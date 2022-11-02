Пилот специально врезался в стену, чтобы обогнать пятерых! Почему такое хотят запретить?

Самым ярким моментом минувшего автоспортивного уикенда стал сенсационный финиш гонки NASCAR Cup Series в Мартинсвилле, который затмил даже Гран-при Формулы-1. В последнем повороте перед финишем Росс Честейн в отчаянной попытке пробиться в финал сезона пошёл в самоубийственную атаку об стену — гонщик не стал тормозить, на полном ходу влетел в отбойник и вдоль него, высекая искры и в щепки разнося обвес машины, он объехал пятерых соперников и оказался-таки в заветной четвёрке претендентов на титул.

Весь автоспортивный мир уже несколько дней обсуждает самурайскую атаку Честейна, а вот в NASCAR задумались о запрете такого рода действий. Впрочем, заключительной гонки текущего сезона никакие перемены в регламенте в любом случае не коснутся.

Честейн против всех

Гонка в Мартинсвилле была последним заездом полуфинальной стадии плей-офф — она определяла четвёрку финалистов сезона и соответственно четвёрку тех, кто из дальнейшей борьбы выбывает. И на последних кругах в заочной борьбе Росса Честейне и Денни Хэмлина последний был впереди на два очка. На финальный круг Хэмлин ушёл четвёртым, Честейн — девятым.

Честейну нужно было опередить хотя бы двоих соперников, и тогда он прошёл бы в финал, а Хэмлин остался ни с чем. И в последнем повороте, понимая, что традиционным способом отыграть позиции не получится, Росс не касается педали тормоза, на полном ходу влетает в стену и по инерции летит к финишу быстрее пятерых соперников! Под клетчатым флагом Честейн умудрился опередить даже Хэмлина — буквально на 0,7 секунды.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

По итогам стадии плей-офф Честейн опередил Хэмлина на шесть очков и впервые в карьере прошёл в финал. Ранее лучшим результатом Росса по итогам сезона было 20-е место, а в этом году он в худшем случае будет четвёртым.

«Я много играл в NASCAR 2005 на GameCube и делал так, когда мне было восемь лет, — рассказал главный герой гонки. — Я не знал, получится ли в итоге, но что мне было терять?»

Мнения в паддоке о манёвре Честейна разделились. Так, например, Чейз Бриско заявил, что это было самое крутое, что он когда-либо видел в жизни, а вот Джоуи Логано, ещё один финалист сезона-2022, остался недоволен. «Конечно, это было очень зрелищно, и я не могу перестать думать, сколько побед мог одержать таким же образом, — сказал Логано. — Но проблема в том, что ящик Пандоры открыт, и раз уж это не запрещено, такое будет происходить во всех гонках — не только в первом, но и во втором, и третьем дивизионах. Я считаю, это нужно запретить. Это небезопасно, огромный риск, часть обломков полетит на трибуны, и сетка их не поймает. Я рад за Росса, но каждую неделю такого быть не должно».

«Прорыв Честейна» запретят?

В паддоке NASCAR прорыв Честейна в Мартинсвилле спровоцировал большую дискуссию — по поводу неё подробно высказался даже операционный директор NASCAR Стив О’Доннелл. По его словам, у судей нет ни малейших претензий к манёвру Росса: «Это абсолютно точно было в рамках нынешних правил — и будет в рамках правил в финальной гонке в Финиксе, но в межсезонье нам необходимо обсудить этот вопрос и взвесить все возможности».

«Раньше мы уже видели такого рода попытки, но ни разу за 75-летнюю историю наших гонок никому не удавалось сделать это успешно. Росс стал первым, у кого получилось. Думаю, никто не верил, что это могло сработать, — сказал О’Доннелл. — Я слышал, что многим понравился финиш, они просят ничего не менять, но решения принимаем мы, и не всегда они всем нравятся».

Кристофер Белл лидирует в Мартинсвилле Фото: Stacy Revere/Getty Images

Со стороны кажется, что каких-либо строгих запретов не последует. На большинстве других трасс повторить такое не получится: в Мартинсвилле относительно медленные повороты, разница между скоростью на прямой и на апексе велика, а потому даже об отбойник Честейн двигался быстрее соперников. Однако в Финиксе разница не так велика, и потери от контакта от отбойником будут более ощутимы, да и финиш находится дальше — соперники смогут на выходе из поворота развить более высокую скорость и оставить гонщика у отбойника позади.

В то же время Логано прав в том, что подобные манёвры могут быть небезопасны для зрителей — обломки отрываются буквально в сантиметрах от защитной сетки и могут легко пролететь в отверстия в ней. Но как именно запретить такие атаки? Исключать из протоколов за контакт со стеной? Дисквалифицировать тех, чья машина приехала на финиш с повреждениями? При таких формулировках наказана будет половина пелотона.

В ожидании финала

Как бы там ни было, в Финиксе, как уже оказал О’Доннелл, никаких новых запретов не будет. В финальной гонке сезона на чемпионский титул претендуют четверо пилотов — они начнут заезд с равным количеством очков, а потому сильнейшим станет тот, кто опередит трёх других.

Фаворитами считаются Чейз Эллиотт из «Хендрика» и гонщик «Пенске» Джоуи Логано — оба уже становились чемпионами (в 2020 и 2018 годах соответственно) и выступают за топ-команды. Кристофер Белл тоже гоняется за одну из сильнейших команд — «Гиббс», но это лишь третий его полный сезон в NASCAR Cup Series и первый финал в карьере.

Как и для Росса Честейна, который перед Финиксом считается андердогом и выступает за команду «Трекхаус» — она дебютировала в NASCAR Cup Series лишь в 2021-м, но уже одержала три победы. Так что шансы на победу есть у всех — и это не преувеличение.