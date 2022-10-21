Юниор из России творит историю «Феррари». Как Шварцман дебютирует в уикенде Ф-1? LIVE

Следим за выступлением российско-израильского гонщика и его коллег-новичков в Остине. Начало — в 22:00 мск.

Дождались: тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман наконец-то дебютирует в Гран-при Формулы-1. Да, речь идёт лишь об участии в первой пятничной тренировке Гран-при США, но зато в составе «Феррари». Для «Скудерии» это первый случай, когда в Гран-при принимает участие «дополнительный» гонщик, плюс впервые с 1976 года за один уикенд за руль болидов «Феррари» сядут сразу три пилота — так что Шварцман невольно творит историю команды.



Мы тщательно отследим, как Роберт проведёт тренировку в Остине на «Трассе Америк». Отметим, что в практике примут участие ещё три новичка — Алекс Палоу за «Макларен», Тео Пуршер за «Альфа Ромео» и Логан Сарджент за «Уильямс». Кроме того, за «Хаас» выступит Антонио Джовинацци. Расскажем и про их выступления. Будем следить вместе!