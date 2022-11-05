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Прокуратура проверяет чемпиона Ф-1 Пике за оскорбление избранного президента Бразилии Лулу да Силвы

«Отправьте его на кладбище!» Экс-чемпион Ф-1 оскорбил избранного президента Бразилии
Дмитрий Захарченко
Прокуратура проверяет чемпиона Ф-1 Пике
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В этот раз Нельсон Пике извинениями не отделается — его проверяет прокуратура.

В конце октября в Бразилии состоялся 2-й тур всеобщих выборов президента — победу с перевесом 1,9% одержал Луис Инасиу Лула да Силва, однако его успех у многих в стране вызвал скепсис. По стране прокатилась серия беспорядков, дальнобойщики стали перекрывать улицы, а трёхкратный чемпион Формулы-1 и один из самых известных спортсменов Бразилии призвал выкинуть Лулу да Силву на кладбище.

Разбираемся, чем этот скандал грозит Нельсону, и вспоминаем его предыдущие выходки — далеко не в первый раз он позволяет себе чрезвычайно резкие высказывания.

«Отправьте его на кладбище»

Демонстрации сторонников проигравшего Жаира Болсонару начались сразу после объявления результатов — к вечеру понедельника местная полиция сообщила о 342 инцидентах с искусственно созданными на дорогах пробками — в некоторых из них застревали грузовики команд, следующих на Гран-при Сан-Паулу. Болсонару активно поддерживают дальнобойщики, поскольку его администрация обещала снизить цены на дизельное топливо.

Во вторник ещё действующий президент выступил с публичным заявлением, в котором не осудил протестующих, однако призвал их освободить дороги и сказал о передаче власти новому избраннику, но не всех это успокоило. «Нужно вышвырнуть сукиного сына Лулу оттуда, — приводит слова Нельсона Пике O Dia. — Бразилия и бог превыше всего, а Лулу отправьте на кладбище».

Заблокированная дальнобойщиками дорога

Заблокированная дальнобойщиками дорога

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Уже на следующий день — в четверг — стало известно, что слова Пике на предмет подстрекательства к насилию и разжиганию вражды проверяет бразильская прокуратура. «Он — публичный человек и должен понимать, что его слушают сотни тысяч людей», — цитирует FOX Sports заявление прокуратуры.

Отметим, что в Бразилии на уровне конституции запрещены ненавистнические высказывания, при этом в словах Пике есть явные призывы к физической расправе. Тем не менее не будем гадать, что именно грозит гонщику: с одинаковой вероятностью он может либо отделаться штрафом, либо получить показательное наказание и оказаться за решёткой.

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Пике против всех

Всего четыре месяца назад Пике уже был в заголовках — тогда на публику всплыло интервью, которое Нельсон давал по итогам прошлогоднего Гран-при Великобритании и нашумевшего столкновения Хэмилтона и Ферстаппена. «Негиньо поехал внутрь и не пустил. Грязный трюк, — сказал Нельсон. — Ему повезло, что только один оказался в стене».

В англоязычной прессе многие прочитали в слове «негиньо» расистский подтекст. В португальском языке оно действительно носит пренебрежительный характер, однако редко употребляется именно как расистское оскорбление. По смыслу это слово ближе к выражению «паренёк». И, разумеется, Пике пришлось объясняться и извиняться перед теми, кого разночтения смутили.

Нельсон Пике

Нельсон Пике

Фото: Clive Mason/Getty Images

Инцидент на этом был исчерпан, но тут же всплыло, как в 2016 году, комментируя поражение Хэмилтона в чемпионате, Пике отпустил гомофобную ремарку. И, что интересно, это даже не вызвало особенного эффекта: многие уже привыкли. Так, например, Нельсон уже 30 с лишним лет утверждает, что Айртон Сенна — гей.

Помимо прочего, Пике однажды назвал Найджела Мэнселла «необразованным олухом», а его жену — «уродиной». Кеке Росберга бразилец считает «бесполезным говном». Судя по всему, Нельсон далеко не в последний раз откровенничает с прессой, так что мы ещё не раз услышим какие-то необычные мнения. Но жаль, что о Пике всё чаще вспоминают по его хамским выходкам, а не чемпионским титулам.

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Теги Авто Формула-1 Нельсон Пике •••

Заглавное фото: Andrew Hone/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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