Чемпион Формулы-1 не влез в машину! Как знаменитые гонщики завершали карьеру

Одним из главных героев последних этапов можно назвать Себастьяна Феттеля: в Сингапуре и Японии он принёс своей команде важнейшие очки, а на «Сузуке» и вовсе финишировал шестым. Недавние подвиги Себастьяна – лучший повод, чтобы вспомнить, как великие чемпионы Формулы-1 проводили свои последние сезоны в «Королевских гонках».

Небольшое примечание: чемпионат Формулы-1 выигрывали более 30 пилотов, поэтому мы расскажем о самых запоминающихся финальных сезонах — причём как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Нико Росберг («Мерседес»). Сезон-2016 — чемпион

Нико Росберг – один из четырёх пилотов, кто выиграл чемпионат в своём финальном сезоне Ф-1. Впрочем, здесь важно понимать: изначально Нико не планировал, что чемпионат 2016 года станет для него последним. По словам самого Росберга, решение завершить карьеру он принял через два метра после финиша в Абу-Даби – гонки, по итогам которой он оформил единственный первый чемпионский титул.

Можно сказать, в 2016-м Росберг провёл сезон всей жизни. На старте чемпионата он выдал серию из четырёх побед подряд. Затем он выиграет ещё пять раз, и за четыре этапа до конца сезона его отрыв от Хэмилтона был настолько внушительным, что позволял ему приезжать на финиш вторым в каждой из оставшихся гонок, чтобы оформить долгожданный титул. С этой задачей немецкий пилот справился на ура и после этапа в Абу-Даби наконец-таки отпраздновал заслуженное чемпионство.

Михаэль Шумахер («Мерседес»). Сезон-2012 — 13-е место в личном зачёте

В 2006-м Михаэль максимально эффектно попрощался с «Королевой автоспорта», однако спустя пару лет его потянуло обратно: в преддверии сезона-2010 Красный Барон присоединился к «Мерседесу». Именно в составе родной команды (не будем забывать, что немецкий концерн проспонсировал дебют Михаэля в Ф-1) Шумахер окончательно завершит формульную карьеру.

Нико Росберг и Михаэль Шумахер Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что касается непосредственно финального сезона в Формуле-1, то он для семикратного чемпиона сложился крайне неоднозначно. С одной стороны, Шумахер снова уступил Нико Росбергу во внутрикомандном сражении (набрал почти вдвое меньше очков) и по итогам чемпионата расположился на 13-й строчке – худший результат Михаэля со времён его дебютного сезона, в котором он провёл всего шесть заключительных гонок. А с другой стороны, несмотря на неутешительные итоговые результаты, сезон-2012 стал самым ярким в период выступлений Шумахера за «Мерседес». В Монако он показал быстрейшее время в квалификации (жаль только, с поула он так и не стартовал – виной тому штраф с предыдущего Гран-при), а в Валенсии наконец-то поднялся на пьедестал почёта – единственный подиум Михаэля за «Мерседес».

Мика Хаккинен («Макларен»). Сезон-2001 — 5-е место в личном зачёте

Финский чемпион завершал свой формульный путь в конкурентоспособном «Макларене», который являлся одной из трёх топ-команд того времени. Однако длинная полоса неудач не позволила Мике эффектно попрощаться с «Королевой автоспорта». В начале сезона Хаккинен глох на старте, терял верную победу на последнем круге из-за механических проблем, а первого финиша в топ-3 пришлось ждать целых восемь гонок.

Само собой, о борьбе за титул при таких раскладах приходилось только мечтать: статус главного преследователя Шумахера перешёл к напарнику финна Дэвиду Култхарду. Что касается Хаккинена, то во второй части сезона удача пару раз всё-таки повернулась к нему лицом. Мика выиграл гонки на «Сильверстоуне» и «Индианаполисе», доведя количество своих побед в Формуле-1 до круглой цифры (20).

Найджел Мэнселл («Макларен»). Сезон-1995 — 0 очков в двух гонках

Большой Найдж мог дважды невероятно красиво попрощаться с «Королевой автоспорта»: первый раз – после взятия титула в 1992-м и второй раз – после победы в Аделаиде в 1994-м. Однако, несмотря на свою невостребованность в «Уильямсе», британец был полон решимости продолжить карьеру в Ф-1: в преддверии сезона-1995 он присоединился к кризисному «Макларену».

Роман с «Маклареном» у Мэнселла не сложился Фото: Ben Radford/Getty Images

Союз Мэнселла и команды из Уокинга начался с конфуза: Большой Найдж банально не смог влезть в кокпит «Макларена», тем самым оправдав своё прозвище. Из-за адаптации болида под габариты Мэнселла британцу даже пришлось пропустить первые два этапа сезона.

В Имоле чемпион 1992 года наконец дебютировал за «Макларен» – проигрыш Хаккинену в квалификации и неубедительное 10-е место в гонке. Следующий этап в Барселоне станет для Мэнселла последним в его формульной карьере: Найджел был настолько разочарован машиной, что принял решение прекратить сотрудничество.

Ален Прост («Уильямс»). Сезон-1993 — чемпион

После скандального ухода из «Феррари» Ален Прост взял творческий отпуск длиною в год, а в 1993-м вернулся, чтобы править. Присоединившись к команде Фрэнка Уильямса, французский пилот получил в своё распоряжение с отрывом быстрейший болид пелотона – соперников у «Уильямса» в том сезоне, можно сказать, что и не было. Поначалу Айртон Сенна ещё умудрялся составлять конкуренцию, но в итоге Прост одержал семь побед в первых десяти гонках, создав себе комфортный отрыв. В оставшихся шести Гран-при француз не одержит ни одной победы, что, впрочем, не помешает ему оформить четвёртый титул за два этапа до конца сезона.

Гран-при Австралии 1993 года станет последним в формульной карьере Проста-гонщика. В «Королевские гонки» Ален вернётся уже через три с половиной года, но уже в качестве владельца собственной команды.

Ники Лауда («Макларен»). Сезон-1985 — 10-е место в личном зачёте

Из Формулы-1 Лауда уходил ещё в 1979-м, но спустя три года откликнулся на заманчивое предложение Рона Денниса, а в 1984-м уже праздновал завоевание третьего титула. К следующему сезону «Макларен» снова построил быстрейший болид, который, к слову, мистическим образом совсем не работал в руках австрийского пилота. В то время пока его напарник Ален Прост боролся за победы и мчался к своему первому титулу, Лауда испытывал всевозможные технические проблемы: 11 сходов при 14 стартах.

Ники Лауда в сезоне-1985 Фото: Allsport UK/Getty Images

Не принесла ему положительных эмоций и травма (перелом запястья), полученная во время тренировки на «Зольдере», из-за которой он пропустил как гонку в Бельгии, так и следующий этап в Великобритании. Единственный момент, который хоть немного скрасил финальный сезон великого австрийца – победа в Зандворте, ставшая последней в его формульной карьере.

Джоди Шектер («Феррари»). Сезон-1980 — 19-е место в личном зачёте

На стыке 1970-х и 1980-х пилот «Феррари» Джоди Шектер провёл два кардинально отличающихся друг от друга сезона. Если в 1979-м он выиграл чемпионат, поборов своего напарника Жиля Вильнёва, то в следующем году южноафриканец пережил самый депрессивный сезон в карьере.

В 1980 году «Феррари» использовала слишком громоздкий мотор, который не позволял развивать аэродинамику болидов. Именно поэтому действующие чемпионы в одночасье провалились в конец пелотона. По итогам сезона-1980 «Скудерия» заняла 10-е место в Кубке конструкторов – худший результат в истории команды.

Что касается Шектера, то южноафриканский пилот за весь сезон смог лишь раз финишировать в очковой зоне, а на Гран-при Канады он и вовсе не преодолел квалификационный барьер. По итогам сезона-1980 прошлогодний чемпион расположился на 19-й строчке личного зачёта! На продолжение формульной карьеры у Шектера не оставалось никаких душевных сил: по окончании чемпионата он повесил шлем на гвоздь.

Джеймс Хант («Вольф»). Сезон-1979 — 0 очков в семи гонках

После неудачного сезона-1978 Джеймс Хант покинул «Макларен», отправившись искать счастье на стороне. В конечном итоге британец заключил соглашение с командой «Вольф». На тот момент союз Ханта и канадского коллектива выглядел вполне многообещающе: ещё в 1977-м «Вольф» сражался за победы, после чего хоть и пережил некий регресс, но всё же оставался в группе лидеров.

Впрочем, как это часто бывает, ожидание и реальность кардинально отличались друг от друга: к 1979 году «Вольф» превратился в аутсайдера. Машина канадской команды была не очень быстра, да и ещё и склонна к частым поломкам. В первых семи Гран-при сезона Хант ни разу не квалифицировался выше девятого места (зачастую гораздо ниже) и всего лишь один раз смог довести машину до финиша. Естественно, Ханта надолго не хватило: после очередного схода в Монако он покинул команду прямо посреди сезона. В будущем британец ещё предпримет пару попыток вернуться в Ф-1, но в пелотоне «Королевских гонок» Джеймса больше никто не увидит. Гонки, проведённые за «Вольф», для Ханта так и останутся последними в Формуле-1.

Джеки Стюарт («Тиррелл»). Сезон-1973 — чемпион

Ещё один пилот, которому удалось напоследок взять чемпионский титул. К 1973 году быстрейшую машину в пелотоне построил вовсе не «Тиррелл», а «Лотус». Впрочем, побороться за титул команде Колина Чепмена так и не удалось: ахиллесовой пятой болидов стала надёжность. У «Тиррелла» с данным компонентом особых проблем не было (всего раз за сезон Джеки не смог добраться до финиша), что и позволило Стюарту без особых проблем оформить свой третий чемпионский титул.

Джеки Стюарт в сезоне-1973 Фото: Victor Blackman/Getty Images

Для Джеки концовка триумфального сезона была омрачена личной трагедией: во время квалификации заключительного этапа сезона на «Уоткинс-Глен» погиб его товарищ по команде Франсуа Север. В память о своём пилоте команда «Тиррелл» отказалась выходить на старт гонки, которая для Стюарта в любом случае должна была стать последней в формульной карьере.

Майк Хоторн («Феррари»). Сезон-1958 — чемпион

На фоне других чемпионов Формулы-1 карьера Майка Хоторна выглядит не столь ярко, однако не включить его финальный сезон в подборку просто невозможно. В 1958 году Майку выпал первый и последний шанс побороться за чемпионский титул Формулы-1. В том сезоне ему противостоял соотечественник Стирлинг Мосс – возможно, самый талантливый пилот 1950-х после Фанхио.

По части гоночного мастерства Хоторн ничего не мог противопоставить Моссу, однако низкая надёжность «Вануолла», за который выступал Стирлинг, позволила Майку всерьёз замахнуться на чемпионскую корону. В то время пока Мосс чередовал победы и сходы с дистанции, его соотечественник регулярно финишировал в топ-3, пусть и всего раз на первом месте.

В конечном итоге стабильность Хоторна вкупе с благородством Мосса (отговорил судей дисквалифицировать Хоторна после Гран-при Португалии) позволили Майку оформить чемпионский титул. Уже после победы в чемпионате он примет решение завершить свой гоночный путь, чтобы… писать книги для детей. К сожалению, карьера Хоторна-писателя продлилась недолго: через три месяца после победы в чемпионате он погибнет в результате автомобильной аварии – ему было всего 29 лет.