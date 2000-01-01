Ещё один сумасшедший рекорд Ферстаппена в Формуле-1. Какой же он доминатор!

Ферстаппен установил уникальный рекорд в Ф-1
На Гран-при в Мексике Макс улучшил результат Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, выиграв 14-ю гонку в этом году. Но это не единственное достижение пилота «Ред Булл». По набранным очкам ему тоже нет равных!
Ферстаппен (2022) — 416 очков
Макс переписал рекорд на своё имя, показав лучшую эффективность среди гонщиков Формулы-1. В его арсенале 416 очков — и это не предел! Специалисты уверены, что победная серия голланда продолжится.
Хэмилтон (2019) — 413 очков
Догнать Ферстаппена уже не получится даже у Льюиса Хэмилтона. Пилот «Мерседеса» даже в лучшие свои годы показывал куда более скромные результаты. Например, в 2019 году он набрал на три очка меньше.
Хэмилтон (2018) — 408 очков
А за сезон до этого и вовсе остановился на отметке в 408 баллов. Тогда он выиграл всего 11 этапов Гран-при из 21. Яркая победа в Абу-Даби помогла Льюису превзойти показатель следующего участника этого топа.
Феттель (2013) — 397 очков
Себастьян Феттель блистал в 2013 году и не дотянулся до результата Хэмилтона только потому, что в его календаре было на две гонки меньше. Четвёртый подряд титул чемпиона, заработанный в том сезоне, лишь подтверждает уникальность немца.
Ферстаппен (2021) — 395,5 очка
Чуть меньше Феттеля в прошлом году набрал Ферстаппен, когда оформлял своё первое чемпионство в Формуле-1. Плотная борьба с Хэмилтоном в течение сезона и эпичная развязка на последних секундах — это что-то невероятное!
Феттель (2011) — 392 очка
Не только Ферстаппен и Хэмилтон несколько раз за карьеру демонстрировали высокие результаты. 11 лет назад Феттель также вырвался в лидеры Формулы-1 с рекордным количеством баллов на своём счету. 392 очка — Себастьян тогда был очень крут!
Шумахер приблизился бы к топам при новой системе
Феноменален в своё время был и Михаэль Шумахер, который показывал сумасшедшие результаты ещё при старой системе начисления очков. В 2002 году гонщик набрал 144 балла всего за 17 этапов Гран-при, что в пересчёте по современным стандартам равно сумме в 387 очков.
Ещё один сумасшедший рекорд Ферстаппена в Формуле-1. Какой же он доминатор!
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