровые перестановки всë-таки последуют, то в любом случае в 2023-м новые сотрудники просто будут работать с наследством предшественников. И в случае неудачного проекта машины в Маранелло снова столкнутся с трудностями, и начнутся споры, кто виноват.

На любое решение команды найдутся критики. Если в «Феррари» не сделают ничего, их будут критиковать за бездействие, если попробуют внести изменения – за отсутствие стабильности и недоверие к кадрам. И всё же есть ощущение — если «Скудерия» хочет за что-то побороться в 2023-м, то глобальные перестановки скорее помешают, чем помогут. Давайте дадим Бинотто и компании ещё один шанс.