Племянник Шумахера сломал позвонок в страшной аварии. Его мать жёстко наехала на обидчика

В отличие от своего двоюродного брата Мика, Давид Шумахер не добрался до Формулы-1. Сын Ральфа Шумахера и племянник Михаэля после неудачных выступлений в Формуле-3 выбрал логичный для любого немецкого гонщика путь — серию DTM. Увы, сезон-2022 закончился для Давида максимально плохо: аварией с травмой позвоночника. Сразу успокоим: через несколько месяцев пилот вернётся в строй. Ну а раз здоровью сына ничего не угрожает, его мама Кора занялась выяснением отношений со вторым участником злополучной аварии.

Что случилось в Хоккенхайме?

В первой гонке финала сезона на трассе «Хоккенхаймринг» сын Ральфа вёл борьбу с Томасом Прайнингом за седьмое место. Давид оптимистично атаковал соперника по бордюру, потерял контроль над машиной и, столкнувшись с Прайнингом, улетел в отбойник. Автомобиль Давида отскочил обратно на трассу, и в него врезался ещё один соперник — к счастью, затормозивший.



Параллельно в том же месте трассы произошёл ещё один инцидент: Деннис Ольсен на полной скорости влетел в отбойник, после чего из его автомобиля буквально вырвало двигатель, а машина вспыхнула!

Права на видео принадлежат ITR GmbH. Посмотреть видео можно на YouTube-канале DTM.

Несмотря на довольно жуткое зрелище, на первый взгляд, никто из пилотов не пострадал. Тот же Давид вернулся домой и лишь там пожаловался, что у него болит спина. Шумахера на всякий случай отправили на МРТ, которая сначала выявила у немца ушиб поясничного позвонка, а потом диагноз уточнили: перелом.



К счастью, травма хоть и серьёзная, но долгосрочно на здоровье пилота не повлияет. В ближайшее время Шумахеру предстоит носить специальный корсет, а примерно через полгода он сможет вернуться за руль. То есть фактически к старту следующего гоночного сезона.

Что не поделили мать Шумахера и его соперник?

Казалось бы, конец истории, тем более авария произошла полторы недели назад. Но тут в дело вступили соцсети и мать Давида Кора Шумахер. В очередном сообщении Кора сначала написала, что с Давидом всё относительно хорошо, а затем раскритиковала Прайнинга, который обвинил Шумахера в инциденте.



«Я считаю абсолютно ненормальным, что Прайнинг каждый раз негативно высказывается о нашем сыне, вообще не задумываясь о собственных действиях. У него самого была избыточная поворачиваемость, он не контролировал свой автомобиль. Но, конечно, всегда проще возложить вину на кого-то другого», — написала Кора.

Томас в ответ молчать не стал: «Никто не воспринимает её слова всерьёз. Её мнение не имеет значения. С самим Давидом никаких проблем у меня нет, ничего личного по отношению к нему».

Ах так? Кора Шумахер незамедлительно обвинила Прайнера в сексизме, раз австриец намекнул, что она не разбирается в предмете.

«Герр Прайнинг не принимает женщин всерьёз, в том числе в автоспорте. Вау… И это в наше время? Малыш, ты лучше сперва удостоверься, что контролируешь свой «Порше» и не летишь в стену, когда борешься за титул», — написала мама Давида.

Ральф и Кора Шумахеры Фото: Фото из личного архива Коры Шумахер

На этом вроде бы разошлись. Тем более что сезон DTM завершён, семье Шумахеров нужно заниматься лечением сына, а у Томаса впереди другие гонки.



На полях отметим: Давид Шумахер в свой дебютный сезон в чемпионате не набрал ни одного очка. Лучший результат — 11-е место в Спа. Прайнинг, в свою очередь, тоже дебютировал в серии, что не мешало ему до финального этапа претендовать на титул. На счету Томаса две победы и пятое место в личном зачёте.