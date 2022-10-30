Превзойти Шумахера. У Хэмилтона сегодня последний шанс поставить мощнейший рекорд

Вряд ли в оставшихся гонках «Мерседес» будет так силён, а другой возможности придётся ждать 16 лет.

Льюис Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году — и с тех пор неизменно побеждал в каждом из сезонов. Кроме нынешнего. С возвращением граунд-эффекта «Мерседес» сделал шаг назад и после долгих лет доминирования в Кубке конструкторов остался лишь третьей силой.

В этом году Хэмилтон семь раз поднимался на подиум, трижды финишировал вторым, но пока ни разу — первым. Однако в сегодняшнем Гран-при Мексики один из главных недостатков «Мерседеса» нынешнего сезона — высокое лобовое сопротивление — будет нивелировано из-за разрежённого воздуха в районе трассы. На других такого нет, а потому эта гонка — последний реальный шанс Льюиса на победу.

Сезон-2021 для Хэмилтона был уже 15-м подряд, в рамках которого он выигрывал Гран-при, он позволил британцу сравняться с рекордом, установленным Михаэлем Шумахером в 2006-м — немец первым в истории Формулы-1 на протяжении 15 лет подряд побеждал хотя бы в одной гонке. И если в этом году у Льюиса не будет ни одной победы, следующий шанс превзойти рекорд Шуми будет у него только в сезоне-2038.

«Мерседес» весь уикенд был быстрее всех

В субботу на Гран-при Мексики «Мерседес» был быстрее в каждой из сессий — кроме финального сегмента. В утренней тренировке Расселл и Хэмилтон расположились на первой и второй позициях, а ближайший из соперников — Макс Ферстаппен — на своём лучшем круге отстал от Джорджа на 0,48 секунды. В квалификации Хэмилтон был быстрейшим и в первом сегменте, и во втором, хотя справедливости ради отметим, что Макс в последней попытке в Q2 потерял уже на первом секторе, и его время — 1:18,6 — не было пределом возможностей.

Так или иначе, третий сегмент прошёл для «Мерседеса» нервно. В первой попытке Льюис срезал трассу в третьем повороте и лишился круга, зато Расселл опередил Переса и пару «Феррари», а Ферстаппену уступил лишь десятую с небольшим. Во вторых попытках Хэмилтону приходилось ехать с оглядкой на то, что в случае повторной ошибки он будет стартовать из конца топ-10 — и в итоге британец показал время на пять тысячных медленнее первой попытки Расселла.

Подпись: Ферстаппен и Расселл в квалификации в Мехико Фото: Chris Graythen/Getty Images

Джордж во второй попытке ехал позади напарника и вплоть до 12-го поворота не просто шёл с опережением собственного графика, но и поставил абсолютный рекорд второго сектора и, по словам Тото Вольфа, был вровень с Ферстаппеном. Увы, на коварном торможении после разгона из эсок Расселл допустил ошибку, выпустил автомобиль за пределы трассы и испортил круг. Тем не менее Расселл сохранил за собой второе место и впервые в сезоне вместе с Хэмилтоном расположился в квалификации в топ-3.

Формально говоря, это не лучший результат в году: ранее Джордж был первым в квалификации в Венгрии, но тот успех был нетипичен, поскольку у Ферстаппена и Хэмилтона возникли технические проблемы, а пилоты «Феррари» ошибались. Теперь же «Мерседес» по чистой скорости и в отсутствие форс-мажора у лидеров сражался с ними на равных.

Каковы шансы на победу?

Перед стартом гонки главным фаворитом по привычке считается Макс Ферстаппен — столь убедительным было преимущество «Ред Булл» в последних гонках. Интересно, что именно в Мексике поул-позиция отнюдь не гарантирует голландцу успеха: в последние пять лет ни одному победителю квалификации в Мексике не удалось добраться даже до подиума.

Впрочем, если без шуток, у «Мерседеса» и правда есть шансы. Стартовая прямая в Мехико очень длинная. Стартуя позади Ферстаппена, Расселл и Хэмилтон смогли бы разгонять друг друга слипстримом и зацепиться за шанс ещё до первого поворота вывести хотя бы одну машину вперёд. Примерно таким образом год назад в лидеры на старте вырвался сам Макс.

Хэмилтон, Ферстаппен и Расселл после квалификации Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Феррари», учитывая низкие стартовые позиции (пятое и седьмое), едва ли сможет вмешаться в борьбу за первые места на первых поворотах — для Сайнса с Леклером важнее сохранить машины, чтобы на дистанции отыграться за счёт высокого темпа и тактики.

Отметим также, что среди середняков в этот уикенд лучше всех неожиданно смотрится «Альфа Ромео» — Валттери Боттас квалифицировался шестым и стартует на две позиции выше Норриса, между пилотами «Феррари». Финн тоже постарается быть аккуратным — особенно на фоне контакта с Пересом на старте предыдущей гонки. В общем, уникальный разрежённый воздух в районе Олимпийского парка Мехико обещает интересную и непредсказуемую гонку.