«Феррари» опять побеждает «Ред Булл» в субботу! А Шумахер всё себе испортил ошибкой

Квалификация Гран-при США на «Трассе Америк» стартовала с учётом того, что сразу несколько гонщиков получат штрафы на стартовой решётке. Шарлю Леклеру предстояло потерять десять позиций, Серхио Пересу, Фернандо Алонсо и Гуаньюю Чжоу — по пять. Это стоило учитывать, наблюдая за сражением «Феррари», «Ред Булл» и компании.

Q1: Окон — главный провал, Шумахер всё себе испортил

Главным событием первых попыток гонщиков стала ошибка Чжоу, у которого отобрали круг за несоблюдение пределов трассы. Также можно отметить поведение Льюиса Хэмилтона, который оказался в «Эсках» перед находящимся на быстром круге Алексом Албоном и невольно помешал пилоту «Уильямса». Впрочем, таиландец в итоге всё равно пробился дальше — пусть и лишь 15-м.



Концовка сегмента получилась, как всегда, захватывающей. Во-первых, всё себе испортил Мик Шумахер. После первой попытки он опережал Кевина Магнуссена, но в начале решающего быстрого круга немец потерял контроль над «Хаасом» и отправил машину в разворот — в итоге лишь 19-е место, Мик опередил только Латифи и ухудшил собственные шансы на контракт.



Впрочем, дальше не прошёл и другой представитель «Хааса» — Магнуссену не хватило всего 17 тысячных, чтобы опередить Албона! На 17-м месте оказался Даниэль Риккардо. Он, как и ставший 18-м Эстебан Окон, провалил сессию: оба проиграли своим напарникам по шесть десятых и очевидно не выжали из машин максимум. Но если для австралийца это уже типично, то неудача француза стала главной сенсацией первого сегмента.

Q2: обидный итог для Чжоу, Гасли орёт на команду

Шесть пилотов топ-команд без проблем пробились дальше, оставив четыре слота в решающем сегменте. Их заняли гонщики четырёх разных коллективов: Алонсо, Стролл, Боттас и Норрис. При этом Ландо прошёл дальше просто чудом: по итогам сегмента британец остался 11-м, но у Гуаньюя Чжоу сняли быстрейший круг за несоблюдение пределов трассы — обиднейший итог для китайца, который был даже быстрее Боттаса! В итоге Чжоу только 14-й, а штраф отправляет Гуаньюя ещё дальше назад.



Отличный 11-й результат у Алекса Албона, которому до Q2 не хватило всего 27 тысячных секунды. А вот Себастьян Феттель наверняка недоволен: в свой последний визит в Остин немец проиграл Строллу квалификацию, причём отстал от канадца почти на четыре десятые.

Пьер Гасли занял 13-е место и по радио практически орал на команду: по словам француза, у него уже вторую квалификацию подряд не работают нормально тормоза, что приводит к блокировкам передних колёс и ошибкам. При этом у Юки Цуноды всё ещё хуже: он 15-й и проиграл Пьеру четыре десятые. Слабый уикенд для пилотов «Альфа Таури».

Q3: и всё-таки Сайнс!

Первые попытки в третьем сегменте явно не порадовали пилотов «Ред Булл»: Ферстаппен и Перес проиграли не только обоим представителям «Феррари», но и Хэмилтону! Леклер, невзирая на будущий штраф в 10 позиций, лидировал с преимуществом в полторы десятые от Сайнса, три от Хэмилтона и четыре — от Ферстаппена. При этом сам Макс опережал Переса всего на десятую — обычно это значит, что голландец не выжал из болида всё возможное.



На решающих попытках пилоты «Феррари» и «Ред Булл» дружно прибавили на первом секторе, а вот дальше всё пошло уже не так ровно. Леклер после достойного второго сектора не улучшил на третьем и в итоге прибавил недостаточно. В то же время Сайнс сумел собрать круг и опередил напарника на 65 тысячных! Казалось, что обоих пилотов «Скудерии» способен оттеснить Ферстаппен, но у Макса в итоге третий результат — в 92 тысячных от поула Карлоса!

Перес проиграл напарнику пару десятых и уверенно занял четвёртое место. Хэмилтон вмешаться в борьбу за поул не сумел: Льюис слабо провёл первый сектор и не улучшил. Однако семикратный чемпион всё равно опередил Расселла, пусть и всего на четыре сотые.



В борьбе середняков хорошую форму подтвердил Лэнс Стролл — седьмой результат. Норрис, чудом прошедший в Q3, в итоге даже опередил Алонсо и Боттаса — важный успех «Макларена» в продолжающейся схватке с «Альпин».



Напоследок напомним про штрафы Леклера, Переса, Алонсо и Чжоу. Серхио опустится в район девятого места, Шарль будет где-то 12-м, но ждём итоговой решётки от ФИА. И, конечно, прорывов от Серхио и Шарля. Воскресная гонка Гран-при США стартует в 22:00 по московскому времени.