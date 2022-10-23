Энергетик, победивший всех. Из жизни ушёл глава и совладелец «Ред Булл» Матешиц

Дитрих добился успеха чуть ли не во всех своих проектах. Но схватку со смертью не в силах выиграть даже он.

Печальные, но, увы, ожидаемые новости пришли поздно вечером в субботу по московскому времени. На 79-м году жизни скончался совладелец и главный идейный вдохновитель «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Человек, который не ограничился появлением самого известного энергетика в мире, но впоследствии стал одним из главных людей сначала в международных гонках, а затем создал ещё и футбольную империю.

«Ред Булл»: начало, настоящее и будущее

Вполне возможно, вы знаете, что знаменитый энергетик придумал вовсе не Матешиц, а его таиландский компаньон Чалео Йювидья. Дитрих оценил по достоинству азиатский напиток и вместе с Йювидья создал компанию «Ред Булл».

Но как продвигать новинку? Матешиц сделал ставку на всевозможные экстремальные виды спорта, к которым относил и авто- и мотогонки. В Формулу-1 «Ред Булл» по-настоящему зашёл в 1995 году, когда поддержал соседей-швейцарцев из «Заубера». Примерно в то же время «быки» оказались и в MotoGP, где купили команду-сателлит «Ямахи». В Формуле-1 до какого-то момента Матешиц ограничивался статусом совладельца «Заубера», но даже 60% акций не позволяли Дитриху диктовать Петеру Зауберу решения — например, по составу гонщиков.

Затаив на Заубера обиду, Матешиц спустя несколько лет санкционировал создание собственной команды Формулы-1 — на базе купленного «Ягуара». А через год «Ред Булл» спас и «Минарди», таким образом почти одновременно завладев сразу двумя командами чемпионата мира.

Прорыв в Формуле-1 и мощные планы на будущее

К этому моменту «быки» уже организовали собственную программу поддержки молодых гонщиков, самым ярким из которых оказался Себастьян Феттель. В 2008 году он принёс австрийскому концерну первую победу в Формуле-1, причём ещё в составе «Торо Россо», ну а с сезона-2009 немец выступал уже за «Ред Булл», с которым четырежды стал чемпионом мира.

Что было дальше, наверное, напоминать не надо. Ну разве что совсем кратко. «Ред Булл» последнее десятилетие неизменно являлся одной из главных сил в Формуле-1, а в 2021 году после долгих проблем с двигателями вновь вернул себе чемпионское звание — в личном зачёте, где Макс Ферстаппен не без скандала опередил Льюиса Хэмилтона. Сейчас голландец уже двукратный чемпион мира, а «Ред Булл» аккурат в эти выходные может завоевать Кубок конструкторов — впервые с 2013 года.

Кристиан Хорнер и Дитрих Матешиц на Гран-при Австрии — 2016 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Параллельно с этим австрийцы вовсю готовятся в Формуле-1 к новому шагу вперёд: с 2026 года они будут использовать собственный двигатель, то есть фактически выйдут на уровне «Феррари» с «Мерседесом» и станут вместе со «Скудерией» двумя командами, которые создают шасси и силовые установки в одном месте.

Между тем вторая команда Матешица в Формуле-1 стала «рекламным щитом» для нового бизнеса австрийца — бренда одежды «Альфа Таури». Кроме того, лишь усилия Матешица позволили Австрии вернуть Гран-при Формулы-1. Дитрих приобрёл и реконструировал автодром, получивший название «Ред Булл Ринг», и затем договорился о проведении Гран-при, который был и остаётся одним из самых популярных в календаре.

Не только гонки и экстрим

Перечислять все проекты «Ред Булл» в спорте едва ли возможно, но, помимо Формулы-1, мы не можем не выделить футбол, где австрийский концерн также выстроил настоящую империю. Начав с «Ред Булл Зальцбург», австрийцы быстро вышли на международный уровень — «Нью-Йорк Ред Буллз», «РБ Лейпциг»…



Достижения? В Австрии клуб из Зальцбурга просто доминирует, в Германии, несмотря на скепсис болельщиков клубов-конкурентов, выиграл в прошлом сезоне Кубок страны, а в Бундеслиге в первый же сезон стал вице-чемпионом, повторив это достижение в 2021 году и взяв две бронзы — неплохо для страны, где есть «Бавария» и все остальные!

Дитрих Матешиц на матче «РБ Лейпциг» — «Бавария» Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Проблемы Дитриха со здоровьем

К сожалению, никто из нас не вечен. В последнее время ходили активные слухи, что у Матешица серьёзные проблемы со здоровьем. Австриец в последние полтора года не появлялся на публике, игнорируя как выступления «Ред Булл» в Формуле-1, так и, к примеру, важнейшие матчи «РБ Лейпциг» с «Баварией».

Побороть неназванную серьёзную болезнь Дитрих так и не сумел. Надеемся, он успел напоследок порадоваться второму чемпионству Макса Ферстаппена, а если «Ред Булл» в воскресенье завоюет Кубок конструкторов, это будет идеальным способом попрощаться с одним из главных людей в истории австрийского и международного спорта. Ну а задача наследников Матешица — сохранить его бизнес и успешно развивать все проекты, что станет лучшей памятью о Дитрихе.