После завершения карьеры Даника Патрик ведёт даже более насыщенный образ жизни, чем когда была звездой автоспорта!

«Что может быть лучше бутылочки вина?» Чем сейчас занята самая успешная гонщица «формул»

Даника Патрик — самая успешная женщина в истории «формульных» гонок. Кроме неё, никому не удавалось выиграть в заезде Формулы-1 или IndyCar — заокеанского чемпионата машин с открытыми колёсами. Успехи Патрик на трассе и популярность за её пределами уничтожили стереотип, что женщины не могут соперничать с мужчинами в автоспорте. Сама же Даника в конце концов стала ролевой моделью и вписала себя в историю наравне с великими раллистками Мишель Мутон и Юттой Кляйншмидт.

Этот уикенд Даника проводит на «Трассе Америк» в Остине, где проходит Гран-при США Формулы-1, так что мы решили выяснить, чем после завершения карьеры занимается лучшая «формульная» гонщица своего поколения.





В 2008 году Патрик должна была провести тесты машины Формулы-1, но они так и не состоялись из-за того, что «Хонда» покинула чемпионат мира. Даника Патрик — новичок года IndyCar и «Инди-500» 2005 года, победительница Indy Japan 300 в Японии в 2003 году, шесть лет подряд признавалась самым популярным гонщиком серии. Выступала в NASCAR Cup Series и стала первой женщиной, выигравшей поул к гонке «500 миль Дайтоны».В 2008 году Патрик должна была провести тесты машины Формулы-1, но они так и не состоялись из-за того, что «Хонда» покинула чемпионат мира.

Завершив карьеру, со спортом Патрик не завязала. В 2021 году в рамках благотворительной кампании The Light Foundation Даника пробежала Бостонский марафон (результат — 4:01.21). Кстати, выступала Патрик под номером 500 — в честь её выступлений в 500-мильных гонках в Индианаполисе и Дайтоне.



К марафону Даника готовилась в Аризоне и Колорадо. Она ежедневно пробегала десятки километров под палящим солнцем. «Особенно тяжело после 18 километров — потом важно преодолеть себя, нужны своего рода «игры разума», — рассказывала позже гонщица в интервью.

Даника Патрик Фото: Фото Chris Graythen/Getty Images

В личной жизни, как призналась Патрик, у неё сейчас всё тихо: гонщица официально подтвердила расставание с известным бизнесменом Картером Комстоком. «Просто у нас не сложилось, — рассказала Даника. — Это совсем не значит, что нам было плохо вместе, просто отношения не прошли проверку временем. Зато я смогла лучше узнать себя. К тому же, если где-то убыло, где-то обязательно прибудет».

Экс-пилотесса имеет в виду собственный бизнес — компанию по продаже ароматов для дома, которую запустила сразу после поездки в Египет. «В самом конце мы нашли огромный магазин с сотней тысяч бутылочек. Там были самые разные запахи: розы, янтарь, голубой лотос, — поделилась Патрик. — И всем этим владел парень, который рассказал, как те или иные запахи влияют на энергетические центры и чакры нашего тела».

Даника Патрик Фото: Фото из личного архива Даники Патрик

Это уже второй проект Патрик — ещё по ходу карьеры она открыла собственную винодельню в горах Хауэлл, которая сегодня производит целый спектр эксклюзивных вин из редких спортов в долине Напа. Любви к вину бывшая гонщица не скрывает: «Что может быть лучше бутылочки вина?».

Помимо прочего, Даника развивает свой подкаст Pretty Intense, который запустила после выхода своей второй книги сразу после окончания карьеры. Героями еженедельного подкаста становятся спортсмены и деятели культуры. Так, помимо выпусков с известными гонщиками, у неё выходили выпуски с Moby и Аланис Мориссетт, известными учёными Брайаном Коксом и Нилом ДеГрассом Тайсоном и даже публицистом Джорданом Питерсоном.

Даника Патрик Фото: Фото из личного архива Даники Патрик

Ну а на этой неделе в эфире Sky Sports F1 Патрик рассказала о своём любимом фильме с Брэдом Питтом — известный актёр тоже в паддоке «Трассы Америк». Вместе с режиссёром Джерри Брукхаймером и съёмочной группой Питт будет изучать жизнь паддока, чтобы затем сыграть в фильме о Формуле-1.

Пользуясь случаем, Патрик спросила у пришедшего в студию Логана Сарджента (американец в сезоне-2023 должен дебютировать в Ф-1) о любимом фильме с участием Брэда Питта. Молодой гонщик замялся, и Даника стала перечислять: «Может, «Бойцовский клуб»? Или «Семь»? «Одиннадцать друзей Оушена»?». На последнем названии Сарджент оживился и сказал, что смотрел. «А «Бойцовский клуб» ты не видел? — удивлённо переспросила Патрик. — Отличный фильм, обязательно запиши себе».

Даника Патрик Фото: Фото из личного архива Даники Патрик

Надеемся, уикенд в Остине пройдёт как следует, а Даника Патрик чаще будет появляться если уж не в паддоке Формулы-1, то хотя бы на гонках IndyCar или NASCAR Cup Series — она успела оставить свой след в обеих сериях.