«Ред Булл» лишил Переса вице-чемпионства. Зато рекорд Ферстаппена — ещё мощнее!

Расклады перед гонкой

Финальная гонка сезона 2022 года Формулы-1 таила в себе как несколько интриг, так и эмоциональных моментов. Конечно, со спортивной точки зрения самыми главными вопросами перед этой гонкой были вторые места в обоих чемпионатах — Серхио Пересу предстояло сражаться с Шарлем Леклером, а в Кубке конструкторов «Феррари» всеми силами желала защитить свои моменты от «Мерседеса».

Что касается эмоциональных моментов, то эта гонка стала последней в карьере как минимум для двух пилотов — четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и «великого» канадца Николаса Латифи, а ещё для двух она как минимум стала последней перед «академическим отпуском» — Даниэль Риккардо и Мик Шумахер остались без места на следующий сезон. Что до локальных прощаний, то Фернандо Алонсо и Пьеру Гасли предстояло попрощаться со своим командами — в следующем сезоне оба открывают новую главу своих карьер.

Спокойный старт

Старт получился достаточно спокойным — первая тройка сохранила позиции, позади успешно стартовал Льюис Хэмилтон, обогнавший Сайнса, а вот Расселлу старт не удался — он пропустил вперёд Норриса.



В шестом повороте Сайнс контратаковал Льюиса, британец выехал за пределы трассы, но не вернул позицию испанцу. Через пару кругов на это отреагировали судьи и приказали Хэмилтону вернуть позицию. Льюис пустил Карлоса вперёд, но ненадолго, вновь опередив испанца уже на пятом круге.



Вскоре Хэмилтон сильно потерял темп из-за проблем с силовой установкой, пустив вперёд в итоге не только Сайнса, но и напарника, что серьёзно подкосило шансы «Мерседеса» в битве за второе место в Кубке конструкторов.

Тактическая битва из двух раундов

Из лидеров первыми в боксы за свежим «хардом» на 15-м круге отправились Серхио Перес и Джордж Расселл, и оба не избежали проблем — Перес ошибся на круге выезда, потеряв время в борьбе с Феттелем, а «Мерседес» затянул пит-стоп Джорджа, ещё и выпустив его под колёса Норриса и подставив под судейский удар — стюарды выписали пятисекундный штраф.

На 17-м круге в боксы нырнул и Сайнс, вернувшись на трассу на почтительном расстоянии позади Переса, но впереди Расселла. Кругом спустя в боксы отправился и Льюис — на этот раз «Мерседес» справился на отлично, но это не помогло Льюису на пораненной машине вернуть позицию относительно Расселла.



Ферстаппен в боксы отправился на 20-м круге — остановка вышла не самой впечатляющей от «Ред Булл», но даже с пит-стопом в три с половиной секунды Макс смог сохранить виртуальное лидерство. Леклер из первой шестёрки в боксы заехал последним, но монегаск также сохранил позицию после возвращения из гаражного переулка.

На 28-м круге окончательно в «Альпин» отмучился Алонсо — машина в очередной раз подвела испанца и отпустила его в «Астон Мартин» досрочно.

Ситуация на трассе стабилизировалась, разве что Феттель позади на альтернативной тактике после своего пит-стопа устроил бенефис обгонов. К 33-му кругу Леклер начал достаточно активно наседать на Переса, намереваясь решить проблему со вторым местом на трассе, но Чеко решил иначе, отправившись на второй пит-стоп первым из лидеров.



На 42-м круге в боксы поехали Сайнс и Расселл, причём Джорджу предстояло отстоять свой штраф. Пит-стопы прошли без инцидентов, Карлос вернулся на трассу позади Переса, а Расселл – поодаль от них обоих.



Первые же номера команд — Ферстаппен, Леклер и Хэмилтон — в отличие от другой троицы, в боксы не заехали, что обещало жаркую концовку гонки.

Жаркой концовки не получилось

За 13 кругов до финиша Перес добрался до Хэмилтона. С первого раза мексиканцу Льюиса пройти не удалось, но со второй попытки позицию Чеко отыграл, отправившись в погоню за Леклером. Отыгрывая по секунде с круга у Шарля, Перес должен был нагнать его за пару кругов до финиша.



За четыре круга до финиша проблемы добили болид Льюиса Хэмилтона — у британца отказала гидравлика, из-за чего он сначала пропустил вперёд Сайнса, а затем и вовсе вернулся в боксы, завершив свой сезон на два круга раньше ожидаемого.

Гран-при Абу-Даби Формулы-1 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Что касается Переса, то Чеко в погоне за Леклером и так с каждым кругом становился всё дальше от вице-чемпионского титула, а за два круга до финиша мексиканец упёрся в круговых, причём по иронии судьбы потерял время Перес на уходящем из системы «Ред Булл» Пьере Гасли.



Макс Ферстаппен уверенно довёл гонку до финиша, одержав 15-ю победу в сезоне и 35-ю в карьере. Леклер на удивление сумел тактически переиграть Переса и финишировать вторым как в гонке, так и в чемпионате. Перес замкнул подиум. В первой пятёрке ожидаемо финишировали Сайнс и Расселл, потерявший место относительно испанца из-за своего штрафа. В десятку, помимо этого квинтета, попали Норрис, Окон, Стролл, Риккардо и Феттель. В ситуации с Себастьяном команда начудила со стратегией, но до очков в своей последней гонке в карьере Себ добраться всё-таки смог.

Удивительно, но в последней гонке сезона «Феррари» удалось переиграть «Ред Булл» тактически, едва ли не впервые за сезон. Во многом этому способствовало и отсутствие необходимого темпа у Чеко Переса, так что к мексиканцу тоже есть определённые вопросы, и на фоне последних скандалов от команды они вполне могут звучать громче ожидаемого. Удалось «Феррари» и сохранить второе место в Кубке конструкторов, что хоть немного, но подсластило горькую пилюлю разочарования команды.



Последняя гонка получилась не самой насыщенной на события, но весьма наполненной эмоциями — не каждый день чемпионат покидает четырёхкратный чемпион мира. Трудно было сдержать эти самые эмоции на моменте, когда первая тройка по итогам гонки и Феттель крутили «пончики» на стартовой прямой…



Разумеется, совсем немного грусти добавляет и то, что Формула-1 уходит на перерыв, правда, уже через три месяца мы вновь услышим рёв моторов на трассах во время зимних тестов перед сезоном-2023.