Почему американцы убрали сына Шумахера ради ветерана-неудачника? И вернётся ли Мик в Ф-1?

Тот случай, когда оправдать можно любой поступок «Хааса». А у Шумахера теперь надежд не так много.

Свершилось: утром в четверг, 17 ноября, «Хаас» стал последней командой Формулы-1, объявившей свой состав на следующий сезон. Как и ожидалось, американцы не стали продлевать контракт с Миком Шумахером и вместо этого заключили соглашение с 35-летним ветераном Нико Хюлькенбергом, который провёл последний полный сезон в Ф-1 в 2019 году. Почему так и что будет дальше? Отвечаем на главные вопросы.

Почему место Шумахера оказалось под угрозой?

В 2021 году команда была полностью довольна сыном Михаэля. Немец стабильно опережал другого новичка Никиту Мазепина и был явным первым номером. Но когда россиянина сменил Кевин Магнуссен, то стало очевидно: Шумахеру есть над чем работать. На старте сезона-2022 Мик был разгромлен пилотом, который считался крепким середняком, однако никогда не относился к числу топ-гонщиков. Вдобавок ко всему Шумахер несколько раз попал в серьёзные аварии, каждая из которых могла стоить «Хаасу», условно, по миллиону долларов.

Ближе к середине чемпионата Мик несколько выправил ситуацию: дважды попал в очки и начал стабильно опережать Кевина если не по субботам, то, по крайней мере, в день гонки. Это был прорыв, но, скажем так, неполноценный: Шумахеру по-прежнему не хватало стабильности, он продолжал допускать серьёзные ошибки — в том числе на тех Гран-при, когда в теории был шанс побороться за очки. Сохраняющаяся нестабильность Мика в итоге не позволила ему заслужить новый контракт.

Почему вместо Мика взяли именно Хюлькенберга?

Логично, что раз «Хаас» не устроил нестабильный новичок, то на смену ему будут искать опытного гонщика, который редко допускает ошибки. Таких на трансферном рынке Ф-1 сейчас не так много: помимо Хюлькенберга, в эту группу можно внести Даниэля Риккардо, проведшего ужасный сезон в составе «Макларена», но, на минуточку, многократного победителя Гран-при и пилота, который достойно смотрелся на фоне Макса Ферстаппена.

Однако Дэн сам не проявил заинтересованности в месте в «Хаасе». Ещё одной альтернативой мог стать Антонио Джовинацци, но протеже «Феррари» за три сезона в Ф-1 сам был далеко не образцом стабильности, да и к его уровню оставались вопросы. В общем, альтернативы Хюлькенбергу, по сути, и не было.

Зачем это Нико?

Этот вопрос интересовал и саму команду, у которой были некоторые сомнения: так уж сильно ли 35-летний пилот хочет в Ф-1? «Хаас» вряд ли позволит ему наконец-то попасть на подиум, а насколько интересно Хюлькенбергу после трёх относительно безмятежных лет вновь сражаться, условно, за седьмое или девятое места? К тому же за эти годы Нико женился, у него родилась дочь.

Чтобы развеять сомнения, Гюнтер Штайнер устроил для немца психологическую игру: то активно интересовался планами Нико на будущее, то вдруг пропадал. В интервью The Race Гюнтер признался, что хотел оценить реакцию Хюлькенберга. «Он постоянно меня преследовал! Он и его юрист. Знаете, у некоторых людей так бывает: ты вроде хочешь чего-то сильно-сильно, а потом теряешь интерес. Это вопрос психологии. Но Нико всегда продолжал поднимать эту тему, спрашивать. Я специально довольно долго оставлял вопрос открытым, чтобы посмотреть на него. Но он всё время возвращался ко мне с расспросами о том, что происходит».

Нико Хюлькенберг Фото: Mark Thompson/Getty Images

В общем, в «Хаасе» убедились: мотивация на месте. Это неудивительно: тот же самый эффект американцы наблюдали на примере Кевина Магнуссена. Когда датчанин покидал команду и Ф-1 после сезона-2020, то считал, что в чемпионат уже не вернётся. И в своих интервью Кевин говорил, что его заинтересует только вариант с топ-командой. Но стоило «Хаасу» предложить Магнуссену контракт, как тот резко понял, насколько же сильно он скучает по Ф-1 — и плевать, что речь идёт о предложении от середняка.

Интересно, что в 2019 году, по слухам, Хюлькенберг после ухода из «Рено» мог перейти в «Хаас» — и тогда вроде как особо не заинтересовался подобным вариантом. То же самое в 2022-м происходит с Даниэлем Риккардо: прямо сейчас австралиец отказался вести переговоры с «Хаасом», но мы не удивимся, если через год ситуация изменится. Ф-1 манит пилотов до последнего.

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Что же до возможных перспектив Нико в «Хаасе», то команда рассчитывает благодаря тандему Магнуссен — Хюлькенберг подняться в общем зачёте выше восьмой позиции и вновь стать одним из ведущих середняков. Напомним, в 2018 году «Хаас» занял в Кубке конструкторов пятое место. Сейчас с двумя опытными пилотами и увеличенным финансированием в теории возможно повторить тот результат. А там, может, и Хюлькенбергу каким-то чудом обломится подиум.

Вернётся ли Мик в Формулу-1?

Действительно сложный вопрос. В чемпионате мира сейчас не слишком ценят неопытных пилотов: всем подавай гонщиков, которые готовы обеспечить результат здесь и сейчас. По слухам, Мика готовы взять в качестве резервиста «Мерседес» и «Альпин», но непонятно, есть ли у немца серьёзное будущее в этих командах. Тот же «Мерседес» вряд ли выберет Шумахера, даже если Льюис Хэмилтон не продлит контракт. А в «Альпин» у Окона и Гасли долгосрочные контракты, плюс есть собственный воспитанник Джек Дуэн.

Пожалуй, самый реальный шанс для Шумахера — «Ауди», которая придёт в Ф-1 в 2026 году вместе с «Заубером» и уже признавалась, что хотела бы видеть у себя пилота из Германии. Но если Мик хочет туда, то вряд ли для него хорошая идея — контракт резервиста с какой-то другой заводской командой. Надо наводить мосты с Хинвилем, мечтая заменить Гуаньюя Чжоу в сезоне-2024. Впрочем, вопрос, увидит ли «Ауди» в Мике пилота, который приведёт её к успехам в Ф-1. Паспорт — это прекрасно, но совету директоров важнее результат. Так что перспективы Шумахера в Формуле-1 сейчас максимально туманны.