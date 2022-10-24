Болид Ф-1 встал на дыбы и шмякнулся об отбойник — как же он финишировал седьмым?!

Лэнс Стролл чуть не отправил Фернандо Алонсо в опаснейший полёт, а ведь в следующем году им выступать в одной команде!

Одним из лучших пилотов на Гран-при США в Остине в минувший уикенд стал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Испанец из-за штрафа стартовал лишь с седьмого ряда решётки, но активно прорывался вперёд — пока в момент очередной атаки в него не приехал Лэнс Стролл.

Столкновение произошло на высокой скорости, и «Альпин» Алонсо едва не взлетела в воздух — передние колёса оторвались от земли. «Астон Мартин» Стролла не выдержал вовсе, а испанец после финиша заявит, что легко мог получить травмы. «Рад, что я тут, разговариваю с вами, а не в больнице!» — скажет он.

Авария никак на скорость Фернандо не повлияла — после визита в боксы он вернулся на трассу, продолжил прорываться и финишировал выше, чем шёл до столкновения со Строллом!

22-й круг

Инцидент между Строллом и Алонсо произошёл на рестарте после вылета Валттери Боттаса. Пока сейфти-кар оставался на трассе, Лэнс занимал седьмое место, а Фернандо — девятое, но в первом повороте испанец по внешней траектории опередил Пьера Гасли и расположился аккурат позади канадца.



В атаку на Стролла Алонсо пошёл на прямой — Фернандо с открытым задним антикрылом уже начал смещаться влево от «Астон Мартин», но тот внезапно сам принял влево — и задними колёсами налетел на переднюю ось «Альпин».

Кадр с бортовой камеры Фернандо Алонсо Фото: twitter.com/f1

От удара «Альпин» унесло в сторону, машина потеряла антикрыло и задела отбойник обоими левыми колёсами. Но Алонсо каким-то чудом продолжил движение. В боксах его автомобиль подлатали и вернули обратно. Ну а разбитый «Астон Мартин» остался на месте — Стролл потерял шанс блеснуть в редкий момент, когда у его команды была по-настоящему хорошая форма.



«Слишком поздно двигался!» — прокомментировал прямо по ходу заезда Алонсо, но Стролл с мнением испанца не согласился. «Да, я двигался поздно, но оставил достаточно места, просто была слишком большая разница в скорости, — считает канадец. — Он мог бы подвинуться и легко проехать слева». Что ж, эту аварию Лэнс и Фернандо смогут подробнее обсудить в следующем году, когда вместе будут выступать за «Астон Мартин».

Алонсо не сдаётся

Несмотря на столкновение, «Альпин» Алонсо, кажется, не потеряла темпа, однако перед гонщиком стояла непростая задача — проехать 35 кругов до финиша без пит-стопов. К 34-му кругу, когда многие пилоты во второй раз остановились в боксы, Фернандо вернулся в топ-10.



На 40-м круге Алонсо опередил Окона и шёл уже восьмым, а за 12 кругов до финиша прошёл Кевина Магнуссена — его шины были ещё старше, к тому же датчанин шёл на «медиуме».

Несмотря на аварию, Алонсо финишировал и набрал очки Фото: Chris Graythen/Getty Images

В концовке гонки Алонсо попробовал сдержать Ландо Норриса, но не смог: линию финиша Фернандо пересёк на 1,3 секунды позже «Макларена». При этом шины у британца были свежее на 12 кругов.



Гран-при США стал ещё одним примером того, что Алонсо, несмотря на возраст (41 год, Фернандо — самый возрастной пилот на решётке в данный момент), испанец находится в превосходной форме и выжимает максимум из представляющихся ему возможностей. Жаль, что в следующем году таких может оказаться меньше: пока что «Астон Мартин» не выглядит соперником «Альпин» в долгосрочной перспективе.