Скандальный уход легенды, мощь «Ред Булл» и ещё 5 сюрпризов сезона Ф-1

Продолжаем подводить итоги сезона Формулы-1. Сегодня поговорим о событиях, людях, явлениях, которые удивили нас в минувшем чемпионате.

«Ред Булл» непобедим даже после изнурительного прошлого сезона

В прошлом году «Ред Булл» пережил один из самых изматывающих сезонов в своей истории. На протяжении всего чемпионата «быки» шли бок о бок с «Мерседесом», продолжая участвовать в гонке обновлений вплоть до конца сезона. Напомним, сия битва проходила на фоне надвигающихся революционных перемен в техническом регламенте. Ближе к финальным гонкам многие команды уже переключили всё своё внимание на следующий сезон, но «Ред Булл» упорно продолжал дорабатывать актуальную машину.

В конце концов, ставка австрийцев сработала: Ферстаппен выиграл чемпионат, прервав многолетнюю гегемонию пилотов «Мерседеса». Перед стартом сезона-2022 многих мучил вопрос: как скажется на «Ред Булл» прошлогодняя погоня за чемпионством? Как показала практика, вообще никак. На удивление, изнурительная битва с «Мерседесом» практически не повлияла ни на качество нового болида «Ред Булл», ни на боеспособность команды в целом.

Минувший сезон австрийцы провели почти что идеально. К началу чемпионата им удалось построить одну из двух быстрейших машин пелотона (разве что тяжеловатую), а по ходу сезона «быки» ещё и выиграли гонку обновлений: после летнего перерыва у «Ред Булл» не осталось конкурентов. Помимо технического отдела, на пять с плюсом сработали и другие члены команды – стратеги, механики (снова проводили лучшие пит-стопы), ну и, конечно же, пилоты. Макс Ферстаппен провёл практически безошибочный сезон (чего нельзя сказать о Шарле Леклере), чем серьёзно упростил задачу по защите титула. Что касается Серхио Переса, то он, конечно, до уровня напарника не дотягивал, но завоевать Кубок конструкторов команде всё же помог.

До идеала у «Ред Булл» недотягивал разве что микроклимат внутри команды: Ферстаппен отказался помогать Пересу в его борьбе за вице-чемпионство. Впрочем, после гонки в Абу-Даби напарники снова по-приятельски общались, а значит, внутренний конфликт был погашен в зародыше. Ещё один показатель идеальной команды.

Расселл с первой попытки победил Хэмилтона

Противостояние Хэмилтона и Расселла виделось одной из главных интриг в преддверии начала сезона-2022. Добавлял интереса этому соперничеству и тот факт, что ранее Джордж не выступал в столь боеспособном коллективе, а тут ему сразу предстояло сразиться с семикратным чемпионом мира. К чести Расселла, проверку топ-командой он прошёл на ура.

В начале сезона, когда Хэмилтон не мог заставить «Мерседес» ехать как надо, именно Расселл стал лидером команды. Ближе к середине сезона «серебряные стрелы» привезли масштабные обновления, после чего Льюис наконец-таки прибавил, однако и Джордж не сильно отставал от напарника. Именно с Расселлом связаны главные успехи «Мерседеса» в этом сезоне. В Венгрии Джордж взял поул, а в Бразилии – принёс команде единственную в 2022 году победу. А по итогам сезона дебютант «Мерседеса» опередил семикратного чемпиона на 35 очков. Неплохая заявка на равный статус с Льюисом.

Блистательный дебют де Вриса

После завоевания титула в Ф-2 Ник де Врис не смог найти себе полноценного применения в «Королевских гонках»: два года голландец числился официальным резервистом «Мерседеса», параллельно выступая в гонках на выносливость. Казалось, де Врис так и просидит в запасе, не получив реального шанса, как вдруг сама судьба преподнесла Нику подарок: перед квалификацией Гран-при Италии Алекс Албон слёг с аппендицитом – подменить лидера «Уильямса» был призван именно де Врис.

По ходу сезона-2022 голландский пилот пару раз участвовал в пятничных тренировках в составе «Мерседеса», «Астон Мартин» и всё того же «Уильямса», однако в боевых условиях до Гран-при Италии он никогда не пилотировал. Первую в жизни квалификацию в Формуле-1 де Врис провёл просто превосходно: переквалифицировал напарника и пробился во второй сегмент (13-е место). Что касается гонки, то в воскресенье Ник был ещё лучше: грамотная работа с резиной позволила ему финишировать на девятом месте.

Менее чем через месяц де Врис подпишет контракт боевого пилота с «Альфа Таури» на следующий сезон. Таким образом, голландский пилот выбил себе место в пелотоне Формулы-1 всего лишь одним удачным Гран-при. Потрясающее достижение.

Камбэк Магнуссена

Кевин Магнуссен – самый неожиданный участник минувшего сезона Формулы-1. После того как датчанин попрощался с «Королевой автоспорта» в конце 2020-го, никто особо не ожидал ещё когда-нибудь увидеть Кевина в гонках Формулы-1. Но в начале марта этого года «Хаас» официально объявил о возвращении Магнуссена в команду. Понятно, что камбэк Кевина стал возможен исключительно из-за изгнания Никиты Мазепина, но менее неожиданным возвращение Магнуссена от этого не становится.

Сюрпризом также стала и гоночная форма датского пилота: первую после возвращения гонку он завершил на пятой позиции. К экватору сезона Кевин занесёт себе в актив ещё несколько финишей в очковой зоне. А под конец чемпионата Магнуссен станет творцом самой громкой сенсации года: на влажном «Интерлагосе» он принёс «Хаасу» первый поул в истории команды.

Уход Алонсо из «Альпин»

Ещё в начале года казалось, что новый контракт Алонсо с «Альпин» – практически решённый вопрос, как вдруг 1 августа прогремела новость о переходе испанца в «Астон Мартин». Удивил в этой истории как сам факт ухода Алонсо из «Альпин», так и команда, к которой он решил примкнуть. Всё-таки «Астон Мартин» – далеко не самый боеспособный коллектив: сезон-2022 команда Лоуренса Стролла провела куда хуже, нежели «Альпин». Возможно, Фернандо верит в скорый подъём «Астон Мартин», который, к слову, даже по ходу этого чемпионата неплохо спрогрессировал. Прав был Алонсо, отдав предпочтение «Астон Мартин», или снова ошибся с выбором команды (привет, «Макларен»), мы узнаем только в следующем году.

Скандальный трансфер Пиастри в «Макларен»

Эта история плавно вытекает из предыдущей. Своим уходом Фернандо Алонсо эффектом домино запустил самую скандальную трансферную эпопею этого сезона. На следующий день после того, как «Астон Мартин» анонсировал переход Алонсо, «Альпин» официально объявил о заключении контракта с Оскаром Пиастри, а спустя пару часов молодой австралиец опроверг заявление французской команды.

В контракте Пиастри с командой «Альпин» была опция, согласно которой французы могли пролонгировать соглашение со своим пилотом без его согласия, однако эта опция теряла свою юридическую силу 1 августа – как раз в день, когда Алонсо перешёл в «Астон Мартин». Так, из-за юридических нюансов «Альпин» потерял одного из самых талантливых пилотов поколения.

Справедливости ради, стоит сказать, что решение покинуть систему «Альпин» Пиастри принял не за один день. На протяжении нескольких месяцев менеджер Оскара Марк Уэббер пытался пристроить своего протеже в «Макларен». «Альпин» только и делал, что кормил австралийцев обещаниями (даже стажировка в «Уильямсе» была под вопросом), в то время как в «Макларене» был реальный шанс стать боевым пилотом уже в следующем году. Логично, что Пиастри сделал выбор в пользу команды из Уокинга, а опция в контракте с французами была всего лишь удобным способом покинуть систему «Альпин».

«Уильямс» подписал пилота из своей академии

До 2022 года могло показаться, что академия «Уильямса» – одно из самых бесполезных явлений в Формуле-1. На протяжении нескольких лет за команду из Гроува выступали только те пилоты, сотрудничество с которыми могло принести команде какую-либо материальную выгоду – денежные поступления, как в случае со Строллом, Кубицей и Латифи, или скидка на моторы, как в случае с Расселлом.

Казалось бы, о каком развитии собственной молодёжи может идти речь, если команду интересуют только те гонщики, которые помогут ей выжить? Но в этом году в «Уильямсе» резко пересмотрели принципы формирования пилотского состава. Команда попрощалась с финансово привлекательным Николасом Латифи, взяв на его место собственного «академика» Логана Сарджента. Пару лет назад подобная история казалась невозможной.