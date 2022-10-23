«Что может быть лучше бутылочки вина?» Чем сейчас занята самая успешная гонщица «формул»

Даника Патрик — самая успешная женщина в истории «формульных» гонок. Кроме неё, никому не удавалось выиграть в заезде Формулы-1 или IndyCar — заокеанского чемпионата машин с открытыми колёсами. Успехи Патрик на трассе и популярность за её пределами уничтожили стереотип, что женщины не могут соперничать с мужчинами в автоспорте. Сама же Даника в конце концов стала ролевой моделью и вписала себя в историю наравне с великими раллистками Мишель Мутон и Юттой Кляйншмидт.
Этот уикенд Даника проводит на «Трассе Америк» в Остине, где проходит Гран-при США Формулы-1, так что мы решили выяснить, чем после завершения карьеры занимается лучшая «формульная» гонщица своего поколения.
В 2008 году Патрик должна была провести тесты машины Формулы-1, но они так и не состоялись из-за того, что «Хонда» покинула чемпионат мира.
Завершив карьеру, со спортом Патрик не завязала. В 2021 году в рамках благотворительной кампании The Light Foundation Даника пробежала Бостонский марафон (результат — 4:01.21). Кстати, выступала Патрик под номером 500 — в честь её выступлений в 500-мильных гонках в Индианаполисе и Дайтоне.
К марафону Даника готовилась в Аризоне и Колорадо. Она ежедневно пробегала десятки километров под палящим солнцем. «Особенно тяжело после 18 километров — потом важно преодолеть себя, нужны своего рода «игры разума», — рассказывала позже гонщица в интервью.
Даника Патрик
Фото: Фото Chris Graythen/Getty Images
В личной жизни, как призналась Патрик, у неё сейчас всё тихо: гонщица официально подтвердила расставание с известным бизнесменом Картером Комстоком. «Просто у нас не сложилось, — рассказала Даника. — Это совсем не значит, что нам было плохо вместе, просто отношения не прошли проверку временем. Зато я смогла лучше узнать себя. К тому же, если где-то убыло, где-то обязательно прибудет».
Экс-пилотесса имеет в виду собственный бизнес — компанию по продаже ароматов для дома, которую запустила сразу после поездки в Египет. «В самом конце мы нашли огромный магазин с сотней тысяч бутылочек. Там были самые разные запахи: розы, янтарь, голубой лотос, — поделилась Патрик. — И всем этим владел парень, который рассказал, как те или иные запахи влияют на энергетические центры и чакры нашего тела».
Даника Патрик
Фото: Фото из личного архива Даники Патрик
Это уже второй проект Патрик — ещё по ходу карьеры она открыла собственную винодельню в горах Хауэлл, которая сегодня производит целый спектр эксклюзивных вин из редких спортов в долине Напа. Любви к вину бывшая гонщица не скрывает: «Что может быть лучше бутылочки вина?».
Помимо прочего, Даника развивает свой подкаст Pretty Intense, который запустила после выхода своей второй книги сразу после окончания карьеры. Героями еженедельного подкаста становятся спортсмены и деятели культуры. Так, помимо выпусков с известными гонщиками, у неё выходили выпуски с Moby и Аланис Мориссетт, известными учёными Брайаном Коксом и Нилом ДеГрассом Тайсоном и даже публицистом Джорданом Питерсоном.
Даника Патрик
Фото: Фото из личного архива Даники Патрик
Ну а на этой неделе в эфире Sky Sports F1 Патрик рассказала о своём любимом фильме с Брэдом Питтом — известный актёр тоже в паддоке «Трассы Америк». Вместе с режиссёром Джерри Брукхаймером и съёмочной группой Питт будет изучать жизнь паддока, чтобы затем сыграть в фильме о Формуле-1.
Пользуясь случаем, Патрик спросила у пришедшего в студию Логана Сарджента (американец в сезоне-2023 должен дебютировать в Ф-1) о любимом фильме с участием Брэда Питта. Молодой гонщик замялся, и Даника стала перечислять: «Может, «Бойцовский клуб»? Или «Семь»? «Одиннадцать друзей Оушена»?». На последнем названии Сарджент оживился и сказал, что смотрел. «А «Бойцовский клуб» ты не видел? — удивлённо переспросила Патрик. — Отличный фильм, обязательно запиши себе».
Даника Патрик
Фото: Фото из личного архива Даники Патрик
Надеемся, уикенд в Остине пройдёт как следует, а Даника Патрик чаще будет появляться если уж не в паддоке Формулы-1, то хотя бы на гонках IndyCar или NASCAR Cup Series — она успела оставить свой след в обеих сериях.
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