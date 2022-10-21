Юниор из России творит историю «Феррари». Как Шварцман дебютирует в уикенде Ф-1? LIVE

Дождались: тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман наконец-то дебютирует в Гран-при Формулы-1. Да, речь идёт лишь об участии в первой пятничной тренировке Гран-при США, но зато в составе «Феррари». Для «Скудерии» это первый случай, когда в Гран-при принимает участие «дополнительный» гонщик, плюс впервые с 1976 года за один уикенд за руль болидов «Феррари» сядут сразу три пилота — так что Шварцман невольно творит историю команды.
Мы тщательно отследим, как Роберт проведёт тренировку в Остине на «Трассе Америк». Отметим, что в практике примут участие ещё три новичка — Алекс Палоу за «Макларен», Тео Пуршер за «Альфа Ромео» и Логан Сарджент за «Уильямс». Кроме того, за «Хаас» выступит Антонио Джовинацци. Расскажем и про их выступления. Будем следить вместе!
Может ли выступление на тренировке как-то помочь Шварцману в плане перспектив в Формуле-1? Об этом в большом материале рассуждает Дмитрий Захарченко.
Шварцман — далеко не первый гонщик из России, участвующий в пятничных тренировках. Ранее в практиках выступали Даниил Квят, Сергей Сироткин и Артём Маркелов.
Дизайн шлема Шварцмана на Гран-при США
Особенного дизайна шлема к дебюту в Формуле-1 Роберт придумывать не стал. Вот если бы это произошло в Сочи и в других обстоятельствах… А так — стандартный чёрно-золотой дизайн с цветами.
На Гран-при США российско-израильский гонщик заменит на одну сессию Шарля Леклера. Вместо №16 на болиде «Феррари» появится №39.
Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari
Напомним, что если ранее всю карьеру Шварцман выступал под российской гоночной лицензией, то в этом году вынужденно сменил его на израильскую — по понятным причинам. Альтернативы две — подписать спорный документ ФИА, по которому у многих российских гонщиков есть вопросы, либо вовсе не выступать. Отказ от тренировок с «Феррари» по сути стал бы для Роберта концом мечты по выступлениям в Ф-1.
Как выступление Шварцмана стало возможно? Согласно правилам Ф-1, каждая команда обязана дважды за сезон задействовать на первой практике Гран-при молодого пилота — того, кто провёл в Формуле-1 не более двух Гран-при. Давно было известно, что «Феррари» даст две тренировки именно Шварцману. Кроме Остина Роберт сядет за руль в Абу-Даби.
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