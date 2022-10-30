«Мерседес» ворвался в борьбу лидеров — но и ему не совладать с Ферстаппеном! Ждём рекорда?

Неожиданное лидерство пилотов «Мерседеса» на третьей практике Гран-при Мексики создало дополнительную интригу перед квалификацией на автодроме имени братьев Родригес: какая из трёх топ-команд всё-таки окажется быстрее?

Q1: новая ошибка Шумахера

Автором главного разочарования в первой части квалификации стал Мик Шумахер. С одной стороны, немец проехал отличный круг, с которым опережал Кевина Магнуссена сразу на шесть десятых и должен был уверенно пробиваться в Q2. С другой — немец ошибся во втором повороте и нарушил границы трассы. Круг сняли, а финальный на уже не столь свежих шинах не позволил Шумахеру достаточно улучшить.

Какая-то надежда у пилота «Хааса» оставалась: он шёл 15-м, а его наставник Себастьян Феттель словно не пожелал мешать счастью друга и проехал круг с тем же временем, оставшись 16-м. Однако последним свою попытку завершил Гуаньюй Чжоу — и всё-таки выбил Мика. А вот Магнуссен прошёл дальше, хотя это несколько бесполезно: у датчанина всё равно штраф в пять позиций за сверхлимитный мотор.

Помимо Шумахера и Феттеля, дальше не прошёл и второй представитель «Астон Мартин». Стролл проиграл Феттелю одну десятую, оформив провал «зелёных». Ну и в полном составе вылетел «Уильямс». Алекс Албон на сей раз оказался бессилен: он хоть и опередил Латифи на три десятые, но был очень далеко от границы топ-15.

Q2: жалобы от пилотов «Альфа Таури» и турбо-Боттас

Второй сегмент заставил забеспокоиться поклонников Серхио Переса, которые с трибун чуть ли не заглушали звук турбомоторов Ф-1. После первой попытки на старом комплекте «софта» мексиканец не проходил дальше, но вторая попытка, начатая загодя, сняла все вопросы. Без проблем пробились дальше и остальные пять представителей топ-команд. По-прежнему было неясно, кто же потенциально быстрее — интрига!

Кроме фаворитов, в топ-10 вошли Боттас, Окон, Норрис и Алонсо. Выделим Валттери: пилот «Альфа Ромео» демонстрировал в Мехико невероятную скорость, частенько влезая в борьбу лидеров. По итогам второго сегмента финн проиграл лучшему результату всего две десятые — мощь! Интриговало, что Боттас покажет дальше, особенно в гонке.

Что касается не прошедших в Q3, то Риккардо может быть почти доволен собой: он уступил Норрису всего две десятые. Чжоу — 12-й, но с отставанием в семь десятых от невероятного напарника. Цунода и Гасли оказались на седьмой линии и оба жаловались по радио: Юки — на неудачный момент выезда на трассу, Пьер — на полное отсутствие сцепления. Ну а Магнуссен предсказуемо замкнул протокол и с учётом штрафа окажется на старте 20-м.

Q3: Расселл не смог помешать Ферстаппену, остальные — тем более

Финал квалификации интриговал невероятно: перед ним так и не было понятно, какая из трёх команд быстрее. Первые попытки лидеров намекнули: всё-таки «Ред Булл»! Ферстаппен забрался наверх, опередив Расселла и Хэмилтона на полторы десятые — при этом у Льюиса круг отобрали на несоблюдение пределов трассы. Перес уступал напарнику две десятые, Сайнс — четыре, а Леклер и вовсе шёл шестым позади Боттаса после серии ошибок в начале и середине круга. Было похоже, что, если кто и отберёт поул у Ферстаппена, это будут представители «Мерседеса».

Наш мини-прогноз сработал: оба пилота «Феррари» слабо начали вторые быстрые круги и выпали из борьбы. Сайнс занял пятое место, а Леклер — и вовсе седьмое. Шарль так и проиграл невероятному Боттасу!

Что касается борьбы впереди, то Ферстаппен ещё улучшил и укрепил лидерство. Прибавки со стороны Хэмилтона хватило для третьей позиции — в пяти тысячных позади Расселла, но на 44 впереди Переса. Сам же Расселл после отличного второго сектора имел теоретический шанс отодвинуть Ферстаппена, но ошибся, уехал на обочину — и всё было кончено. Поул — у Макса!

С восьмой позиции воскресную гонку начнёт Ландо Норрис, а Фернандо Алонсо всё-таки выиграл внутрикомандное сражение с Оконом и стал девятым: испанец опередил француза менее чем на десятую.

Воскресная гонка Гран-при Мексики стартует в 23:00 мск 30 октября. Должно быть очень интересно! Либо Ферстаппену бросят вызов, либо он установит рекорд, одержав 14-ю победу в нынешнем сезоне.