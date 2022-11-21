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Егор Оруджев — о Гран-при Абу-Даби Формулы-1: мог ли Ферстаппен помочь Пересу, надо ли увольнять Бинотто из «Феррари»

Надо ли увольнять босса «Феррари» и мог ли Ферстаппен спасти напарника? Разбор
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Абу-Даби Формулы-1
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Егор Оруджев — о самых интересных событиях Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Абу-Даби Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.

Мог ли Ферстаппен как-то помочь Пересу стать вице-чемпионом?

Пожалуй, что не мог. Если только нарочно не пропустить в первом повороте. Но в целом когда едешь быстрее всех, то странно специально замедляться и рисковать не выиграть гонку.

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«Феррари» наконец выбрала правильную тактику? Или ей просто повезло, что Леклер остался вторым?

Отчасти повезло. Если бы Чеко не потерял времени на Льюисе, то была бы захватывающая борьба на последних кругах.

Должны ли сейчас увольнять Бинотто или Маттиа должен остаться во главе «Феррари»?

Я где-то видел картинку с цитатой Бинотто: «Нет причин, почему мы не выиграем оставшиеся 10 гонок». Из которых не выиграли ни одну. Если настолько не осознавать, где находится твоя команда, то логично было бы подумать о замене.

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Борьба Хэмилтона и Сайнса на первом круге: мог ли Льюис не срезать поворот и был ли обязан вернуть позицию?

На тоненького. Льюис подумал, что места уже не осталось. А Карлос в последний момент пространство оставил. По правилам всё верно — должен был вернуть позицию.

Как вам прощальная гонка Феттеля? Команда запорола Себу прощание тактикой?

Да, запорола. Может, хотели, чтобы Себ для галочки пролидировал круг, когда лидеры заедут в боксы. Иначе я не понимаю смысла его держать так долго на первом отрезке. Инженеры/стратеги видят времена всех гонщиков и прекрасно понимают, сколько времени теряют. Странно это…

Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем

Кто из четырёх покидающих Ф-1 пилотов сможет вернуться? И жалеете ли о чьём-то уходе?

Как по мне, Ники и Мик заслуженно покидают большой цирк. Ну а Феттель — легенда. Если возвращаться не будет, вызывает большое уважение.

Жалею, пожалуй, только по Дэну. Но по старому Дэну, которого иногда мы видели, как в Мексике. Просто нравится Дэн, когда он в «зоне» и мегапозитивен вне трассы. Остальные трое у меня никаких эмоций не вызывают.

Алонсо признался, что на первых кругах сознательно не атаковал Феттеля. Нормально ли такое поведение для пилота Ф-1?

Для Алонсо нормально, и для Формулы-1 в целом тоже: это же шоу!

Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель

Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В аварии Шумахер – Латифи вина полностью на Мике или нет?

Конечно, на Мике.

Чего ждёте от сезона-2023?

На самом деле итог сезона такой, что всё совсем неоднозначно. Совсем непонятно, какой расклад сил будет после зимы. «Мерседес» может сильно прибавить, а «Ред Булл» будет очень сложно остаться на вершине. «Феррари», думаю, отвалится. Очень удивлюсь, если увидим их в лидерах. Хотя кто знает… Главный итог нынешнего чемпионата в том, что я уже в предвкушении следующего сезона!

Ферстаппен идеален, Алонсо расслабился, а Шумахер и ушёл неуклюже. Оценки за ГП Абу-Даби Ферстаппен идеален, Алонсо расслабился, а Шумахер и ушёл неуклюже. Оценки за ГП Абу-Даби
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