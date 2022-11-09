Сменщик Мазепина проваливается всё сильнее. А ведь его терпеть ещё целый сезон

Кто бы мог подумать после стартового Гран-при Бахрейна Формулы-1, что вернувшийся в «Хаас» Кевин Магнуссен окажется одним из главных разочарований сезона. Датчанин, экстренно заменивший Никиту Мазепина, блестяще провёл стартовый этап и после финиша на пятом месте попал в объятия Гюнтера Штайнера. Сейчас, спустя полгода, босс «Хааса» уже вряд ли уверен, что принял в межсезонье верное решение.

Ставка на Магнуссена работала лишь полгода

В принципе, выбор в пользу Кевина казался в марте логичным. После расставания с Мазепиным американцам понадобился опытный пилот, который быстро адаптируется к машине и команде и сразу начнёт приносить результат. Лучше всего под эти критерии подходили Магнуссен и Грожан – как гонщики, уже выступавшие за команду. Но если у Ромена был контракт с IndyCar, то Кевину было чуть проще разорвать соглашения на выступления в WEC и IMSA. Правда, датчанин поставил условие: раз уж ему придётся отказаться от выступлений за «Пежо» в Ле-Мане, то будьте любезны выдать мне долгосрочный контракт.



Просьбу Магнуссена удовлетворили, и поначалу казалось, что «Хаас» попал в яблочко: Кевин сразу начал попадать в очки и сильно опережать Мика Шумахера. При этом датчанин утверждал, что к середине сезона поедет ещё быстрее – когда полностью наберёт форму.



Вышло совсем наоборот: как раз с середины чемпионата преимущество Магнуссена над Шумахером начало сходить на нет. Если прежде в «Хаасе» был ярко выраженный первый номер команды, то теперь этот первый номер уже не вывозит.

У датчанина всё ещё отличная статистика в квалификациях: он громит Шумахера со счётом 15-5. Но в последних семи Гран-при преимущество Кевина минимальное: 4-3, при этом Мик дважды серьёзно ошибся – в США и Мексике.



В гонках всё для Магнуссена ещё хуже: Кевин уступает 7-11 и, таким образом, уже официально проиграл внутрикомандную дуэль. Причём нельзя сказать, что это следствие какого-то невезения: нет, в последних Гран-при Шумахер банально чуть быстрее и в субботу, и в воскресенье.

Да, не стоит недооценивать чемпиона Формулы-2, который всегда прибавляет на второй год, но всё-таки Мика никогда не относили к мегаталантам. Он, скорее, достойный, но не слишком опытный середняк. При всём уважении к Шумахеру опытный Магнуссен должен его побеждать. Но выходит совсем по-другому.

Круговорот инженеров и неоправданная жёсткость на старте

При этом у обоих гонщиков есть оправдания, почему они не выступили по воскресеньям лучше. Про Мика мы делали отдельный материал, в котором разбирали обидные ошибки «Хааса», уже трижды оставившие немца без очков, так что повторяться не будем. Что касается Кевина, то он указал на круговорот инженеров, из-за которого датчанин не может прогрессировать.

«Я слишком часто менял гоночного инженера и, кажется, немного сбился с пути. Я начал пробовать настройки, которые не имели никакого научного обоснования и больше основывались на интуиции. Это неприемлемо при работе в команде Формулы-1. Становится трудно, когда часто меняешь гоночных инженеров», — рассказывал Магнуссен перед Гран-при Сингапура.



Там, на уличной трассе, Кевин был хорош, но затем опять начал уступать напарнику, так что и приход опытного Марка Слейда не помог. Вспоминается, как год назад об уходе ценных сотрудников рассказывал предшественник Кевина Мазепин…

Болельщики датчанина наверняка укажут и на некоторую предвзятость гоночной дирекции ФИА, которая трижды за сезон портила Магнуссену гонку. После активной борьбы на первых кругах Кевин трижды повреждал переднее антикрыло — и всякий раз пилота «Хааса» заставляли заехать на ранний пит-стоп, после которого пробиться в очки было уже нереально.



При этом инженеры американской команды утверждали, что в пит-стопе не было необходимости: мол, торцевые пластины их антикрыла сделаны таким образом, что могут шататься, но точно не отлетят.



Оправдание? Вовсе нет. Во-первых, как так вышло, что столько «пробоин» заработал именно Магнуссен? Получается, он не имеет бороться на старте агрессивно, но без последствий? И второй вопрос: точно ли Кевин способен адекватно оценить свои действия в горячке борьбы? Магнуссен дважды ломал крыло в схватке с Льюисом Хэмилтоном, хотя очевидно, что если не на первом круге, то чуть позже «Мерседес» всё равно вышел бы вперёд. Ну и стоило так рисковать? Что касается третьего случая, то да, там в оппонентах оказался куда более логичный Феттель, но до этого Магнуссен чуть не оказался в отбойнике после дуэли с Ферстаппеном – то есть ещё одним соперником из другой весовой категории. Такая излишняя боевитость дорого обходится пилоту.

Кевин Магнуссен с повреждённым антикрылом на Гран-при Венгрии Фото: Francois Nel/Getty Images

Кевин подставил Мика?

Итак, Кевин начал уступать неопытному напарнику и теряет шансы на очки из-за неоправданной агрессии на старте гонок. В итоге «Хаас» упал на восьмое место в Кубке конструкторов и лишь на балл опережает «Альфа Таури». Сезон Магнуссена, начавшийся столь блестяще, сейчас стал просто средненьким, а если брать вторую его половину, то и вовсе провальным.



Думаем, если бы у Кевина был лишь годичный контракт, то сейчас за своё место мог бы переживать именно Магнуссен, а не Шумахер. Многолетнее соглашение по сути спасает Кевина, но у «Хааса» наверняка есть немало вопросов к уровню датчанина.

Собственно, не исключаем, что именно слабые результаты Магнуссена подтолкнули американцев к мысли, не взять ли им на место Шумахера Нико Хюлькенберга. Как ни странно, логика тут есть. Смотрите сами: Мик в любом случае рассматривает «Хаас» как начальную точку карьеры в Ф-1 и потом с радостью убежит в «Ауди» или куда-то ещё; а Магнуссен, получается, не вывозит. И вот уже «Хаасу» грозит потеря обоих пилотов по окончании 2023 года: одного могут переманить, второй не заслужит продления. В такой ситуации вполне объяснимы заявления американцев, что они ищут пилота, который способен стать лидером команды. Хюлькенберг, очевидно, в случае своего камбэка уже вряд ли куда-то денется и именно в «Хаасе» завершит карьеру в Ф-1.



Кто бы в итоге ни стал сокомандником Магнуссена в следующем сезоне, очевидно: Кевин не может себе позволить таких поражений, как во второй половине 2022-го. Тусклый сезон-2023 окончательно завершит карьеру датчанина в Ф-1.