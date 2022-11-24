А так ли хорош лидер «Феррари»? Леклер ошибался более чем в половине Гран-при!

В сезоне-2022 Шарль Леклер впервые в своей карьере по-настоящему боролся за чемпионский титул — его монегаск в конце концов проиграл, причём не без помощи собственной команды, которая то откажется менять ему шины, то выпустит на сухую трассу на «дождевых».

Однако насколько хорош был сам Леклер? Был ли Шарль достоин дуэли с Максом Ферстаппеном — лучшим пилотом в пелотоне на данный момент? Давайте разбираться.

Хороший старт, но дальше — по нисходящей

Сезон стартовал в Бахрейне, и в тот уикенд Леклер был безупречен: поул в квалификации и очная борьба с Ферстаппеном за победу. В Джидде тоже особенных претензий к Шарлю нет: в этот раз Максу он уступил, но «Ред Булл» в целом выглядел быстрее.



Первая заметная ошибка у Леклера произошла в Австралии, когда во время сейфти-кара его шины остыли сильнее, чем у других, и «Феррари» чуть не улетела с трассы. Следующая гонка проходила в Имоле — и там Шарль сначала потерял позиции на старте, а затем вылетел в эске и потерял подиум — вместо третьего места монегаск занял только шестое.



Гран-при Майами, незнакомая для всех трасса, и в квалификации Леклер допускает помарку на первом секторе и не улучшает на третьем. Поул всё равно у него, но уже на восьмом круге он слишком широко проходит 17-й поворот и без борьбы пропускает Ферстаппена в лидеры в первом повороте 9-го.



В Барселоне монегаск снова ошибается в квалификации — разворот в первой попытке Q3. Тогда, правда, Леклер всё-таки взял поул второй попыткой, но в гонке так и не финишировал — лидировавшего Шарля подвела техника.

Леклер без борьбы пропускает Ферстаппена в Майами Фото: Mark Thompson/Getty Images

Во время дождевой гонки в Монако «Феррари» настолько запуталась в своих пит-стопах, что Леклер откатился с первого места на четвёртое. Не будем особенно критиковать Шарля, однако Сайнс сумел убедить команду не переходить перед сликами на «промежуточные» и в итоге оказался впереди.



На следующем этапе — в Баку — Леклер стартовал с поул-позиции, но уступил на старте Пересу, а на торможении в первом повороте заблокировал колесо. Позже, правда, всё закончилось техническими проблемами.

В Монреале Леклер был оштрафован 10 позициями на стартовой решётке за замену двигателя и в итоге прорвался на максимально возможное пятое место. А затем одержал красивую и уверенную победу в Австрии.



Однако между этими этапами был уикенд в Сильверстоуне, где Леклера развернуло в решающей попытке квалификации, а на рестарте после аварии Чжоу он повредил торцевую пластину переднего антикрыла.

Титул уплывает окончательно

Самая крупная ошибка Леклера в сезоне произошла во Франции — у Шарля были отличные шансы на победу, но в одном из поворотов он потерял контроль над задней частью машины и улетел в отбойник.



В Венгрии Леклер уступил в квалификации Сайнсу и даже сохранял шансы побороться за подиум, но из-за решения стратегов поставить «хард» на предпоследнем отрезке монегаск отвалился на шестое место.



Вторая половина сезона тоже началась не лучшим образом: в Спа Леклер получил штраф за превышение скорости на пит-лейн, хотя там проблема, вероятно, была в неисправном датчике.



Гран-при Нидерландов — и очередная ошибка в квалификации, которая в этот раз к тому же стоила поула. На первом секторе Леклер опережал Ферстаппена, но потерял всё преимущество в десятом повороте.

В Зандворте Леклер сам уступил поул Ферстаппену Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Монце «Феррари» попыталась переиграть «Ред Булл» за счёт тактики двух пит-стопов — не получилось, но к самому Леклеру претензий за этот этап нет. Зато в Сингапуре Шарль дважды ошибся на решающем круге в квалификации и вновь проиграл старт.



На «Сузуке» Леклер в самом конце гонки в довольно безобидной ситуации срезал эску (Перес в том эпизоде не атаковал) и в итоге потерял второе место. Гран-при США — и ещё одна ошибка в квалификации. Из-за помарки в последнем повороте круга Шарль оказался медленнее Сайнса.



Затем был этап в Мексике, проблемы с DRS в квалификации и прорыв. В квалификации в Сан-Паулу Леклера отправили на сухую трассу на «дождевых» шинах, а в гонке Норрис отправил Шарля в стену.



Наконец, в Абу-Даби монегаск превосходно сработал с шинами и вырвал вице-чемпионство. Концовка сезона в исполнении пилота получилась сильной — разве что команда изо всех сил его притормаживала.

Так был ли Леклер хорош?

Подытоживая, получается, что лишь на 9 этапах из 22 (Бахрейн, Саудовская Аравия, Монако, Канада, Австрия, Италия, Мехико, Сан-Паулу, Абу-Даби) к Леклеру не было (или почти не было) претензий. То есть более чем в половине уикендов монегаск если и не допускал крупных ошибок, то как минимум не мог извлечь максимум из имеющихся шансов.



Вероятно, проблемы Шарля скорее связаны с психологией, а ошибки вызваны давлением. Так, на старте сезона, когда Леклер не знал, сможет ли бороться за титул, и как такового прессинга не испытывал, он был хорош. И в последних гонках, когда титул уже был проигран, монегаск не ошибался.

Леклер на подиуме финальной гонки сезона-2022 Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Ошибка на Гран-при Франции тоже вписывается в эту логику — у Шарля был шанс победить и заметно сократить отставание от Ферстаппена (с 28 очков до 21) — и вернуться в борьбу за титул. Но в одном из поворотов гонщик попросту перестарался, слишком сильно нажав на газ.



Можно предположить, что, если бы «Феррари» не так часто подводила своего пилота, Леклер чувствовал бы себя увереннее и ошибался реже, однако история не терпит сослагательного наклонения. И далеко не факт, что Шарль боролся бы за победы, если бы не та роль, которую «Скудерия» сыграла в его карьере. Так или иначе, чемпионат 2022 года монегаск проиграл по делу — он ошибался намного чаще Ферстаппена.