Миллион ошибок: никто из гонщиков Формулы-1 не заслужил топ-оценки за Бразилию

21-й этап Формулы-1 сезона-2022 — в наиболее субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9

Свою первую победу в Формуле-1 Расселл заслужил на Гран-при Сахира 2020 года, но тогда гонщика подвела команда. В этот раз «Мерседес» в каком-то смысле вернул Джорджу должок — стратеги Хэмилтона не стали ввязываться в борьбу за победу. Но как бы ни хотелось поставить максимальный балл, в квалификации англичанин допустил грубую ошибку — дело даже не в самом по себе вылете с трассы, а в последующих действиях, когда, потеряв хладнокровие, Расселл застрял в гравии.

Кевин Магнуссен — 8,5

Квалификация в исполнении датчанина была выше всяких похвал: Кевин атаковал смело, но не безбашенно, и лучше других знал, в каких частях трассы мокро, а в каких — можно жать на газ. Других подвигов, увы, не было. Сдержать «Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» на «Хаасе» нереально, но Магнуссен в концовке спринта пропустил ещё и «Макларен» Норриса. Ну, а на старте воскресной гонки, прежде чем получить удар от Риккардо, Магнуссен спасовал перед Феттелем и шёл лишь девятым.

Карлос Сайнс — 8

Сайнс слабо выступил в квалификации, допустив сразу несколько ошибок, однако затем дважды прорвался на подиум. В спринте испанец опередил в том числе Ферстаппена и стал вторым, а в гонке отобрал третье место у Переса. Причём Чеко Карлос опередил бы и без сейфти-кара — за 20 кругов до финиша испанец был на 13 секунд впереди и на свежей резине наверняка обогнал бы страдавший на «медиуме» «Ред Булл».

Шарль Леклер — 8

За успехом Расселла практически незамеченным остался прорыв Леклера — монегаск боролся весь уикенд, но каждый раз кто-то вставлял ему палки в колёса. Так, в квалификации стратеги «Феррари» выпустили Шарля на сухую трассу на «дождевых» шинах, а в воскресенье Норрис в безобидной ситуации отправил его в отбойник. Чудо, что после такого удара машина осталась на ходу и привезла пилота на четвёртое место. Но отметим, что Ландо Леклер сам пропустил на первом круге…

Шарль Леклер после аварии Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Валттери Боттас — 8

Опытнейший финн подставил команду, посоветовав подождать с переходом на слики, но смог отчасти компенсировать потери в спринте, а затем выдал мощную гонку в воскресенье. За счёт грамотных пит-стопов и высокого темпа перед выездом автомобиля безопасности Валттери шёл впереди Леклера и имел все шансы занять если не шестое, то по крайней мере седьмое место и опередить обе машины «Альпин».

Льюис Хэмилтон — 7,5

Британец провёл отличный уикенд, много боролся и прорвался на второе место, однако в некоторых своих проблемах виноват сам. Так, в первой квалификационной попытке Льюис ехал сразу позади Расселла и всё равно уступил ему более полусекунды, а в борьбе с Ферстаппеном должен был действовать осмотрительнее и оставить больше пространства — тогда не пришлось бы пробиваться из конца топ-10 и, возможно, команда не позвала бы на второй пит-стоп.

Эстебан Окон — 7,5

Француза можно обвинить в том, что в спринте он слишком жёстко выдавливал Алонсо, однако за весь уикенд это будет единственная претензия к нему. В квалификации Эстебан был быстрее Фернандо — и в итоге получил от него удар в боковой понтон в спринте. При старте с 16-го места в воскресенье Окон прорвался в топ-10, но тут судьба преподнесла ещё один сюрприз: через четыре круга после финального пит-стопа выехал автомобиль безопасности.

Макс Ферстаппен — 7

В столкновении с Хэмилтоном винить Макса не будем, но и помимо этого уикенд вышел так себе. В квалификации Ферстаппен уступил Магнуссену из-за блокировки — не будь её, и в начале спринта Кевин сдерживал бы Расселла и Сайнса, а не «Ред Булл», а Хэмилтон не успел бы выйти вперёд. В воскресенье голландец продемонстрировал неплохой прорыв, но и тут есть оговорка: если бы не сейфти-кар, Макс не отыграл бы у Переса полминуты.

Шарль Леклер после квалификации Фото: Mark Thompson/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7

Алонсо тоже был очень быстр — но тоже сам себе помешал. Речь о начале спринта, когда Фернандо слишком поздно полез обгонять Окона и в итоге повредил себе антикрыло. Удивительно, но такую ошибку двукратный чемпион совершает уже во второй раз за три гонки (см. столкновение со Строллом в Остине). В воскресенье испанец стартовал только 17-м, и если бы не сейфти-кар в концовке, то после неизбежного третьего пит-стопа почти наверняка оказался бы рядом с Оконом в конце топ-10.

Себастьян Феттель — 7

Множество обгонов и сильное выступление показали, что Феттель достаточно конкурентоспособен, чтобы остаться в Формуле-1 ещё на сезон. И в то же время максимума из своей машины Себ не выжал: немец ошибся в последней попытке в квалификации и неудачно стартовал в спринте, а в гонке слишком долго ждал первого пит-стопа. Тем не менее Феттель больше заслуживал финиша в топ-10, чем Стролл.

Серхио Перес — 6,5

Вины Чеко в провале в квалификации нет (в первой попытке его блокировал Леклер, во второй — красные флаги в честь Расселла), а в спринте мексиканец выглядел даже лучше Ферстаппена. Но лишь из-за того, что израсходовал «софт», которого в итоге и не хватило в воскресенье. Выезд сейфти-кара под финиш усугубил ситуацию, но и без него удержать Сайнса Перес вряд ли смог бы.

Александер Албон — 6,5

Албону совсем немного не хватило до выхода в финал квалификации, но таец подпортил себе спринт пробуксовкой на старте и даже без технических проблем едва ли закончил бы короткий заезд выше 15-й позиции. В длинной же гонке возникли проблемы с мотором, и бороться оставалось разве что с Латифи.

Алекс Албон и Николас Латифи Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 6

Как и Боттас, китайский дебютант слишком поздно перешёл на слики в конце Q1 — и всё равно оказался быстрее более опытного напарника. Затем, увы, Чжоу дважды проваливал старт и терял позиции, а в воскресном Гран-при уже на середине дистанции взял последний «софт» и с выездом автомобиля безопасности потерял даже призрачные шансы на очки.

Мик Шумахер — 6

В переменчивых погодных условиях квалификации Шумахер растерялся и оказался самым медленным, но зато отыграл семь позиций в спринте и в гонке какое-то время боролся за очки. Увы, после длинного первого отрезка на «медиуме» шансы попасть в топ-10 испарились.

Ландо Норрис — 6

Британец смотрелся очень неплохо, хотя не скрывал, что ему нездоровится. В теории Норрис мог побороться за место в топ-6, но ошибка в дуэли с Леклером, которую Ландо уже проиграл, но не хотел этого признавать, и последовавший за ней штраф отбросили «Макларен» на несколько позиций дальше. Закончилось всё и вовсе техническим сходом.

Пьер Гасли — 5,5

У «Альфа Таури» в этот уикенд возникло больше проблем с износом шин, и тем не менее Гасли держался на подступах к топ-10 и мог набрать хоть какие-то очки в случае штрафов у других пилотов. Но в итоге Пьер сам получил штраф — за превышение скорости на пит-лейне — и оказался в классификации только 14-м.

В спринте Стролл едва не впечатал Феттеля в стену Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Лэнс Стролл — 5

То, как Лэнс вывез в спринте Феттеля, это не просто грубость, а настоящее хамство, и за него канадец получил более чем заслуженный штраф. Да, в гонке у Стролла был высокий темп, и даже на несвежем «софте» он держался в топ-10, а под финиш сумел вернуться в зачётную десятку, обогнав трёх соперников. Но в этом ему очень помог сейфти-кар, до выезда которого он проигрывал Феттелю порядка 20 секунд.

Юки Цунода — 4

Уикенд, в котором у японца вновь всё пошло не так. В квалификации Юки попросил второй комплект «промежуточных» — и из-за этого не успел прогреть слики и остался предпоследним. В спринте Юки уступил пилотам «Альфа Ромео» и боролся разве что с Латифи. В воскресенье стартовал с пит-лейна и даже с обновлёнными настройками остался на уровне гонщиков «Уильямса». И уступил им на финише.

Николас Латифи — 3,5

Канадец в квалификации смотрелся не так плохо и занял 16-е место (хотя и уступил Албону почти 0,8 секунды), но в обеих гонках продемонстрировал ужасный темп и перед выездом сейфти-кара под финиш воскресного Гран-при проигрывал напарнику порядка 20 секунд.

Даниэль Риккардо — 3

Совершенно необъяснимая ошибка Риккардо, который буквально на ровном месте развернул Магнуссена и получил штраф на предстоящий Гран-при Абу-Даби. Не будем забывать, что и в квалификации Даниэль проиграл страдавшему от проблем с желудком Норрису — притом почти 0,8 секунды!