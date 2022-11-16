«Феррари» увольняет главу команды?! Множество ошибок и проблем — и всё равно это шок

Пока в Формуле-1 набирает обороты скандал с участием гонщиков «Ред Булл», громкие новости приходят из Италии: целый ряд авторитетных СМИ с уверенностью сообщают о скорой отставке руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.



Разбираемся, насколько правдивыми выглядят эти слухи и кто мог бы встать у руля «Скудерии».

Что говорят об отставке

Во вторник итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на свои источники сообщила, что в январе Маттиа Бинотто покинет свой пост. Позже слухи подтвердил Лео Туррини — известный итальянский журналист, который часто раньше других оказывается в курсе дел «Феррари», а также французский AutoHebdo.

Сами по себе слухи об отставке Бинотто не стали неожиданностью: в этом году «Скудерия» допускает огромное количество ошибок, и некоторые — не по одному разу. Причём в этом году в Маранелло удалось построить по-настоящему хорошую машину, что редко удавалось «Феррари» во время предыдущих смен регламента. Поэтому тифози и руководству компании ещё обиднее смотреть на команду.

Фредерик Вассёр Фото: Dan Istitene/Getty Images

По данным журналистов, на место Бинотто придёт Фредерик Вассёр, который возглавляет «Альфа Ромео» и вполне успешно работал с Шарлем Леклером, когда тот дебютировал в Ф-1 в 2018-м. До этого французский специалист работал в «Рено» времён Сириля Абитебуля, а прежде успешно возглавлял одну из ведущих команд младших серий «АРТ».



Вассёр, отмечают инсайдеры, возьмет с собой Симоне Ресту — итальянского инженера, который в прошлом году перешёл в «Хаас» поддержать Мика Шумахера, а до этого отработал сезон вместе с Вассёром и Леклером в «Альфа Ромео» (тогда — «Заубере») в 2018-м. Вообще, Реста пришёл в «Феррари» ещё в начале 2000-х. Именно он, заняв с благословения Серджио Маркионне пост главного конструктора, вместе с Бинотто создал SF70H и SF71H — шасси, на которых в 2017–2018 годах Феттель на равных сражался с Хэмилтоном.

Разве Бинотто во всём виноват?

Бинотто возглавил команду в 2019 году — на волне технического прорыва, который уже через год после назначения Маттиа обернулся секретными соглашениями с ФИА по поводу силовых установок. Официально о нарушениях со стороны «Феррари» не сообщалось, но уже в сезоне-2020 и «Скудерия», и все её клиенты сильно потеряли в мощности. Интересно, что, прежде чем перейти с поста технического директора в руководители команды, Бинотто возглавлял именно мотористов.

Сезон-2022 стал первым после тех соглашений, когда «Феррари» располагала техникой, способной бороться за чемпионство. Однако неожиданно вскрылась слабая сторона команды: в «Скудерии» совершенно теряются, когда нужно принимать тактические решения. Например, не ясно, какими именно приоритетами руководствуются стратеги, когда в решающий момент Гран-при Великобритании меняют шины Сайнсу, но оставляют на трассе сражающегося за титул Леклера.

Леклер и Бинотто в дни Гран-при Монако Фото: Eric Alonso/Getty Images

Вероятно, Бинотто не сам принимает такого рода решения, и не он лично отвечает за то, что Леклеру вместо свежего «софта» ставят прикатанный, но это он выстроил команду инженеров именно таким образом. Едва ли Маттиа собственноручно рисовал шасси или двигатель нынешнего сезона, но именно он отвечает за то, что по его ходу «Феррари» уступила «Ред Булл» в гонке обновлений. Если быть до конца откровенным, то руководитель команды несёт ответственность даже за ошибки пилотов.



Всё вышесказанное одновременно означает, что одной лишь заменой Бинотто на Вассёра проблем не решить, и новому руководителю команды предстоит провести ревизию всех внутренних процессов и многие из них выстроить заново. При наличии ресурсов и полномочий это не должно составить большого труда, но вопрос в том, будет ли новая команда работать эффективнее.

Что ждёт «Феррари»?

Если слухи окажутся верны и Бинотто уволят уже в январе, команду ждёт новый переходный период — как раз на то время, пока будут выстраиваться новые связи. Это не значит, что «Феррари» можно исключать из борьбы за титул следующего года: нынешняя машина позволяет регулярно претендовать на победы, и пока нет оснований утверждать, что в сезоне-2023 что-то радикально изменится. Возможно, слухи недостоверны, и команда начнёт сезон в своём нынешнем составе, но это не значит, что Бинотто в случае новых неудач не уволят к середине сезона.



В заключение напомним, что Маттиа свою нынешнюю должность получил по итогам внутрикомандной борьбы с Маурицио Арривабене, который в конце концов вынужден был покинуть Маранелло — они, говорят, не сошлись характерами. Однако именно такого человека, как Арривабене, «Феррари» и не хватает — харизматичного лидера, который при поддержке толкового технического директора способен взять на себя ответственность и вести команду дальше. Смогут ли Вассёр и Реста стать такими лидерами?