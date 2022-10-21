За «Феррари» поедет россиянин. Он запросто может стать самым успешным израильтянином в Ф-1

В рамках первой сессии свободных заездов Гран-при США за руль «Феррари» сядет Роберт Шварцман — для российско-израильского чемпиона Формулы-3 это будет первый опыт в рамках этапа Формулы-1, хотя прежде он уже пилотировал машины чемпионата мира на частных тестах и в рамках межсезонных заездов молодых пилотов.

Стоит понимать, что в данный момент «Феррари» не рассматривает Шварцмана в качестве призового пилота — предоставлять молодым пилотам машины по пятницам команды обязывает регламент. Тем не менее это важный шаг для Роберта, который последние три года остаётся на пороге Формулы-1 и пока никак не может пробиться на стартовую решётку.

В преддверии заездов вспоминаем первые пятничные выступления соотечественников Шварцмана.

Даниил Квят (Остин-2013)

О выступлениях Квята за «Торо Россо» в сезоне-2014 в «Ред Булл» объявили в конце октября — ещё до финального этапа GP3 (сейчас — Формула-3), в которой Даниил сражался за чемпионство. Главным кандидатом на место в Фаэнце считался Антонио Феликс да Кошта, но он невнятно смотрелся в Мировой серии «Рено», и Хельмут Марко принял решение в пользу Квята. А через две недели после объявления Даниил заменял в пятничных тренировках Жан-Эрика Верня. Как и у Шварцмана, у Квята дебют в рамках уикенда Формулы-1 состоялся в Остине.

Квят в боксах «Торо Россо» во время тренировок перед Гран-при США 2013 года Фото: Peter Fox/Getty Images

Та сессия была сокращена из-за тумана, мешавшего медицинскому вертолёту, а также проблем с радиосвязью. Впрочем, заезды всё-таки состоялись, и Квят даже занял шестое место по пройденной дистанции — 20 кругов. По скорости Даниил в тот день был 17-м, но лишь две десятых секунды уступил основному гонщику «Торо Россо» Даниэлю Риккардо. Уже через неделю Квят вернулся за руль, и, заменяя Риккардо, смотрелся ещё лучше: восьмое время на сыром от дождя «Интерлагосе» с полусекундным преимуществом над Вернем.

Сергей Сироткин (Сочи-2014)

В 2014 году в рамках первого в истории Гран-при России Формулы-1 в свободных заездах выступил Сергей Сироткин. Объявление об этом было неожиданностью — Сергей в тот момент не слишком удачно выступал в Мировой серии «Рено», да и союз с «Заубером» был ненадёжным. В Сочи Сироткин проехал вместо Эстебана Гутьерреса 22 круга и показал 17-е время — Адриан Сутиль проехал на 0,4 секунды быстрее и стал 15-м. На этом сотрудничество россиянина с Хинвилем фактически окончилось.

Сироткин в роли резервиста «Рено» на Гран-при России 2016 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

Поворотным в карьере Сергея стал сезон-2015 — тогда в составе скромного «Рапакса» он уже на третьем этапе GP2 (сейчас — Формула-2) прорвался на подиум, а затем победил в длинной гонке на «Сильверстоуне». В общем зачёте Сироткин занял третье место, но в апреле 2016-го получил место пилота по развитию «Рено» и в следующие два года шесть раз садился за руль по пятницам. При этом в трёх случаях на машине россиянина возникали технические проблемы, а в трёх оставшихся он дважды опережал призового гонщика французов Джолиона Палмера.

Артём Маркелов (Сочи-2018)

В 2018 году в первой тренировке перед Гран-при России Артём Маркелов заменял в «Рено» Карлоса Сайнса. Маркелов в том году был одним из самых ярких пилотов Формулы-2 — за счёт уникальной манеры пилотажа россиянин намного лучше соперников работал с резиной и проводил красивые обгоны. Правда, в квалификациях у Артёма оставались проблемы, да и в целом тот сезон был для него уже пятым в GP2/Ф-2.

Артём Маркелов в дни Гран-при России 2018 года Фото: Charles Coates/Getty Images

В Сочи Маркелов проехал 22 круга на машине Формулы-1 и показал 15-е время — Нико Хюлькенберг в той сессии был девятым и показал время на 0,9 секунды быстрее. На этом, увы, выступления Артёма в чемпионате мира закончились: сезон Ф-2 он завершил пятым, уступив Расселлу, Норрису, Албону и де Врису (все они будут в Ф-1 в сезоне-2023), затем уехал в Японию выступать в Супер Формуле, вернулся в Европу, но побед больше не одерживал.

Отец и сын Ниссани

Добавим также, что Роберт Шварцман будет не первым гражданином Израиля, выступившим в рамках этапа Формулы-1. Первым ещё в 2005 году стал Шанох Ниссани — бизнесмен-любитель, который впервые сел за руль гоночной машины в возрасте 38 лет.

Автоспорт для Шаноха был, скорее, хобби, а сессия с «Минарди» в Венгрии — подарок на день рождения (в ту пятницу Ниссани исполнилось 42). Шанох успел проехать лишь восемь кругов, прежде чем вылететь с трассы, а его лучший результат оказался на шесть секунд хуже времени Кристиана Альберса, основного пилота «Минарди», и почти на 13 секунд медленнее лучшего времени сессии (Алекс Вурц на «Макларене»).

Маршалы эвакуируют «Минарди» Шаноха Ниссани Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Зато сын Шаноха — Рой Ниссани — занялся автоспортом куда плотнее. Рой выступал в европейской Формуле-3 и Мировой серии «Рено», а в этом году проводит свой четвёртый сезон в Формуле-2. Крупных успехов, правда, у Ниссани пока нет, но в 2020–2021 годах он сотрудничал с «Уильямсом» и шесть раз выезжал на свободных заездах — в двух случаях Рой даже смог опередить Латифи. С «Уильямсом» Ниссани больше не сотрудничает, а в Формуле-2 пропустил недавний этап в Монце из-за превышения штрафных баллов… Так или иначе, Шварцману в Остине достаточно показать результат в топ-16, чтобы стать самым успешным представителем Израиля в Формуле-1.