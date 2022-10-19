Шок-финал российского дрифта: лидер в больнице, авария напарников и новый чемпион!

Четыре претендента на титул перед последним этапом чемпионата, и победа в сезоне того пилота, у которого были минимальные шансы на итоговый триумф. Невероятный расклад? Реальный финал RDS GP сезона-2022!



Это в Формуле-1 чемпион может определиться за две трети сезона, а вот в Гран-при Российской Дрифт Серии доброй традицией стала борьба до самого последнего этапа. Как и в прошлом году, когда к финалу в Сочи реальными претендентами на чемпионство подошли несколько пилотов, в 2022-м на берег Чёрного моря с шансами на титул приехали сразу пятеро спортсменов. И на каждой стадии Кубка ВТБ — 7-го этапа RDS GP — их число стало сокращаться.

Победа в квалификации – и перелом нескольких рёбер

Вряд ли кто-то мог предположить, что по итогам квалификации из чемпионской гонки выпадут сразу два пилота — тот, кто сохранял перед стартом этапа чисто математические шасы, и тот, кто был одним из двух лидеров сезона! Для Евгения Лосева его шестое место в квалификации означало только одно — окончательное крушение надежд на титул, поскольку все соперники пилота Sintec Fresh Auto Drift не просто квалифицировались, но и по большей части оказались выше в протоколах. Но зато все шансы одержать первую победу в сезоне у представителя Иркутска оставались.



Не было их только у лидера Sintec Fresh Auto Drift, для которого победа в квалификации с проездом на 98 баллов внезапно обернулась полным провалом. Дамир Идиятулин первой же квалификационной попыткой впечатлил судей, а второй — заставил всех изрядно поволноваться. На постановке сломалась подвеска переднего колеса, и лидер сезона, который превратился в пассажира своего автомобиля, улетел в бетонные отбойники. И хотя в Сочи, где трасса проходит в обрамлении стен, подобные инциденты не редкость — если никто не приехал в стену, то этапа, считай, не было! — но в этот раз всё сложилось весьма неудачно.

В прошлом году аналогичная ситуация приключилась с Андреем Астаповым: у пилота Lukoil Racing Drift Team тоже сломалась подвеска на постановке. Но тогда екатеринбуржцу повезло. Колесо попало под днище автомобиля и замедлило неуправляемый дрифт-кар, который в итоге влетел в стену из покрышек, смягчившую удар.



А вот Дамиру сильно не повезло. Колесо отправилось в свободный полёт, а машина — прямиком в бетонные отбойники — лобовой удар оказался такой силы, что с места сдвинулись несколько сегментов забора! Самостоятельно покинуть кокпит Идиятулину не удалось, но спасатели и медики в мгновение ока оказались на месте аварии и помогли спортсмену. По итогам обследования выяснилось, что в таком жутком столкновении пилот получил несколько переломов ребер — естественно, врачи не допустили Дамира до продолжения борьбы и от греха подальше оставили в больнице под наблюдением. Одержав свою седьмую в карьере победу в квалификации RDS GP, Идиятулин выбыл из сражения за титул.

Права на видео принадлежат RDS GP.

Столкновение напарников и титул Цареградцева

Претендентов на чемпионство осталось трое. И сетка парных заездов сложилась так, что двое из них — Георгий Чивчян и Роман Тиводар — оказались соперниками по дуэли в топ-16. Внутрикомандное дерби для «Форвард Авто» гарантированно означало только одно: шансы коллектива на титул в личном зачете, независимо от исхода заезда, сократятся ровно вдвое. Правда, всё оказалось ещё веселее: оба спортсмена стали участниками аварии!



Чивчян уже в квалификации был близок к тому, чтобы опробовать бетон заборов на прочность — в первой попытке Георгий ошибся на постановке и лишь чудом смог избежать серьёзной аварии. Обнулив этот проезд, во втором Гоча перестраховался и показал лишь 14-й результат. Тиводар же по количеству набранных баллов оказался третьим, и это во многом предопределило дальнейшее развитие событий, которое свело двух напарников по команде и двух соперников в титульной борьбе в дуэли на выбывание. И выигравших в ней не оказалось.

Лидером хит в топ-16 начинал Роман, и он допустил свою первую за уикенд серьёзную ошибку в тот момент, когда делать этого нельзя было ни в коем случае. Тиводар, переборщив со скоростью на постановке, потерял контроль над своей машиной, которая жёстко прилетела в бетон, а затем бело-синюю «Сильвию» сзади догнало аналогичное купе в канареечно-жёлтой ливрее — избежать столкновения у Гочи не было ни единого шанса. И всего через сотню метров после старта заезда «Форвард Авто» получила два разбитых автомобиля и серьёзные проблемы на пути к титулу.



Судьи сочли виновником аварии местного пилота — Роман Тиводар лишился шансов на титул. Но остались они у Георгия Чивчяна, хотя и не без оговорок. Судьба рекордного четвёртого чемпионства Гочи оказалась сначала в руках команды, которая сделала всё возможное, чтобы починить машину к стадии топ-8. А затем лидеру «Форвард Авто» предстояло провести дуэль с Евгением Лосевым. И лишь ценой нескольких OMT-заездов место в полуфинале получил Лосев — это означало, что титула Чивчяну не видать, а чемпионом становится Аркадий Цареградцев!

Пилот «FailCrew Дарксайд» впервые в своей карьере стал сильнейшим в Гран-при Российской Дрифт Серии! К этому достижению уроженец Красноярска, представляющий ныне Сочи, шёл долгие годы и наконец-то покорил заветную высоту. И не без приключений, которые второй сезон кряду преследуют Царя на домашней трассе. В прошлом году Nissan 370Z на «Сочи Автодроме» горел, а в этом — испытывал на прочность отбойники! Не без помощи соперников.



В топ-8 соперником Цареградцева стал Сергей Сак, который получил свою путевку в эту стадию парных заездов после нескольких OMT-заездов со своим земляком из Минска Владиславом Шубадеровым. И, похоже, бесконечная белорусская дуэль настолько вымотала представителя BY Motorsport, что он потерял концентрацию в заезде с Аркадием. Сак ошибся на постановке и влетел в машину Царя — автомобиль лидера сначала подскочил в воздух после удара от преследователя, а затем немаленьким ходом улетел в объятия шинного барьера.



Естественно, судьи назвали виновником аварии Сергея Сака, однако Цареградцеву от этого было не легче. Но механики «FailCrew Дарксайд» совершили привычное для себя чудо и быстро восстановился злосчастную «зетку» — поменяли подвеску по кругу, починили тормоза, подшаманили кузов и вернули своего пилота в борьбу.

Аркадий Цареградцев – новый чемпион RDS GP Фото: RDS GP

Двойная победа в сочинской темноте

Оказавшись в полуфинале, Царь уже обеспечил себе чемпионство, но на этом останавливаться не стал. Выиграв в дуэли с Лосевым, Аркадий вышел в финал, а там его ждало очередное сражение с Чарльзом Нгом. С пилотом «STAR PЁR STARS AIMOL» новоиспечённый чемпион RDS GP встречался уже не раз и всегда выходил победителем из этой дуэли.



Не стал исключением и финал в Сочи. Из-за множества OMT-заездов решающая битва проходила уже в опустившихся на трассу густых южных сумерках. Прорезая светом фар черноморскую ночь и клубы дыма от горящих покрышек, два мастера управляемого заноса показали всё своё мастерство — заезды оказались очень красивыми, как того и ожидаешь от пилотов такого уровня. В итоге чемпионство Аркадий отметил победой на «Сочи Автодроме».

«Ночной» финал RDS GP в Сочи Фото: RDS GP

Нг, который в 2019-м в Сочи выиграл свой первый этап в RDS GP, стал вторым и принёс первый подиум российскому гиперкару Flanker F. Ну а дополнил тройку призёров Евгений Лосев, который в полуфинале взял верх над Андреем Астаповым. За этап Лосев успел поездить и на своей старой Toyota Mark II (X80), и на чемпионской Toyota Supra (A80) Джека Шанахана.

«Решение пересесть на «Супру» приняли давно, но была куча технических проблем, и даже на тестах не ехала машина. К Сочи подготовили автомобиль, выехали на нем. В целом всё устраивает, но есть нюансы. Мы понимаем, куда идти и что делать. О сезоне можно много говорить, но мы получаем опыт, который помогает нам принимать правильные решения. А чтобы получить этот опыт, нужно в том числе и нос разбить», — в традиционном для себя философском стиле подвёл итог прошедшего чемпионата Евгений Лосев.



Серебряный призёр этапа в Сочи Чарльз Нг, говоря об итогах уикенда, в очередной раз признался в своей любви к трассе и российским фанатам дрифта, которые неистово болеют на трибунах, а заодно поблагодарил Сергея Кабаргина за созданный им автомобиль.



«Flanker F — очень интересная машина, которая требует точного управления. Если ты точен и делаешь всё правильно, то у тебя получится найти общий язык с машиной. Сильно менять автомобиль по ходу сезона не пришлось — мы просто добавили чуть больше веса на переднюю ось, поменяли баланс и немного изменили настройки подвески. Плюс мне очень помогли мой опыт кольцевых гонок и то, что мне всегда нравились уличные трассы. «Сочи Автодром» с его близостью стен напоминает по характеру именно уличный трек, и мне здесь комфортно выступать. Да, финал в темноте был непростым — я ехал практически вслепую, что всегда непросто, особенно когда вплотную стены. Но моим соперником был Аркаша, а это пилот высочайшего уровня, которому я доверяю, поэтому я просто ориентировался на огни его машины. А когда сам ехал лидером — да, было очень темно и ничего не видно!» — остался доволен своим подиумом Чарльз Нг.

Чарльз НГ за рулём Flanker F Фото: RDS GP

А вот Аркадий Цареградцев отметил, что долгожданная победа в чемпионате наконец-то позволила ему сбросить с души один груз, но тут же добавила дополнительного прессинга в канун нового сезона.



«Для меня этап сложился, хотя я рассчитывал обойтись без крэшей — всё получалось, ехал достаточно стабильно. Но когда стабилен ты, в тебя может прилететь кто-то другой, как и получилось со мной. Машина пострадала очень сильно, хотя и не так серьёзно, как у ребят из «Форвард Авто», но нам удалось быстро собрать автомобиль. Он изменился, ехал уже не так, как до аварии, однако это не помешало проехать хорошо остаток этапа.



Статус чемпиона в 2023 году будет очень давить. Даже ранние успехи какие-то сильно фонят и мешают, а сейчас спрос будет ещё больше. Но постараюсь отогнать это от себя и обнулиться: новый год — новые гонки, то, что было — то прошло. Безусловно, стало гораздо легче, что я взял титул: последний раз я был чемпионом в Сибири в 2016 году, а до этого был всегда где-то рядом. Не складывалось. Путь был сложным, путь был долгим, но хорошо, что это наконец-то произошло», — отметил чемпион RDS GP — 2022.

Аркадий Цареградцев празднует титул Фото: RDS GP

Очередной сезон Гран-при Российской Дрифт Серии стал историей. Казалось, повторить успех фантастического чемпионата 2021 года будет сложно, но это получилось. И пусть в этом году в RDS GP не было легионеров, зато в их отсутствие второе дыхание открылось у признанных грандов российского дрифта и появились новые молодые звёзды. И всё говорит о том, что в 2023-м вчерашние дебютанты Гран-при Российской Дрифт Серии станут серьёзными претендентами на титул.