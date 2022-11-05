«Феррари» показала шикарный гиперкар. Что о нём известно и почему он так важен?

В 2023 году мир автоспорта ждёт знаковое событие — спустя полвека в гонки прототипов с заводской командой вернётся марка Ferrari. И новый гиперкар, с которым легендарный бренд поборется за победу в Ле-Мане, уже представлен официально.

Прототипы класса LMP1 оказались быстрыми, но весьма дорогими, а потому позволить себе такую технику могли разве что заводские команды. Плюс использовать подобные машины можно было только в чемпионате мира FIA World Endurance Championship, что тоже не добавляло популярности этим прототипам. На смену им пришли «гиперкары», с которыми связаны новые надежды на возрождение гонок спортпрототипов.

«Феррари» показала шикарный гиперкар Фото: Пресс-служба Ferrari

Всё благодаря тому, что Международная автомобильная федерация ФИА, организаторы «24 часов Ле-Мана» Automobile Club de l'Ouest (ACO) и устроители североамериканского чемпионата IMSA SportsCar Championship из International Motor Sports Association (IMSA) наконец-то смогли достичь соглашения и разработать регламент, который унифицировал бы технику двух главных чемпионатов спортпрототипов по обе стороны океана. Так появились автомобили Le Mans Hypercar (LMH) и LMDh (Le Mans Daytona h), которые позволят с 2023 года прервать десятилетний разрыв в регламентах гонок прототипов в мировом чемпионате и североамериканском турнире и подарят болельщикам уникальное зрелище, ведь в легендарных гонках на культовых трассах встретятся знаменитые бренды.

Создание техники по регламенту LMDh для класса GTP (как дань уважения одноимённой категории 1980-х годов) уже подтвердили Acura (модель ARX-06), BMW (M Hybrid V8), Cadillac (V-LMDh) и Porsche (963), а также Alpine и Lamborghini, которые свои прототипы пока не показали. В LMH будут представлены Peugeot с футуристичным 9X8, Scuderia Cameron Glickenhaus с моделью SCG 007 и Toyota с GR010 Hybrid. В это сражение обещает включиться и Колин Коллес, возрождающий бренд Vanwall, а также анонсирован прототип под маркой Isotta Fraschini.

Но при всем уважении к этим компаниям основное внимание будет приковано к Ferrari — впервые с 1973 года в гонках спортпрототипов на старт выйдет заводская команда из Маранелло. Премьера Ferrari 499P состоялась в конце октября на мероприятии Ferrari Finali Mondiali в Имоле. И марка не стала ограничиваться демонстрацией макета прототипа, а показала готовую технику и даже позволила оценить новую модель в движении!

«Феррари» показала шикарный гиперкар Фото: Пресс-служба Ferrari

С технической точки зрения новинка, как и прочие представители класса гиперкаров, интереснее «дайтоновских» прототипов, конструкция которых существенно унифицирована (шасси могут выпускать только Dallara, Ligier, Multimatic и Oreca, коробка передач у всех от Xtrac, мотор-генератор — от Bosch, батарея — от Williams Advanced Engineering). Видимо, чтобы не пользоваться общими для всех решениями, в Ferrari и выбрали класс LMH. В итоге появился построенный вокруг карбонового монокока прототип с углепластиковым кузовом и гибридной силовой установкой, призванный продемонстрировать инжиниринговый потенциал марки.

Своим видом 499P, созданный Ferrari Styling Centre и главным дизайнером марки Флавио Манцони совместно с главой отдела спортивных автомобилей Фердинандо Канниццо, отсылает к дорожному суперкару Ferrari Daytona SP3 и отличается узнаваемым обликом. Одновременно эффектным (оцените только хищный прищур фар, массивное антикрыло со световой «линией» и открытую взору заднюю подвеску) и эффективным. По заявлению создателей, переплетения поверхностей и линий обеспечивают высокий уровень прижимной силы и оптимальное охлаждение всех узлов и агрегатов.

«Феррари» показала шикарный гиперкар Фото: Пресс-служба Ferrari

В первую очередь, конечно, гибридной силовой установкой. Среднемоторный прототип получил трёхлитровый бензиновый турбомотор V6 от новейшего гоночного купе Ferrari 296 GT3. Двигатель внутреннего сгорания был серьезно доработан как с точки зрения технических характеристик, так и конструкции — силовой агрегат стал легче и надёжнее, а, кроме того, ещё и прочнее. Всё потому, что в 499P мотор играет роль силового элемента конструкции, к которому крепятся другие узлы и агрегаты прототипа. 680-сильный двигатель, который связан с задней осью, работает совместно с 272-сильной системой рекуперации энергии ERS, запасающей во время торможения энергию в аккумуляторе. Работает всё это технологическое совершенство в связке с семиступенчатой секвентальной коробкой передач.

«Феррари» показала шикарный гиперкар Фото: Пресс-служба Ferrari

Суммарная отдача гибрида, для которого из Формулы-1 позаимствовали технологии, позволившие реализовать 900-вольтовую электрику, по правилам не может превышать 680 л.с. Но производитель волен самостоятельно решать, какую пропорцию в этой мощности будут составлять лошадиные силы ДВС и ERS в каждый момент гонки. Кроме того, регламентом чётко определены моменты, когда машина может быть полноприводной, задействуя электропривод для передачи тяги на переднюю ось. Многолетний опыт участия в гонках GT помог Ferrari в разработке электронных систем для нового прототипа.

«Феррари» показала шикарный гиперкар Фото: Пресс-служба Ferrari

Пока эта вся информация, которая есть о Ferrari 499, если говорить о технической части модели. Но ей дело не ограничивается, поскольку марка серьёзно поработала над тем, чтобы к премьере прототип подошёл с выдающейся биографией. Ранее все гоночные прототипы Ferrari обозначались буквой «P», которой часто предшествовал номер унитарного рабочего объёма двигателя, так что новинка стала продолжателем этой традиции. А вот алая ливрея с жёлтыми полосами и белым кругом для стартового номера отсылает к Ferrari 312 P — последнему прототипу бренда, выступавшему в гонках спорткаров с 1971 по 1973 год. И хотя в конце 1993 года был представлен Ferrari 333 SP — не менее успешный прототип — его никогда не использовала заводская команда марки, поэтому в Маранелло подчёркивают связь 499P именно с 312 P.

В гонках новая Ferrari 499P будет представлена командой, техническими специалистами и инженерами в которой будут специалисты Маранелло и сотрудники коллектива AF Corse. Он с 2006 года неизменно представляет бренд в гонках GT и добился множества побед и титулов в сериях по всему миру. Кто будет выступать на двух автомобилях, пока неизвестно. Но мы знаем, что один авто выйдет на старт под № 50, отсылающим к возвращению заводской команды после 50 лет отсутствия в гонках прототипов, а второй — под № 51, который использовала AF Corse в гонках GT.

«Феррари» показала шикарный гиперкар Фото: Пресс-служба Ferrari

Неизвестно и то, как покажет себя в гонках новая модель. Нет сомнений, что Ferrari проделала огромную работу, создавая 499P, но и соперники у итальянского коллектива будут очень сильными. Каждому бренду хочется записать на свой счёт победу в юбилейном 100-м марафоне «24 часа Ле-Мана» в 2023 году — сможет ли это сделать Ferrari? Вопрос открытый, но Ford что-то подобное удалось — в 2016-м новейший Ford GT LM GTE-Pro с первой попытки покорил культовый марафон в год 50-летия победы Ford GT40. Правда, американская марка боролась за победу в своём классе, а вот Ferrari и AF Corse предстоит сражение за триумф в абсолютном зачёте. Последний раз бренду это удавалось аж в 1965 году…