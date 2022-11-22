Юниоры «Ред Булл» провалились. А заслужил ли место в Ф-1 американец? Итоги сезона Ф-2

В минувшие выходные американский пилот Логан Сарджент набрал необходимые для получения суперлицензии баллы, тем самым гарантировав себе место боевого пилота «Уильямса» в следующем году. Помимо будущего дебютанта Ф-1, в минувшем сезоне Формулы-2 хватало и других запоминающихся лиц. Освежим память и вспомним главных героев завершившегося чемпионата Формулы-2.

Главные герои – Фелипе Другович, Джек Дуэн, Логан Сарджент

Если в прошлом году только ленивый не восторгался талантом триумфатора Формулы-2 Оскара Пиастри, то в этом сезоне общественность куда холоднее приняла победу Фелипе Друговича. Да, в отличие от Оскара, бразильский пилот взял титул далеко не с первой попытки (на третий сезон), однако совсем уж умалять заслуги Друговича тоже не стоит.

Во-первых, Фелипе не просто выиграл чемпионат, а сделал это в доминирующем стиле, опередив на финише сезона вице-чемпиона Тео Пуршера на 101 балл – рекорд чемпионата. Во-вторых, выступал он за команду «МП», пилоты которой ранее даже в борьбе за титулы первенства Формулы-2 никогда не участвовали. Ну и, в-третьих, Другович продемонстрировал по-настоящему взрослый пилотаж: грамотно работал с резиной, хладнокровно разбирался с соперниками, не бросаясь в атаку при первой возможности, да и просто воплощал собой стабильность.

К сожалению, несмотря на мощный сезон в Ф-2, найти крупных спонсоров Друговичу так и не удалось. Следующий сезон Фелипе проведёт в статусе официального резервиста «Астон Мартин». Впрочем, у бразильца по-прежнему остаются шансы стать боевым пилотом Формулы-1 в обозримом будущем, хотя, откровенно говоря, шансы эти совсем уж призрачные.

Среди дебютантов первенства стоит отметить «академика» «Альпин» Джека Дуэна. Местами австралийцу не хватало стабильности, но зато по чистой скорости на одном круге он был едва ли не лучшим в пелотоне – три выигранные квалификации тому подтверждение (больше только у Друговича). Чемпионат Дуэн завершил на шестой строчке, однако итоговая позиция в полной мере не отражает отлично проведённый Джеком сезон: как минимум на трёх заключительных этапах из борьбы за победу он выбывал из-за различных происшествий на трассе.

Ну и раз уж мы говорим о героях этого чемпионата, нельзя не сказать пару слов о Логане Сардженте – одном из трёх новичков следующего сезона Формулы-1. Говорят, подписать контракт с «Уильямсом» американцу помог паспорт. Отчасти это правда, но только лишь отчасти. Нельзя отрицать, что Сарджент – очень способный пилот. Минувший сезон Ф-2 он завершил на четвёртом месте – лучший результат среди новичков первенства. Особенно удачной для Логана выдалась середина сезона: на протяжении трёх этапов подряд он не завершал основную гонку ниже второго места. А вот концовку чемпионата Сарджент провёл не самым лучшим образом: стал совершать слишком много глупых ошибок, от былой стабильности не осталось и следа. Немного пугает, что спад Логана начался именно в тот момент, когда начали ходить слухи о переходе американца в «Уильямс». Первый звоночек, что Сарджент не справляется с серьёзным давлением. Впрочем, на что способен американец, в полной мере мы узнаем только в следующем году.

Открытия сезона – Аюму Иваса и Энцо Фиттипальди

Если от того же Дуэна мы могли ожидать ударного сезона в Формуле-2, то вот успехи Аюму Ивасы стали настоящим сюрпризом. После не самого впечатляющего сезона в Ф-3 подвигов в более конкурентном чемпионате от японского пилота мало кто ожидал. Говорить о себе в восторженных тонах Иваса заставил ближе ко второй половине сезона: преодолев период адаптации, протеже «Ред Булл» начал по-хорошему удивлять Доктора Марко – два поула и столько же побед в воскресных гонках. В конечном счёте стремительный прогресс по ходу чемпионата позволил японцу финишировать на пятой строчке личного зачёта. Если в следующем году Иваса снова прибавит, то непременно станет одним из главных кандидатов на переход в «Альфа Таури».

Со знаком плюс в этом сезоне удивил также и Энцо Фиттипальди. Когда-то внук великого чемпиона первенствовал в итальянской Формуле-4, а также состоял в академии «Феррари». Но, не удовлетворившись результатами бразильца в чемпионате Формулы-3, «Скудерия» рассталась с Фиттипальди в начале 2021 года. Оказавшись без поддержки академии, Энцо всё же нашёл средства на продолжение гоночной карьеры, проведя по полсезона в Ф-3 и Ф-2.

В этом году бразилец проводил свой первый полноценный сезон в Формуле-2. Казалось бы, что может показать уже списанный гонщик за рулём не самого конкурентоспособного «Хароуза»? Как показывает практика, очень даже многое. К всеобщему удивлению, Фиттипальди частенько сражался за позиции в группе лидеров, а к концу сезона в активе Энцо насчитывалось шесть финишей в топ-3 (на секундочку, это больше, чем у Сарджента).

Прогресс Фиттипальди не остался не замеченным в Формуле-1: пару недель назад бразилец стал членом академии «Ред Булл». Стало быть, какие-никакие шансы на попадание в «Королевские гонки» у Энцо всё же есть.

Разочарование сезона – «академики» «Ред Булл»

О том, что подопечные Доктора Марко в разной степени провалились в минувшем сезоне Формулы-2, как нельзя лучше говорит тот факт, что на позицию боевого пилота «Альфа Таури» был подписан Ник де Врис. Ни Лоусон, ни Хаугер, ни Випс не провели настолько впечатляющий сезон, чтобы заслужить повышение.

В преддверии сезона-2022 главной надеждой академии «Ред Булл» по праву считался Лиам Лоусон. Новозеландец относительно неплохо дебютировал в Формуле-2 и явно намекал на дальнейший прогресс. И Лоусону действительно удалось прибавить в этом сезоне, но не настолько, чтобы претендовать на переход в «Альфа Таури». За весь год Лиаму так и не удалось выиграть ни одной воскресной гонки, да и в борьбе за титул он замечен не был. По итогам сезона Лоусон занял третье место – результат неплохой, но Доктор Марко от новозеландца ожидал явно большего. Для второгодника любой другой результат, кроме победы в чемпионате, в академии «Ред Булл» расценивается как провал.

Лиам Лоусон станет резервным пилотом «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Также не оправдал возложенных надежд и Деннис Хаугер. От действующего чемпиона Формулы-3 ожидали если не борьбы за титул, то хотя бы периодических всплесков в виде отдельных подиумов и побед. К сожалению, не сложилось. За весь сезон норвежец всего лишь четыре раза финишировал в топ-3, а по итогам чемпионата занял неутешительное 10-е место. Не так давно Доктор Марко в разговоре с норвежскими журналистами открыто выражал сомнения касательно целесообразности дальнейшего сотрудничества с Хаугером. Быть может, неудачный сезон стоил Деннису места в академии «Ред Булл».

Что касается Юри Випса, то он в этом году провалился по всем фронтам. В первой части сезона он демонстрировал приличный темп и даже смог выиграть две квалификации, однако на дистанции ему явно не хватало хладнокровия: глупые ошибки стоили эстонцу как минимум нескольких побед. Ну и, наконец, ближе к середине сезона он стал участником расистского скандала, после которого результаты на трассе отошли на второй план, ведь «Ред Булл» исключил Випса из собственной программы поддержки. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Юри окончательно закрыт путь в Формулу-1, и дело тут не только в его репутации.

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По итогам этого сезона первенство Формулы-2 покинет целая группа гонщиков. На замену вчерашним героям главного юниорского первенства планеты придут новые пилоты – в основном из Формулы-3. Учитывая, что минувший сезон Ф-3 стал одним из самых захватывающих и конкурентных за последние годы, можно предположить, что в следующем году пелотон Формулы-2 прибавит в плане таланта за счёт пришедших новичков. Сезон-2023 откроет широкой общественности пару мегаспособных пилотов, среди которых мы наверняка увидим будущих пилотов Формулы-1.