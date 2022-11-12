«Мерседес» наконец-то выиграл в Ф-1! В «ненастоящей» гонке. Но что случилось с чемпионом?

Невероятные итоги квалификации Гран-при Бразилии должны были обеспечить интригующий субботний спринт. Правда, было обидно, что субботняя короткая гонка может лишить датского пилота возможности начать сам Гран-при с поула. Но, так или иначе, было любопытно взглянуть, как будет бороться Кевин и прорвутся ли Хэмилтон, Перес и Леклер с конца десятки.

Два круга счастья для Магнуссена и странный пилотаж Алонсо

Думалось, что Магнуссен вполне может потерять лидерство уже на первых метрах дистанции — мол, решит не рисковать хорошим результатом и сразу уступит Ферстаппену, а может, и Расселлу. Вышло совсем по-другому: Макс наряду с Латифи стал единственным, кто выбрал шины «медиум», а потом стартовал средненько и еле-еле сдержал Расселла. Вообще, в топ-10 не было никаких изменений, хотя Алонсо в четвёртом повороте повело и он чуть не влетел в бок Окону.



Борьба пилотов «Альпин» в итоге ничем хорошим не закончилась: через пару кругов на стартовой прямой Алонсо не успел вовремя вынырнуть из слипстрима и обломал переднее антикрыло о болид напарника. Удивительно, но по радио испанец обвинил во всём «нашего друга» Окона — и поехал в боксы за новым крылом. Впрочем, темп «Альпин» в любом случае был слабеньким: Окон с шестого места быстро выпал из десятки.



Ну а что касается лидеров, то сказка Магнуссена продолжалась два круга — только после этого пилота «Хааса» прошёл Ферстаппен. То же самое быстро проделали Расселл и Сайнс, а затем и Хэмилтон с Пересом, которые быстро пробились с восьмой и девятой позиций. Чуть позже «Хаас» объехал и Леклер.

Две ошибки Ферстаппена — в гонке и ещё до неё

Казалось, что впереди сюрпризов теперь не будет. Не тут-то было: Расселл начал приближаться к Ферстаппену! Похоже, ставка «Ред Булл» на более жёсткую резину не сработала: голландец был медленнее и приступил к активнейшей обороне. Несколько кругов Ферстаппен красиво и достаточно корректно отбивал атаки пилота «Мерседеса», но на 15-м круге Расселл всё-таки вышел в лидеры!

Макс тут же отстал от Джорджа и даже оказался в пределах работы системы DRS от пары Сайнс — Хэмилтон — тут британец прессинговал пилота «Феррари» в борьбе за «фейковый» подиум. В какой-то момент Карлос сумел перейти от обороны к атаке и смело ринулся на внутренний радиус первого поворота в борьбе с «Ред Булл» — манёвр прошёл! Более того, Ферстаппен ещё и повредил переднее антикрыло о болид «Феррари» и на слегка подбитой машине через круг пропустил и Хэмилтона. Вот так Макс неожиданно выбыл из топ-3.



Но дальше Ферстаппен опуститься не должен был: Перес уступал напарнику три секунды, а Леклер на столько же отставал от второго номера «Ред Булл» — оба потратили слишком много времени на обгоны середняков вроде Норриса и Магнуссена. Правда, Чеко по радио намекнул, что был бы рад оказаться впереди напарника — лишнее очко в борьбе за вице-чемпионство не помешает, а Ферстаппену оно уже ни к чему. Однако два «Ред Булл» так и финишировали четвёртым и пятым.



Что же до топ-3, то Расселл уверенно довёл гонку до финиша и одержал победу. Более того, в воскресенье «Мерседес» полностью оккупирует первую линию стартового поля: Сайнс из-за штрафа за мотор будет стартовать не вторым, а седьмым.

Герой пятницы Кевин Магнуссен в итоге набрал одно очко за восьмое место, пропустив ближе к финишу Норриса. Так или иначе, выступил в свою силу. Отметим и второго представителя «Хааса»: Шумахер с 20-й позиции пробился на 12-ю и теперь завтра будет претендовать на очки.



Также отметим, что пилоты «Альпин» оказались не единственными, чья борьба вышла не слишком корректной. Когда Феттель атаковал Стролла в споре за 11-е место, канадец не придумал ничего лучше, чем жёстко выдавить немца в траву. Себ удержал машину и через круг всё-таки вышел вперёд, ну а дурацки себя поведший Стролл получил от судей десять штрафных секунд. В итоге Лэнс с учётом штрафа только 17-й, зато Феттель — девятый, впереди Гасли. Всё по справедливости.



Вот такой любопытной вышла репетиция воскресной гонки. Теперь ещё интереснее посмотреть, победит ли «Мерседес» Ферстаппена и вмешаются ли в их борьбу Перес и гонщики «Феррари». Старт гонки Гран-при Бразилии — в воскресенье, 13 ноября, в 21:00 мск!