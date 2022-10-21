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Роберт Шварцман дебютирует в уикенде Гран-при, приняв участие в первой тренировке Гран-при США за «Феррари»

Юниор из России творит историю «Феррари». Как Шварцман дебютирует в уикенде Ф-1? LIVE
Евгений Кустов
Роберт Шварцман проведёт тренировку за «Феррари»
Комментарии
Следим за выступлением российско-израильского гонщика и его коллег-новичков в Остине. Начало — в 22:00 мск.

Дождались: тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман наконец-то дебютирует в Гран-при Формулы-1. Да, речь идёт лишь об участии в первой пятничной тренировке Гран-при США, но зато в составе «Феррари». Для «Скудерии» это первый случай, когда в Гран-при принимает участие «дополнительный» гонщик, плюс впервые с 1976 года за один уикенд за руль болидов «Феррари» сядут сразу три пилота — так что Шварцман невольно творит историю команды.

Мы тщательно отследим, как Роберт проведёт тренировку в Остине на «Трассе Америк». Отметим, что в практике примут участие ещё три новичка — Алекс Палоу за «Макларен», Тео Пуршер за «Альфа Ромео» и Логан Сарджент за «Уильямс». Кроме того, за «Хаас» выступит Антонио Джовинацци. Расскажем и про их выступления. Будем следить вместе!

Дизайн шлема Шварцмана на Гран-при США
Live Евгений Кустов

Может ли выступление на тренировке как-то помочь Шварцману в плане перспектив в Формуле-1? Об этом в большом материале рассуждает Дмитрий Захарченко.

Шварцман дебютирует в Формуле-1 за «Феррари»: что дадут Роберту тренировки? Шварцман дебютирует в Формуле-1 за «Феррари»: что дадут Роберту тренировки?
20:32 Евгений Кустов

Шварцман — далеко не первый гонщик из России, участвующий в пятничных тренировках. Ранее в практиках выступали Даниил Квят, Сергей Сироткин и Артём Маркелов.

За «Феррари» поедет россиянин. Он запросто может стать самым успешным израильтянином в Ф-1 За «Феррари» поедет россиянин. Он запросто может стать самым успешным израильтянином в Ф-1
20:14 Евгений Кустов

Дизайн шлема Шварцмана на Гран-при США

Особенного дизайна шлема к дебюту в Формуле-1 Роберт придумывать не стал. Вот если бы это произошло в Сочи и в других обстоятельствах… А так — стандартный чёрно-золотой дизайн с цветами.

20:10 Евгений Кустов

На Гран-при США российско-израильский гонщик заменит на одну сессию Шарля Леклера. Вместо №16 на болиде «Феррари» появится №39.

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

20:09 Евгений Кустов

Напомним, что если ранее всю карьеру Шварцман выступал под российской гоночной лицензией, то в этом году вынужденно сменил его на израильскую — по понятным причинам. Альтернативы две — подписать спорный документ ФИА, по которому у многих российских гонщиков есть вопросы, либо вовсе не выступать. Отказ от тренировок с «Феррари» по сути стал бы для Роберта концом мечты по выступлениям в Ф-1.

20:07 Евгений Кустов

Как выступление Шварцмана стало возможно? Согласно правилам Ф-1, каждая команда обязана дважды за сезон задействовать на первой практике Гран-при молодого пилота — того, кто провёл в Формуле-1 не более двух Гран-при. Давно было известно, что «Феррари» даст две тренировки именно Шварцману. Кроме Остина Роберт сядет за руль в Абу-Даби.

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