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Почему команда Формулы-1 «Хаас» решила взять на место Мика Шумахера ветерана Нико Хюлькенберга?

Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1?
Евгений Кустов
«Хаас» расстался с Шумахером
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Тот случай, когда оправдать можно любой поступок «Хааса». А у Шумахера теперь надежд не так много.

Свершилось: утром в четверг, 17 ноября, «Хаас» стал последней командой Формулы-1, объявившей свой состав на следующий сезон. Как и ожидалось, американцы не стали продлевать контракт с Миком Шумахером и вместо этого заключили соглашение с 35-летним ветераном Нико Хюлькенбергом, который провёл последний полный сезон в Ф-1 в 2019 году. Почему так и что будет дальше? Отвечаем на главные вопросы.

Почему место Шумахера оказалось под угрозой?

В 2021 году команда была полностью довольна сыном Михаэля. Немец стабильно опережал другого новичка Никиту Мазепина и был явным первым номером. Но когда россиянина сменил Кевин Магнуссен, то стало очевидно: Шумахеру есть над чем работать. На старте сезона-2022 Мик был разгромлен пилотом, который считался крепким середняком, однако никогда не относился к числу топ-гонщиков. Вдобавок ко всему Шумахер несколько раз попал в серьёзные аварии, каждая из которых могла стоить «Хаасу», условно, по миллиону долларов.

Ближе к середине чемпионата Мик несколько выправил ситуацию: дважды попал в очки и начал стабильно опережать Кевина если не по субботам, то, по крайней мере, в день гонки. Это был прорыв, но, скажем так, неполноценный: Шумахеру по-прежнему не хватало стабильности, он продолжал допускать серьёзные ошибки — в том числе на тех Гран-при, когда в теории был шанс побороться за очки. Сохраняющаяся нестабильность Мика в итоге не позволила ему заслужить новый контракт.

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Почему вместо Мика взяли именно Хюлькенберга?

Логично, что раз «Хаас» не устроил нестабильный новичок, то на смену ему будут искать опытного гонщика, который редко допускает ошибки. Таких на трансферном рынке Ф-1 сейчас не так много: помимо Хюлькенберга, в эту группу можно внести Даниэля Риккардо, проведшего ужасный сезон в составе «Макларена», но, на минуточку, многократного победителя Гран-при и пилота, который достойно смотрелся на фоне Макса Ферстаппена.

Однако Дэн сам не проявил заинтересованности в месте в «Хаасе». Ещё одной альтернативой мог стать Антонио Джовинацци, но протеже «Феррари» за три сезона в Ф-1 сам был далеко не образцом стабильности, да и к его уровню оставались вопросы. В общем, альтернативы Хюлькенбергу, по сути, и не было.

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Зачем это Нико?

Этот вопрос интересовал и саму команду, у которой были некоторые сомнения: так уж сильно ли 35-летний пилот хочет в Ф-1? «Хаас» вряд ли позволит ему наконец-то попасть на подиум, а насколько интересно Хюлькенбергу после трёх относительно безмятежных лет вновь сражаться, условно, за седьмое или девятое места? К тому же за эти годы Нико женился, у него родилась дочь.

Чтобы развеять сомнения, Гюнтер Штайнер устроил для немца психологическую игру: то активно интересовался планами Нико на будущее, то вдруг пропадал. В интервью The Race Гюнтер признался, что хотел оценить реакцию Хюлькенберга. «Он постоянно меня преследовал! Он и его юрист. Знаете, у некоторых людей так бывает: ты вроде хочешь чего-то сильно-сильно, а потом теряешь интерес. Это вопрос психологии. Но Нико всегда продолжал поднимать эту тему, спрашивать. Я специально довольно долго оставлял вопрос открытым, чтобы посмотреть на него. Но он всё время возвращался ко мне с расспросами о том, что происходит».

Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В общем, в «Хаасе» убедились: мотивация на месте. Это неудивительно: тот же самый эффект американцы наблюдали на примере Кевина Магнуссена. Когда датчанин покидал команду и Ф-1 после сезона-2020, то считал, что в чемпионат уже не вернётся. И в своих интервью Кевин говорил, что его заинтересует только вариант с топ-командой. Но стоило «Хаасу» предложить Магнуссену контракт, как тот резко понял, насколько же сильно он скучает по Ф-1 — и плевать, что речь идёт о предложении от середняка.

Интересно, что в 2019 году, по слухам, Хюлькенберг после ухода из «Рено» мог перейти в «Хаас» — и тогда вроде как особо не заинтересовался подобным вариантом. То же самое в 2022-м происходит с Даниэлем Риккардо: прямо сейчас австралиец отказался вести переговоры с «Хаасом», но мы не удивимся, если через год ситуация изменится. Ф-1 манит пилотов до последнего.

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Что же до возможных перспектив Нико в «Хаасе», то команда рассчитывает благодаря тандему Магнуссен — Хюлькенберг подняться в общем зачёте выше восьмой позиции и вновь стать одним из ведущих середняков. Напомним, в 2018 году «Хаас» занял в Кубке конструкторов пятое место. Сейчас с двумя опытными пилотами и увеличенным финансированием в теории возможно повторить тот результат. А там, может, и Хюлькенбергу каким-то чудом обломится подиум.

Вернётся ли Мик в Формулу-1?

Действительно сложный вопрос. В чемпионате мира сейчас не слишком ценят неопытных пилотов: всем подавай гонщиков, которые готовы обеспечить результат здесь и сейчас. По слухам, Мика готовы взять в качестве резервиста «Мерседес» и «Альпин», но непонятно, есть ли у немца серьёзное будущее в этих командах. Тот же «Мерседес» вряд ли выберет Шумахера, даже если Льюис Хэмилтон не продлит контракт. А в «Альпин» у Окона и Гасли долгосрочные контракты, плюс есть собственный воспитанник Джек Дуэн.

Пожалуй, самый реальный шанс для Шумахера — «Ауди», которая придёт в Ф-1 в 2026 году вместе с «Заубером» и уже признавалась, что хотела бы видеть у себя пилота из Германии. Но если Мик хочет туда, то вряд ли для него хорошая идея — контракт резервиста с какой-то другой заводской командой. Надо наводить мосты с Хинвилем, мечтая заменить Гуаньюя Чжоу в сезоне-2024. Впрочем, вопрос, увидит ли «Ауди» в Мике пилота, который приведёт её к успехам в Ф-1. Паспорт — это прекрасно, но совету директоров важнее результат. Так что перспективы Шумахера в Формуле-1 сейчас максимально туманны.

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