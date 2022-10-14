Куда идти гонщику, если он никому не нужен в Формуле-1? Есть 4 варианта

В следующем году пелотон Формулы-1 недосчитается как минимум трёх действующих пилотов «Королевских гонок» – Себастьяна Феттеля, Даниэля Риккардо и Николаса Латифи. И если четырёхкратный чемпион с большой долей вероятности отправится на покой, то вот Риккардо и Латифи ещё предстоит поломать голову над вариантами продолжения гоночной карьеры. Куда сегодня может податься бывший пилот Ф-1 и какие направления наиболее популярны? Об этом – в небольшом исследовании, посвящённом карьерным перспективам гонщиков, которые оказались не востребованы в Формуле-1.

Формула-Е

Сегодня может сложиться ощущение, что чемпионат Формулы-Е будто был создан для бывших пилотов «Королевских гонок». Шутка ли, пятеро из семи чемпионов электросерии ранее выступали в Формуле-1, а на старт первого в истории Гран-при Формулы-Е вышли аж 12 экс-пилотов Ф-1. Популярность электроформулы среди бывших подданных «Королевы автоспорта» легко объясняется. Формула-Е – один из немногих взрослых чемпионатов в открытых колёсах – вполне логично, что, оказавшись ненужными в Ф-1, гонщики пытаются остаться в хорошо знакомой формульной стезе. К тому же сами команды Формулы-Е проявляют активный интерес к пилотам Ф-1, которые представляют собой некий сплав из опыта и медийности (будем откровенны, пилотский состав – один из немногих поводов следить за Ф-Е).

Себастьен Буэми стал легендой Формулы-Е Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

В последние годы приток бывших подданных «Королевы автоспорта» в Формулу-Е несколько снизился, и у данного явления, конечно же, есть свои причины. Во-первых, у гоночной общественности – в том числе и гонщиков – постепенно угасает оптимизм касательно будущего электросерии. Сегодня чемпионат Формулы-Е выглядит уже не столь перспективно, как на стадии запуска проекта. Во-вторых, команды электроформулы всё больше и больше ориентируются на пилотов, имеющих опыт выступления в этом первенстве: возросло количество внутренних трансферов. Да и к тому же на Формулу-Е обращают внимание не только бывшие пилоты Ф-1, но и те, кто до «Королевских гонок» так и не добрался (Тиктум, Бёрд, да Кошта), а также блиставшие в кузовах гонщики (Лоттерер и Раст – самые яркие примеры).

Впрочем, несмотря на вышесказанное, Формула-Е по-прежнему остаётся одним из главных пристанищ для гонщиков, которые оказались не нужны «Королеве автоспорта». За последние годы попробовать свои силы в электроформуле решились Паскаль Верляйн, Стоффель Вандорн (действующий чемпион Ф-Е) и Антонио Джовинацци. Жаль только, что главный борец за экологию Себастьян Феттель так и не соблазнился гонками на электрокарах. Но…то ли ещё будет.

IndyCar

Исторически сложилось, что IndyCar – продукт для внутреннего потребления. Однако, несмотря на ориентированность исключительно на американский рынок, а также некоторые местечковые забавы (например, овалы, которых побаиваются многие европейские пилоты), IndyCar всё же постепенно завоёвывает внимание общественности за пределами континента. В том числе и со стороны гонщиков.

Да, пилоты, вышедшие не из американской гоночной системы, и в прошлом присутствовали в IndyCar. Но в последние годы качество заокеанских «легионеров» повысилось. Сегодня многие пилоты, выступающие в мировых формульных чемпионатах, рассматривают IndyCar как полноценную альтернативу Формуле-1. Только в минувшем сезоне на полном расписании в IndyCar дебютировали подававшие надежды в Формуле-2 Каллум Айлотт и Кристиан Лундгор. Попробовать свои силы за океаном стремятся Маркус Армстронг и Юри Випс, которые в этом году заканчивают свои выступления в Ф-2 и уже провели первые тесты в США.

Маркус Эрикссон — победитель «Инди-500» Фото: Michael Loccisano/Getty Images for Empire State Realty Trust

Что касается пилотов Формулы-1, то они также не являются исключением и в случае своей невостребованности в «Королевских гонках» начинают поглядывать в сторону Америки. Самые свежие примеры – Маркус Эрикссон и Ромен Грожан. История шведского пилота – наглядное пособие, как можно перезапустить свою карьеру за океаном после не самого удачного отрезка в Ф-1: в этом году швед и вовсе боролся за чемпионский титул и выиграл «Инди-500».

Учитывая последние тенденции, можно сделать небольшой прогноз, что в будущем IndyCar только прибавит в популярности среди неамериканских пилотов, в том числе и среди тех, кто выступал в Формуле-1. Кстати, существует немалая вероятность, что покидающий Ф-1 Николас Латифи продолжит карьеру именно в IndyCar (по слухам, он является одним из претендентов на место в «Чип Ганасси»). Да и тот же Риккардо не факт, что отвергнет идею попробовать свои силы в Америке, если окончательно распрощается с шансами вернуться в Ф-1.

Гонки на выносливость

Не самый очевидный, но вполне популярный вариант продолжения карьеры для бывшего пилота Ф-1. Главная проблема при переходе гонщика от открытых колёс к гонкам на выносливость заключается в непростой адаптации к совершенно новым условиям. Решившим попробовать свои силы в гоночных марафонах необходимо приспособиться как к совершенно новым машинам (кузова и формулы – совершенно разные стихии), так и к не совсем привычным условиям пилотажа. Тут вам и четырёхчасовые смены, и ночные заезды при не самом лучшем освещении (и близко не Сингапур).

Впрочем, несмотря на все трудности, гонки на выносливость по-прежнему достаточно популярны среди бывших пилотов Формулы-1: в этом сезоне в первенстве WEC приняли участие 11 пилотов, имеющих опыт выступлений в Ф-1. Во многом это связано с тем, что, по сравнению с теми же IndyCar или Формулой-Е, в марафонских чемпионатах куда больше гоночных команд, а, соответственно, и шансов найти себе место.

Вполне вероятно, в ближайшие годы в чемпионате WEC возрастёт спрос на бывших пилотов Ф-1. Категорию гиперкаров в следующем году ждёт пополнение в лице «Порше» и «Феррари», а спустя ещё один сезон к чемпионату присоединятся команды «БМВ» и «Ламборгини». Конечно, нет гарантий, что экс-пилоты Ф-1 будут обязательно там востребованы. Однако тот же Жан-Эрик Вернь не так давно примкнул к вернувшемуся в гиперкары «Пежо», а Себастьен Буэми (как и Вернь, совмещает с выступлениями в Формуле-Е) и Камуи Кобаяси уже давно защищают цвета «Тойоты».

Роль резервиста/пилота развития в Формуле-1

Да, остаться в Формуле-1 можно, даже потеряв место боевого пилота. В последние годы, пусть и не без «помощи» пандемии, в «Королевских гонках» несколько переосмыслили роль резервного пилота и стали уделять данной позиции куда больше внимания. Раньше в списках официальных резервистов команд Ф-1 можно было встретить откровенных пассажиров. Сегодня же на скамейке запасных, как правило, находятся или пилоты, имеющие опыт выступлений в Формуле-1, или талантливая молодёжь (например, Оскар Пиастри и Роберт Шварцман).

Некоторые резервисты совмещают свою работу в Ф-1 с выступлениями в других гоночных сериях, как это делает тот же Вандорн или Джовинацци. Но есть и такие пилоты, как Нико Хюлькенберг, который последние три года исполняет роль резервиста в команде «Рейсинг Пойнт»/«Астон Мартин» и нигде более не выступает. С одной стороны, может показаться, что он откровенно просиживает активные годы своей гоночной карьеры, с другой – за последние три сезона немец принял участие в пяти Гран-при Формулы-1, не являясь при этом боевым пилотом. Во многом благодаря подобному поддержанию гоночной формы фамилия Хюлькенберга по-прежнему всплывает среди кандидатов на место боевого пилота.

Роль официального резервиста подходит в первую очередь тем, кто в будущем рассчитывает вернуться в пелотон Формулы-1. Всё-таки в последние годы пилотам всё труднее и труднее отвоевать утерянное место в Ф-1, а нахождение на скамейке запасных – один из немногих вариантов оставаться в игре. Фамилии запасных пилотов частенько всплывают при переборе кандидатов для той или иной команды (того же Джовинацци сватают в «Хаас» на место Мика Шумахера). Да и к тому же нельзя забывать, что резервистам иногда приходится выполнять свои непосредственные обязанности. Чем не шанс во всей красе проявить себя перед потенциальными работодателями? Не будем забывать, что Ник де Врис, по сути, выбил себе контракт с «Альфа Таури» всего лишь одной удачной гонкой за «Уильямс».

Ну а если другим резервистам так не подфартит – не беда. Ведь не одной Формулой-1 ограничен мир автоспорта.