Чёрная неблагодарность чемпиона! Ферстаппен отплатил напарнику, который бился за него

Гран-при Бразилии в Сан-Паулу стал одной из самых ярких гонок сезона в Формуле-1 — борьба шла практически на всех этажах пелотона, и в постоянно меняющихся условиях гонщики вели себя по-разному. Так, Макс Ферстаппен, несмотря на прямой приказ из боксов помочь напарнику в борьбе за вице-чемпионство, отказался пропускать Переса, а после этого ещё и накричал на инженера.



А ведь год назад Чеко творил чудеса в борьбе с Хэмилтоном, чтобы помочь Максу стать чемпионом.

Позиция Макса

Для Ферстаппена гонка на «Интерлагосе» началась неудачно: на рестарте на седьмом круге Макс столкнулся с Льюисом Хэмилтоном в борьбе за второе место и выбыл из борьбы за победу. Голландец мало того, что вынужден был поехать за новыми шинами и откатился в самый конец пелотона, так ещё и получил от судей пять секунд штрафа.

Едва ли Ферстаппена сильно трогали эти неприятности — он давно обеспечил себе второй чемпионский титул, а «Ред Булл» на прошлом этапе оформил Кубок конструкторов. Однако Серхио Перес свою борьбу продолжает — мексиканцу важно стать вице-чемпионом и опередить Шарля Леклера, и в этом сражении счёт идёт буквально на каждый балл.



К финальному рестарту Ферстаппен прорвался в топ-10, в то время как Перес шёл третьим. На «медиуме» Чеко с трудом выдерживал темп соперников, а за автомобилем безопасности резина совсем остыла, и мексиканец стал своего рода хромой уткой.



Когда гонку возобновили, Серхио одного за другим пропустил гонщиков «Феррари» и Фернандо Алонсо, а затем получил приказ пропустить Ферстаппена — Макс как раз прошёл Боттаса, Окона и Феттеля. В «Ред Булл» выпустили Макса вперёд, чтобы тот сумел контратаковать Алонсо, а если не получится — он должен вернуть позицию Чеко.

Перес впереди Алонсо и Леклера Фото: Chris Graythen/Getty Images

Об этом инженер напомнил Ферстаппену на последнем круге, однако тот не послушался, хотя ещё до последнего поворота было ясно, что до Фернандо он не дотянется. На недоуменный вопрос инженера голландец невозмутимо послал его куда подальше. «Я в прошлом году уже говорил вам не просить меня о таком. Окей? — раздражённо кричал голландец по радио. — Мы всё прояснили? Я вам объяснил свою позицию и продолжаю её придерживаться».



После финиша журналисты поспешили к Пересу уточнить, что именно имел в виду Макс. «Понятия не имею, о чём он. Вам лучше у него спросить об этом. Я узнал об этом от вас», — развёл он руками.

Зато с заявлениями тут же выступили Хельмут Марко и Кристиан Хорнер — оба недвусмысленно осудили поведение Ферстаппена. «В Абу-Даби он сделает всё возможное, чтобы Перес стал вторым в чемпионате — такова наша цель, — сказал Марко. — Мы разберёмся со всем внутри».



Гонка в Абу-Даби состоится уже в следующие выходные, и Леклер с Пересом начнут её с равным количеством очков. А это значит, что вице-чемпионом в итоге станет тот из них, кто финиширует впереди в этой конкретной гонке. В борьбу может вмешаться и Расселл, но ему придётся вновь побеждать с быстрейшим кругом и при этом надеяться на сход обоих соперников.

Поведение чемпиона

Поступок Макса выглядит не очень красиво. В «Феррари» Сайнс тоже не стал пропускать Леклера, но тут всё-таки речь шла о подиуме, а вот Ферстаппен стал скандалить из-за шестой позиции. Двукратному чемпиону мира и правда важно количество финишей на шестом месте и седьмое стало бы для него трагедией? Все свои турнирные задачи Макс решил, для него это была своего рода выставочная товарищеская гонка, и всё равно он отказался помогать напарнику.



А ведь сам Перес год назад честно помогал Ферстаппену буквально каждый раз, когда ему приказывала команда. Дуэль Чеко с Хэмилтоном на Гран-при Абу-Даби прошлого года стала одним из самых ярких моментов сезона, и при этом была Серхио невыгодна — он портил свои шины и терял время в борьбе с соперником, который неизбежно вышел бы вперёд.

Серхио Перес Фото: Mark Thompson/Getty Images

В паддоке после финиша вспоминали Гран-при Японии 1991 года — тогда Айртон Сенна подарил победу Герхарду Бергеру просто в качестве благодарности за помощь австрийца ранее. Это было благородное поведение уверенного в своих силах чемпиона мира. Макс не в первый раз повёл себя мелочно, но в данном случае ещё и открыто пошёл против ясного приказа команды, без которой не добился бы своих нынешних успехов.



По слухам, Макс в обиде на Переса, поскольку тот якобы признался Хельмуту Марко и Кристиану Хорнеру, что намеренно развернулся в конце квалификации в Монако. Эта история стала известна со слов голландского гонщика Тома Коронеля — идея в том, что Чеко был третьим и хотел помешать Ферстаппену опередить себя в последней попытке. В историю, откровенно говоря, поверить сложно (ещё чуть-чуть — и Перес прилетел бы коробкой передач в отбойник, после чего в Монако (!) стартовал бы последним)… Так или иначе, в «Ред Булл» встали на сторону мексиканца. Но что если Максу вновь будет всё равно?