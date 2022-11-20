Ферстаппен умудрился опять подставить Переса? Как Чеко лишился вице-чемпионства

Одной из главных интриг заключительного этапа Формулы-1 было сражение Серхио Переса и Шарля Леклера за вице-чемпионство. Сама по себе борьба такого рода особенного интереса обычно не представляет, тем не менее было любопытно, как именно «Феррари» помешает монегаску на этот раз. На деле вышло совсем наоборот — это Чеко совершил лишний пит-стоп и лишился шанса на второе место!

По горячим следам разбираем тактическую борьбу на Гран-при Абу-Даби.

Вариант с одним пит-стопом исчез

Ферстаппен и Перес отлично стартовали и в первом повороте сохранили первую-вторую позиции — причём Чеко разогнался даже лучше Макса, но тот напарника не пустил и отстоял лидерство. Поначалу Серхио держался в секунде от голландца, однако после третьего круга стал отставать — к десятому кругу пару «Ред Булл» разделяли уже 3,1 секунды. В то же время рос отрыв Переса от Леклера — Шарль уступал ровно три секунды, гонка была у австрийцев под контролем.



Однако с 11-го круга Шарль едет в более высоком темпе, чем Перес, и преимущество Чеко начинает таять. К концу 12-го круга «Ред Булл» и «Феррари» разделяют 2,7 секунды, к концу 13-го — 2,2, к концу 14-го — 1,3 секунды. Стратеги Переса видят угрозу потери позиции и на 15-м круге зазывают мексиканца в боксы — раньше любого другого пилота из топ-6.

Перес опережает Леклера на первом отрезке гонки Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Тем не менее в «Феррари», несмотря на желание ответить на подрезку, торопиться с остановкой Леклера не стали — Шарль оставался на трассе ещё пять кругов и проехал их даже быстрее, чем последние пять кругов первого отрезка Переса. То есть Леклеру на первом отрезке удалось намного лучше сберечь «медиум».

Со своего пит-стопа Шарль вернулся на трассу в 6,2 секунды позади Переса, однако сам Чеко в этот момент оказался заперт за Ферстаппеном. На протяжении десяти кругов «Ред Булл» шли в пределах двух секунд друг от друга, и всё это время Серхио приходилось пилотировать в разреженном воздухе, в котором дополнительно подогревались шины. За эти десять кругов Леклер съел почти всё отставание от Переса и уступал ему уже лишь полторы секунды.

На втором отрезке Чеко окончательно растерял отрыв от Леклера Фото: Mark Thompson/Getty Images

В этот момент варианта ехать с одним пит-стопом у Чеко уже не было — разве что Ферстаппен махнул бы рукой на 15-ю в сезоне победу, пропустил напарника и стал всеми силами оттормаживать Леклера. Однако такая тактика была бы весьма сомнительна со спортивной точки зрения. И раз уж вариантов нет, в «Ред Булл» не стали затягивать со вторым пит-стопом, и уже на 33-м круге — за 28 до финиша — Пересу во второй раз по ходу гонки меняют шины.



На 34-м Чеко возвращается в пелотон шестым — его с Леклером разделяют 19,8 секунды, а также Сайнс, Расселл и Хэмилтон. Двое из них — Сайнс и Расселл — тоже совершат вторые пит-стопы, а в борьбе с Льюисом Серхио потеряет секунду, однако под финиш будет идти почти вплотную к Шарлю. Увы, на финишной черте ему не хватит 1,3 секунды, а вице-чемпионство уйдёт к гонщику «Феррари».

Кто виноват?

На первый взгляд кажется, что второй пит-стоп стоил Пересу вице-чемпионства, ведь стратегия одной остановки, как показали Ферстаппен и Леклер, была выгоднее. Однако это не совсем так. Даже с двумя пит-стопами у Чеко был шанс оказаться быстрее Леклера — если бы не потерянные перед первой остановкой четыре с половиной секунды.



Более того, если бы не эти проблемы, то после пит-стопа Ферстаппена именно Перес оказался бы лидером гонки и не изнашивал бы так быстро резину позади напарника. Возможно, и вариант с одним пит-стопом за счёт более аккуратной работы с шинами (а Серхио в этом один из лучших) не был бы исключён так рано.

Серхио Перес и Кристиан Хорнер после финиша в Абу-Даби Фото: Mark Thompson/Getty Images

Однако будет справедливо сказать, что и в «Ред Булл» могли бы помочь своему пилоту — Ферстаппен сделал далеко не всё, что мог, для своего напарника. Так, после первого пит-стопа в «Ред Булл» могли поменять пилотов местами, чтобы Макс притормаживал Леклера и позволил Пересу создать задел перед второй остановкой в боксах. Впрочем, далеко не факт, что Макс согласился бы с таким планом — неделей ранее он не захотел делиться шестым местом, а тут речь шла бы о том, чтобы поставить под угрозу победу.



Тем не менее главный виновник поражения в Абу-Даби — Серхио Перес. В распоряжении мексиканца была лучшая машина в пелотоне, однако он извлечь из неё максимум не смог. И, пожалуй, справедливо, что по итогам сезона Чеко оказался позади Шарля Леклера — в решающий момент именно монегаск был сильнее. Причём мексиканца он переиграл «на его поле» — в работе с шинами.