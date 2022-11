Внезапная идея «Порше»! Как выглядит спецверсия культовой 911-й для бездорожья?

Гоночные успехи «Порше» связаны преимущественно с кольцевыми гонками, но и на бездорожье немецкая марка добивалась громких побед. И в 2022 году компания внезапно решила отметить триумф 1984 года, когда Porsche 953 выиграл ралли-марафон «Париж-Дакар» — этой необычной модели посвятили Porsche 911 поколения 992 в говорящем исполнении Dakar.

Ждать круглой даты и возможности отметить 40-летие победы Porsche 953 новым автомобилем марка почему-то не стала и на автосалоне в Лос-Анджелесе явила миру первый в истории «Порше» внедорожный вариант культового спорткара 911, подготовленный заводом для быстрой езды по пересечённой местности.

Подобные проекты на базе модели разных поколений строили и до этого, но исключительно силами независимых компаний и тюнинг-ателье — одной из самых известных на этом поприще является британский коллектив Tuthill Porsche. Такого рода автомобили пользовались пусть и ограниченным, но стабильным спросом. И непонятно, что заставило заводских инженеров обратить внимание на нишу таких спорткаров именно в этом году, но случилось то, что случилось — в обширном семействе Porsche 911 (992) появилось купе Porsche 911 Dakar.

В 1986 году победный дубль на финише ралли-марафона «Париж-Дакар» обеспечили два монструозных Porsche 959, которые одержали знаковую победу на второй год своего участия в ралли-рейдах. Путь к победе для этой модели проторил в 1984 году уникальный Porsche 911 SC/RS 4x4, известный также, как Porsche 953, который стал первым в истории полноприводным Porsche 911 и безумным тестовым мулом для отдельных узлов и агрегатов грядущего ралли-рейдового Porsche 959, а также для серийных Carrera 4.

Историю этой модели автомобиля на «Дакаре», включая возвращение классического Porsche 911 (930) в ралли-марафон наших дней в зачёте уже Dakar Classic, мы рассказывали в отдельном материале и повторяться не будем. А вместо этого сосредоточимся на современном прочтении легендарного внедорожника, коим стал только-только показанный Porsche 911 Dakar.

За основу первого заводского внедорожного спорткара в компании взяли стандартное полноприводное купе Porsche 911 Carrera 4 GTS, которое дополнили компонентами от флагманского спорткара Porsche 911 GT3 и эксклюзивными элементами, разработанными специально для исполнения Dakar. И основные изменения, конечно, коснулись ходовой части и подвески.

Заимствовав штатный трёхлитровый оппозитный шестицилиндровый турбомотор, выдающий 480 л.с. и 570 Нм, у Carrera 4 GTS, двигатель установили на опоры от силового агрегата GT3 и отрядили к нему в пару восьмиступенчатую роботизированную коробку передач PDK и, естественно, фирменный полный привод. В целом трансмиссия и полный привод остались стандартными, но их настройки поменяли под новые условия эксплуатации.

А вот подвеску доработали гораздо серьёзнее. Во-первых, штатный дорожный просвет увеличили разом на 50 мм. Во-вторых, установили систему подъёма кузова, которая позволяет поднять переднюю и заднюю части автомобиля ещё на 30 мм — в Porsche заявляют, что в таком режиме дорожный просвет и угол продольной проходимости оказываются на уровне классического внедорожника. Более того, ехать с таким дорожным просветом можно на скорости до 170 км/ч, а по достижении этой отметки подвеска автоматически переходит в режим базового клиренса по соображениям безопасности.

В базовое оснащение включены система управления задними колёсами и активные стабилизаторы поперечной устойчивости PDCC, а в систему выбора режимов движения добавлены два новых алгоритма — Rallye и Offroad. Оба предусматривают полный привод, но первый предназначен для рыхлых неровных поверхностей с акцентом тяги на заднюю ось, а второй автоматически активирует максимальную тягу для уверенного движения по тяжёлому бездорожью и песку. И как бы в подтверждение своего заявления, что 911 Dakar одинаково эффективен и на асфальте, и на бездорожье, инженеры для новинки создали Rallye Launch Control — на рыхлой поверхности, допуская 20% пробуксовки колёс, система обеспечивает максимально эффективный разгон.

Динамика действительно впечатляет. Если базовый Porsche 911 Carrera 4 GTS с места до 100 км/ч разгоняется за 3,3 секунды, то новый Porsche 911 Dakar выполняет аналогичное упражнение за 3,4 секунды. Правда, максимальная скорость у новинки ниже — всего 240 км/ч против 309 км/ч у исходного купе. Ограничение это объясняется сразу рядом факторов. Это и увеличенный дорожный просвет, и — самое основное — новые покрышки.

Исполнение Dakar комплектуется специально разработанными для него разнораpмерными (19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади) шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus с увеличенным профилем, рисунком протектора глубиной 9 мм, а также усиленными протектором и боковинами с двойным каркасом. В качестве опции можно выбрать усиленные летние и зимние шины Pirelli P Zero, но именно с базовой резиной, по заверению инженеров, автомобиль способен раскрыть весь свой потенциал.

А на него красноречиво указывает агрессивный дизайн кузова. Автомобиль получил защитный пластиковый обвес по периметру кузова, расширители колёсных арок и порогов, защитные пластины из нержавеющей стали на порогах и обоих бамперах, решётки из нержавеющей стали в передних боковых воздухозаборниках, красные буксировочные петли из кованого алюминия, а также характерные карбоновые элементы — капот (точнее, крышка переднего багажника) с дополнительными воздуховодами от Porsche 911 GT3 и новый стационарный спойлер из углепластика, разработанный специально для 911 Dakar.

Продолжает спортивную тематику и интерьер. Внедорожное купе лишено задних сидений, штатные передние кресла заменены спортивными «ковшами», а для снижения массы использованы облегчённые стекла и облегчённая аккумуляторная батарея. Благодаря этим ухищрениям исполнение Dakar всего на 10 кг тяжелее Carrera 4 GTS с PDK. Помимо прочего, новинка получила углепластиковый декор интерьера и обивку салона фирменным текстилем Race-Tex с прострочкой цвета Shade Green — эксклюзивного оттенка, доступного только для нового Porsche 911 Dakar.

Кому мало и этого, специалисты Porsche Exclusive Manufaktur разработали заводской пакет опций Rallye Sport Package, который визуально приближает новый автомобиль к победоносному Porsche 953 гонки «Париж-Дакар» 1984 года. Кузов окрашен сочетанием цветов White Metallic и Gentian Blue Metallic, которые дополнены декоративной ливреей а-ля Rothmans (впервые «Порше» использовала в базовой комплектации сочетание двухцветной окраски и плёнки) и возможностью заказать «стартовый» номер от 0 до 999 по выбору клиента.

Правда, чтобы не использовать в своём автомобиле чужой бренд, да ещё и табачный, немецкий концерн зарегистрировал новый товарный знак Roughroads (если дословно, то «Суровое Бездорожье»), который «отражает концепцию 911 Dakar, а также его пригодность к поездкам по бездорожью». Также пакет включает в себя окрашенный в белый цвет колёса, красную полосу между фонарями, расширенную отделку салона материалом Race-Tex и кожей, а также ремни безопасности и акценты в цвете Shark Blue.

Технических доработок набор Rallye Sport Package не подразумевает, если не считать таковыми шеститочечные ремни безопасности, встроенные огнетушитель и полукаркас безопасности в салоне. И такой пакет идеально дополняет фирменный багажник на крышу — при грузоподъёмности до 42 кг на нём можно закрепить сэнд-траки, канистры с водой и топливом, складную лопату и другую поклажу. Выведенная на крышу штатная 12-вольтовая розетка позволяет запитать встроенные в багажник светодиодные модули дополнительного освещения. А если и этого покажется мало, то можно дооснастить купе опциональной палаткой.

Правда, есть ощущение, что из всех опций счастливые обладатели Porsche 911 Dakar чаще всего будут пользоваться эксклюзивными часами от Porsche Design. Владельцам внедорожного спорткара предложены две модели хронографа — Chronograph 1 — 911 Dakar и Chronograph 1 — 911 Dakar Rallye Design Edition — которые позволяет подчеркнуть статус обладателя часов, впервые выполненных из легкого карбида титана, обладающего особо высокой устойчивостью к царапинам, и принадлежность человека к закрытому клубу.

А клуб этот действительно закрытый, поскольку тираж Porsche 911 Dakar составит всего 2500 экземпляров. Стоимость уникального спорткара в США составит от $ 222 тыс., что существенно дороже базового 911 Carrera 4 GTS (от $ 150 тыс.). Даже за более мощное 640-сильное купе Porsche 911 Turbo S просят меньше — «всего» $ 216 тыс. Но такова плата за эксклюзивность и возможность прикоснуться к ралли-рейдовым успехам бренда.