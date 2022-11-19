Ферстаппен не собирается расслабляться! «Феррари» рядом, «Мерседес» опять рухнул вниз

Квалификационная сессия в Абу-Даби по определению должна была оказаться памятной: сразу для четырёх гонщиков, включая Феттеля и Риккардо, она была последней в карьере или, по крайней мере, перед паузой в выступлениях в Формуле-1. Плюс Алонсо и Гасли проводили свои последние гонки за нынешние команды и наверняка хотели попрощаться как можно эффектнее.

Стоило перед квалификацией помнить и про штрафы — как выписанные, так и нет. Даниэлю Риккардо предстояло потерять три позиции на стартовой решётке за аварию с Кевином Магнуссеном в Бразилии. А вот Льюис Хэмилтон избежал штрафа, несмотря на обгон того же Магнуссена под красным флагом в третьей практике. Судьи постановили, что «Мерседес» в момент остановки тренировки ехал гораздо быстрее и не мог безопасно замедлиться без обгона датчанина. Так что британца пронесло.

Q1: Магнуссен упал с поула на 16-е место, Гасли провалился напоследок

Рассказывать о начале первого сегмента большого смысла нет — разве что отметить, что «Ред Булл» уверенно вырвался в лидеры, пилоты «Феррари» занимали третье и четвёртое места, а вот «Мерседес» внезапно сдал и боролся даже с Норрисом. Ну а все основные события начали происходить на последних минутах сессии.

Самое обидное 16-е место в итоге занял Кевин Магнуссен: он проиграл Мику Шумахеру чуть более десятой, но при этом напарников разделили сразу пять позиций. До топ-15 датчанину не хватило 52 тысячные — вот тебе и контраст с поулом на «Интерлагосе». 17-е место в прощальном Гран-при за «Альфа Таури» занял Пьер Гасли — он проиграл Цуноде четверть секунды. Только 18-м оказался Валттери Боттас, который вновь уступил Чжоу — с квалификациями у финна в последнее время стабильно не задаётся.

На последней линии оказались Албон и Латифи — причём Николас на прощание проиграл Алексу всего 26 тысячных секунд, более чем достойно. Отметим невероятную плотность: 20 пилотов уместились в секунду и три десятые, а 20-е место от шестого отделили всего полсекунды!

Q2: Стролл не ровня Феттелю, «Макларен» — дружно в топ-10

Концовка второй части квалификации вышла такой же напряжённой и плотной, как и первого: улучшения одно за другим, пилоты стремительно выбивают себя из топ-10 — под угрозой были даже пилоты «Феррари», пока не улучшили сами.

В итоге Алонсо, спасшийся в Q1, на сей раз заполучил самую обидную 11-ю позицию. Причём обидную вдвойне: испанец проиграл Даниэлю Риккардо 18 тысячных. Притом что «Альпин» продолжает бороться как раз с «Маклареном» за четвёртое место в Кубке конструкторов, а Дэна, напомним, ждёт штраф на стартовой решётке. Так или иначе, команда из Уокинга прошла в топ-10 в полном составе.

Если же вернуться к неудачникам, то 12-м стал Цунода (достойно на фоне Гасли), а 13-е место у Мика Шумахера. Достойная финальная квалификация в составе «Хааса». Лэнс Стролл стал 14-м — канадец проиграл Феттелю целые четыре десятые. Наконец, 15-я позиция у Гуаньюя Чжоу. Повторить свой темп образца первого сегмента китайцу не удалось.

Q3: Ферстаппен вернулся и победил

Первые попытки решающего сегмента ознаменовали возвращение Ферстаппена в топ-форму. Сайнс, Перес и Леклер проехали максимально плотно, уместившись в 62 тысячные, после чего голландец отправил конкурентов в нокдаун: двукратный чемпион мира «привёз» Карлосу и компании три десятые! Хэмилтон и Расселл в борьбе за поул не участвовали: после первых попыток пилоты «Мерседеса» уступали аж целых семь десятых.

Вторые и последние попытки не привели к смене лидера: Ферстаппен ещё немного прибавил и закрепился на первой позиции. Перес проиграл напарнику чуть более двух десятых и закрепил за «Ред Булл» первый ряд решётки. При этом мексиканец опередил Леклера всего на 40 тысячных. У монегаска получился симпатичный финальный круг — в отличие от Сайнса, который проехал два первых сектора без улучшений и в итоге стал худшим в топ-4.

Хэмилтон и Расселл — на третьем ряду, причём гонщиков «Мерседеса» разделили всего три тысячные секунды. А вот отставание от Ферстаппена в семь десятых так никуда и не делось — немцам остаётся лишь вздыхать, вспоминая свой темп образца «Интерлагоса».

Норрис опередил Окона в споре за восьмую позицию, Феттель в последней квалификации в карьере стал десятым, а Риккардо прощается с «Маклареном» 10-м местом, которое должно превратиться на решётке в 13-е.

Финальный Гран-при сезона-2022 Формулы-1 стартует на трассе «Яс Марина» в воскресенье, 20 ноября, в 16:00 по московскому времени.