10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника

В Абу-Даби завершился 73-й в истории Формулы-1 чемпионат мира, и, даже несмотря на то что чемпион был известен задолго до финальной гонки, сезон получился захватывающим и интересным. Пусть за победы по-прежнему могли бороться лишь две-три команды, борьба шла на всех этажах таблицы, а гонщики «Ред Булл», даже гарантировав команде Кубок конструкторов, подарили под конец пару драматичных гонок.

По горячим следам — десять коротких итогов сезона-2022.

Ньюи и Ферстаппен — два гения

Перемены в регламенте в этом году были настолько масштабными, что автомобили создавали буквально с чистого листа — изменились даже шины. Но в «Ред Булл» сработали выше всяких похвал и построили лучший в пелотоне автомобиль. Поначалу он был ненадёжным и слишком тяжёлым, однако по ходу сезона RB18 только прибавляла и уже после летнего перерыва оставила «Феррари» далеко позади.

Под стать машине выступал и Ферстаппен — если не считать вылета в Барселоне и проблем в Сингапуре, голландец был почти безупречен и более чем заслуженно оформил второе чемпионство. Максу только 25, а он уже в числе 20 самых титулованных пилотов в истории Ф-1. Что же будет дальше?

«Феррари» запорола сезон — не в первый раз

«Феррари», в отличие от «Ред Булл», гонку обновлений проиграла и на последних этапах проигрывала даже гонщикам «Мерседеса». Однако даже с таким техническим отставанием можно было побороться за титул — если бы не постоянные тактические ошибки подопечных Маттиа Бинотто, кресло под которым раскачивается сильнее днища W13.

Леклер проезжает мимо разбитой машины Сайнса на Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Mark Thompson/Getty Images

Не лучшим образом выступали и гонщики, и если в случае Леклера речь идёт лишь о паре грубых ошибок, то Сайнс сезон провалил полностью. Временами Карлос выступал на том уровне, на котором должен был, но по большей части проигрывал напарнику или утопал в гравии. Почти невозможно представить, чтобы в сезоне-2023 руководство команды рассматривало Карлоса в качестве претендента на титул.

Леклер часто ошибается — Шарлю пора взрослеть

Да, у Шарля ошибок было меньше, чем у Сайнса, но больше, чем у Ферстаппена. Главные — разворот в Имоле и вылет в Ле-Кастелле. Обе были спровоцированы тем, что монегаск пытался отыграть больше, пожадничал и потерял контроль над машиной. Для гонщика топ-уровня, сражающегося за титул, это многовато.

Для сравнения Ферстаппен, пока не обеспечил себе уверенный отрыв в чемпионате, допустил лишь одну ошибку — разворот в Барселоне, и она обошлась ему не так дорого. После завоевания титула в прошлом году Макс стал спокойнее и рассудительнее — и именно этого, «чемпионского», шага не хватает Леклеру, чтобы встать с Ферстаппеном на один уровень. Дело не только в машине — в сезоне-2023 Шарль был не так хорош, как Макс.

Расселл теперь топ-пилот — но пока второй номер

Расселл был единственным новобранцем в составе топ-команд сезона-2022 — и проявил себя великолепно. В первой половине сезона Джордж выжимал максимум из проблемного «Мерседеса» и почти не сходил с подиума. Во второй части Джордж уже не так блистал и чаще проигрывал Хэмилтону, однако в конце концов записал на свой счёт первую победу в Гран-при и (во второй раз) доказал, что способен бороться с лучшими пилотами мира. Но этого пока мало, чтобы Тото Вольф решил, что именно Расселл — главная надежда в борьбе за титул. Так что в новом сезоне Джорджу придётся заново доказывать команде свою состоятельность — пусть и с более сильных позиций.

Хэмилтон поздравляет Расселла с первой победой в карьере Фото: Chris Graythen/Getty Images

Хэмилтона рано списывать — подождите сезона-2023

Хэмилтон по итогам сезона уступил Расселлу и даже установил ряд личных антирекордов (первый сезон без победы, впервые вне топ-5), однако говорить, что Льюис уже не тот, слишком рано. Слова представителей «Мерседеса», что экс-чемпион активнее напарника экспериментирует с настройками, чтобы понять машину, звучат убедительно, да и в квалификациях Хэмилтон превзошёл Расселла — 13-9. Однако по-настоящему определяющими станут сезон-2023 и результаты того сезона, в котором у «серебряных стрел» будет шанс на титул.

Риккардо проиграл всю карьеру — сам виноват

Сезон-2022 стал катастрофой для карьеры Даниэля Риккардо. Ещё пару лет назад он считался одним из топ-пилотов, его сначала за немалые деньги переманили в «Рено», затем — вновь задорого! — перекупил «Макларен», и именно там австралиец столкнулся с первой большой неудачей в карьере. Машины из Уокинга не подходили стилю Дэна? Сразу обе — и прошлого года, и этого? Риккардо оказался медленнее Норриса, и это стало большим ударом. Впрочем, место в Формуле-1 он потерял не из-за этого, а потому что не захотел выступать за «Хаас».

Норрис — красавчик

Зато на фоне кризиса Риккардо расцвёл Ландо Норрис. Британца изначально называли одной из главных надежд Англии в автоспорте, и даже в прошлом году он превзошёл Риккардо — хотя финишировал на обидном втором месте в Монце и потерял победу в Сочи. Но теперь весь паддок увидел, как Ландо в одиночку тащит «Макларен» в борьбе с «Альпин», не допускает ошибок и не жалуется, если машина не позволяет приехать на подиум. Ещё один такой сезон — и где-то в топ-командах наверняка найдётся место для Норриса. Если, конечно, к тому моменту «Макларен» сам не станет топ-командой.

Лимит бюджетов — не работает (пока)

Помимо технической революции, в этом году в Формуле-1 произошла и экономическая — впервые в истории чемпионата команды проектировали, строили и собирали машины в условиях ограничения бюджетов. Однако каких-либо кардинальных перемен в расстановке сил это не принесло, и у середняков по-прежнему нет шансов на победу, а подиумы возможны лишь в случае форс-мажорных обстоятельств. Есть надежда, что в будущем предсказать команду-победителя будет сложнее, но пока правила, касающиеся ограничения бюджета, порождают лишь скандалы.

За победы по-прежнему борется лишь пара топ-команд Фото: Clive Mason/Getty Images

Спринты — плохая идея

Лучший спринт за последние два года прошёл в Бразилии, он насколько возможно изобиловал обгонами, но по факту сделал стартовую решётку воскресного Гран-при до боли обычной и от поула «Хааса» оставил одно лишь название. Короткая субботняя гонка это суррогат настоящего Гран-при и по степени напряжения на порядки уступает традиционной квалификации. Хотите по-настоящему яркого и непредсказуемого уикенда? Проводите за этап две полноценные гонки с двумя раздельными квалификациями в пятницу.

DRS — портит гонки

Революция технического регламента удалась — новые машины позволяют плотнее преследовать соперников в грязном воздухе, хотя проблемы с перегревом шин в разреженном воздухе никуда не делись. Так или иначе, сейчас ситуация не может быть намного хуже, чем в 2007–2008 годах, которые завершились невероятными по драматизму финалами. Так, может, пора Ф-1 отказаться от DRS? Правила использования крыла не только несправедливы, поскольку отбирают преимущество у защищающегося, но ещё и портят гонки. Вместо того чтобы готовить атаку и рисковать, пилоту достаточно дождаться прямой и проехать мимо.

Считается, что без DRS обгонов в Ф-1 вообще не будет, но это справедливо лишь по отношению к лидерам, в то время как у середняков есть такое явление, как DRS-поезд, выбраться из которого практически нереально. А что до лидеров, так, может, и лучше, если во главе пелотона будет меньше обгонов и хороший пилот на более медленной машине получит шанс удержать победу за счёт собственных умений? Или это недостаточно зрелищно для Формулы-1?