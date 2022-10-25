Американцы топят Шумахера гонка за гонкой — и при этом требуют от него очков. Где логика?

Второй сезон сына Михаэля Шумахера Мика и его переговоры с «Хаасом» о новом контракте чем дальше, тем больше напоминают какую-то трагикомедию: поступки американской команды по отношению к гонщику всё меньше поддаются объяснению. Возникает резонный вопрос: так команда Штайнера и Хааса хочет сохранить немца или нет?

«Он разбил много машин, обошедшихся нам в кучу денег»

По сути сейчас в Формуле-1 осталась единственная вакансия на 2023 год. В «Хаасе» весь год размышляют, продлить ли соглашение с Миком Шумахером или найти кого-то поопытнее и постабильнее (читай – Нико Хюлькенберга). Причём если обычно боссы команд до последнего хвалят нынешнего пилота, то в «Хаасе» всё по-другому: чуть что, там всегда готовы подвергнуть Мика критике и рассказать, что ему ничего не гарантировано на будущее.

Очевидно, американцы были сильно расстроены слабым стартом второго сезона Шумахера в Формуле-1, когда он сильно уступал Кевину Магнуссену и регулярно отправлял машину в стены. С тех пор ситуация изменилась: Мик набрал-таки первые очки в карьере, избегает серьёзных аварий и в последнее время всё чаще оказывается быстрее датчанина. Вот только нарратив со стороны «Хааса» не меняется: там продолжают припоминать Шумахеру разбитые болиды и требуют очков. Невзирая на то, что темп машины сейчас редко позволяет попасть в топ-10, а когда такой шанс представляется, то сама команда всё портит (об этом поговорим позже).

Мик Шумахер за рулём «Хааса» Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Итак, что требует от Мика для нового контракта владелец коллектива Джин Хаас? Напомним его недавнее интервью AP.



«Мы находимся в ожидании, — говорил Джин перед Гран-при США. — Нам нужно, чтобы Мик набрал очки, и мы пытаемся дать ему как можно больше времени, чтобы понять, на что он способен. Если он хочет остаться с нами, тогда он должен набрать ещё несколько очков. Вот чего мы ждём.

Этот вид спорта не позволяет вам быть новичком, это слишком дорого. Если вы делаете ошибку в выборе пилота, стратегии или шин, это стоит вам миллионов долларов. У Мика большой потенциал, но, вы знаете, он стоил нам целое состояние. Он разбил много машин, обошедшихся нам в кучу денег, которых у нас нет. Если ты разбиваешь машины, но ты Ферстаппен и набираешь очки, тогда мы справимся с этим. Но если ты находишься в конце и бьёшь машины, тогда всё становится сложнее».

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Отчасти слова Хааса логичны: Джин мотивирует Шумахера, обращаясь к нему – мол, докажи, что приносишь команде пользу сейчас и будешь ещё чаще делать это в 2023-м. Но, повторимся: а сама команда предоставила Мику технику, с которой можно себя проявить? Если на старте сезона «Хаас» в отдельных гонках мог стать даже лучшим из середняков, то в ходе чемпионата американцы проиграли гонку обновлений «Альпин», «Макларену» и «Астон Мартин».Теперь в лучшем случае они обладают седьмой по скорости машиной, да и то не всегда. В такой ситуации очки – не цель, а чудо.

И второй вопрос к Хаасу и Штайнеру: вы работаете с Шумахером уже два года. Неужели у «Хааса» до сих пор нет представления об истинном потенциале Мика и лишь финальные Гран-при сезона-2022 позволят вам понять, нужен вам гонщик или нет?

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Наконец переходим к тому, что заявлено в заголовке: «вредительстве» команды по отношению к пилоту. В кавычках, конечно: мы не верим, что «Хаас» специально портит Шумахеру гонки. Просто недостаточно хорошо выполняет свою работу – по стратегии, надёжности машины, пит-стопам. И в итоге Мик теряет и так не слишком-то частые шансы на очки. Приведём примеры из последних гонок.

Гран-при Нидерландов. В квалификации немец показывает блестящий восьмой результат – трасса явно подходит американскому болиду, есть все шансы сохранить в воскресенье место в топ-10. В гонке Мик смотрится чуть слабее, пропускает пару соперников, но всё равно замыкает очковую зону с отрывом в несколько секунд от идущего 11-м Цуноды. Увы, первый пит-стоп всё перечёркивает: проблема с гайковёртом затягивает остановку, Шумахер проваливается назад и уже не может ничего сделать в трафике. Итог – печальное 13-е место.

Гран-при Японии. Мик отлично стартует под дождём и прорывается с 15-го места на 10-е. Но когда настаёт момент перейти на промежуточные шины, команда медлит, а потом становится понятно: теперь ехать на пит-стоп уже слишком поздно. «Хаас» оставляет Шумахера на трассе, он даже мимолётно возглавляет пелотон, но так и не дожидается сейфти-кара после какого-нибудь инцидента и стремительно проваливается вниз. После пит-стопа никакой речи про очки уже не идёт – Мик финиширует 17-м.

Гран-при США. Начало гонки не сулит «Хаасу» ничего хорошего, но тактика с оттянутым пит-стопом срабатывает: после смены шин под сейфти-каром и столкновения Алонсо со Строллом Шумахер идёт уже 10-м (Магнуссен – 12-й). Немец уверенно держит датчанина позади, опережая Кевина на две-три секунды, но команда решает, что шин «медиум» может не хватить до финиша. Магнуссен заверяет, что протянет, и командный мостик разделяет тактику: Кевин продолжает без пит-стопа, Шумахер едет на второй пит-стоп. Оказывается, тактика Магнуссена куда выгоднее: несмотря на старые шины, Кевин финиширует девятым. В то время как Мик после «зарубы» с Латифи финиширует только 14-м вдалеке от очковой зоны.

Правда, у команды есть оправдание: оказывается, Шумахер наехал на какие-то обломки, что повлияло на скорость машины и не позволило Мику использовать преимущество свежих шин. Вот только напомним: уже после наезда на обломки немец уверенно не подпускал к себе Магнуссена и даже слегка отрывался. То есть очевидно, что без пит-стопа – при условии, что Мик тоже сберёг бы шины – Шумахер так и финишировал впереди Кевина на седьмой позиции. А по факту в третий раз за несколько гонок лишился очков по вине «Хааса».

Вот и получаем: парочка 10-х мест, одно седьмое — это в сумме восемь очков, и в общем зачёте у Шумахера были бы пристойные 20 баллов против 24 у Магнуссена (отнимем у Кевина два, которые перешли бы в Остине к финишировавшему выше Максу). Такой расклад куда точнее демонстрировал бы положение дел в «Хаасе». Но формально Мик остаётся без финишей в десятке с Гран-при Австрии, да и вообще у него всего два попадания в очки вместо потенциальных пяти. А Хаас со Штайнером продолжают говорить – мол, не хватает стабильности и результатов.

Что ж, возможно, впереди у Шумахера последний шанс. После Гран-при Мексики у «Хааса» будет время, чтобы до финальных этапов определиться с напарником Магнуссена на 2023 год, так что американцы будут внимательно отслеживать выступление Мика. Впрочем, повторимся: не понимаем, что нового можно узнать о гонщике за один Гран-при, если он выступает за твою команду уже второй сезон. И точно ли логично требовать от пилота очков, если он их лишается по вашей собственной вине.