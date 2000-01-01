Ещё один сумасшедший рекорд Ферстаппена в Формуле-1. Какой же он доминатор!

Шумахер приблизился бы к топам при новой системе

Феноменален в своё время был и Михаэль Шумахер, который показывал сумасшедшие результаты ещё при старой системе начисления очков. В 2002 году гонщик набрал 144 балла всего за 17 этапов Гран-при, что в пересчёте по современным стандартам равно сумме в 387 очков.