7 крутых гонщиков Формулы-1, которые ушли слишком рано. Следующий кандидат — Ферстаппен

На днях Макс Ферстаппен высказался о возможном уходе из Формулы-1 после 2028 года. По словам голландца, он не уверен, что захочет оставаться в «Королевских гонках» по истечении его контракта с «Ред Булл». Если Макс всё-таки покинет чемпионат в 2028 году, то завершит свой формульный путь в 31 год – достаточно рано по современным меркам. Впрочем, Ферстаппен будет далеко не первой звездой, преждевременно покинувшей Формулу-1. Вспоминаем тех, кто слишком рано ушёл из «Королевских гонок».

Майк Хоторн

Имя Хоторна несколько меркнет на фоне других мастодонтов 1950-х (Фанхио, Аскари, Фарина и Мосс). Во многом это связано с тем, что уж слишком коротким выдался гоночный век Майка. В Формуле-1 британец провёл всего шесть полноценных сезонов: одержав победу всей жизни в 1958-м (титул чемпиона Ф-1), Хоторн принял решение завершить гоночную карьеру.

В 29 лет Майк понял, что больше не хочет гоняться на высоких скоростях, отдав предпочтение литературной деятельности: планировал стать детским писателем. Оглядываясь в прошлое, может показаться, что британец принял несколько поспешное решение. Под конец 1950-х из звёзд первых сезонов в «Королевских гонках» остался разве что Стирлинг Мосс. Чемпионат нуждался в новых героях, и новоиспечённый чемпион мог стать одной из главных звёзд пелотона на стыке десятилетий. Возможно, в будущем Хоторн и задумался бы о возвращении в Ф-1, но, к сожалению, через три месяца после завершения гоночной карьеры он погиб в автомобильной аварии.

Джоди Шектер

Если Хоторн уходил на пике, то вот Шектер покидал Формулу-1 после самого депрессивного сезона в карьере. Чемпионат 1980 года южноафриканец начинал в статусе действующего чемпиона, однако ни о какой защите титула не могло идти и речи. Всего лишь за один сезон «Феррари» чудовищно регрессировала, превратившись из топ-команды в аутсайдера. Причиной столь стремительного падения стал жутко габаритный мотор «Скудерии», который ставил крест на развитии аэродинамики болида.

За весь сезон-1980 Шектер смог набрать только лишь два очка, завершив чемпионат на 19-й строчке личного зачёта. После столь провального сезона Джоди принял решение завершить гоночную карьеру. На тот момент ему было всего 30 лет – необычный возраст для выхода на пенсию, особенно во времена, когда некоторые в начале четвёртого десятка только дебютировали в Формуле-1.

Джеймс Хант

В своё время Хант оставил очень глубокий след в истории «Королевских гонок», став одним из символов эпохи, и это при том, что в Формуле-1 он провёл всего лишь семь неполных сезонов. После завоевания чемпионской короны с «Маклареном» он задержится в команде Тедди Майера ещё на два года, после чего, не желая оставаться в кризисном «Макларене», отправится на поиски новой команды.

Джеймс Хант в чемпионском сезоне 1976 года Фото: Tony Duffy/Getty Images

В преддверии сезона-1979 Хант примкнул к «Вольфу», но счастья в новой команде Джеймс так и не нашёл. Канадский коллектив построил не очень быструю и жутко ненадёжную машину. Терпения Ханта хватило всего на семь этапов: после очередного схода на Гран-при Монако британец покинул Формулу-1. В будущем Хант ещё предпримет несколько попыток вернуться в пелотон (тестировал «Уильямс», а также мог подменить Проста в «Макларене»), но полноценного камбэка Джеймса так и не случится.

Алан Джонс

В 1979-м – на пятый год выступлений в Ф-1 – Джонс наконец получил в своё распоряжение конкурентоспособную машину. Начиная со второй половины сезона «Уильямс» становится постоянным участником лидерских разборок: команда из Гроува одержит пять побед, четыре из которых принесёт Алан Джонс.

Следующие два сезона для австралийца станут самыми насыщенными в карьере. В 1980-м он выиграет титул, а в следующем году станет свидетелем «восстания» Ройтеманна. Напарник Джонса отказался подчиняться командной тактике, тем самым бросив вызов номинальному лидеру «Уильямса». Внутрикомандное сражение Алан проиграл, и ему пришлось наблюдать со стороны, как его напарник Ройтеманн пытается выиграть чемпионат.

Джонс и Ройтеманн в 1980 году в составе «Уильямса» Фото: Steve Powell/Getty Images

После нервного сезона-1981 Джонс принял решение завершить формульную карьеру. В следующем году «Феррари» попыталась вернуть Алана в пелотон, но потерпела неудачу: Джонс наслаждался жизнью на ферме в Австралии и не хотел возвращаться обратно. Впрочем, камбэк австралийского чемпиона всё же состоялся, но только в следующем году: вышел на одну гонку в составе «Эрроуза». А в 1985-м Джонс подпишет контракт с «Хаасом», цвета которого он будет защищать весь следующий сезон.

Особой радости от пребывания в американском аутсайдере Алан не получит и по окончании сезона-1986 окончательно распрощается с Формулой-1. В будущем Джонс поделится, что жалеет о своём отказе «Феррари». Откликнись он на предложение «Скудерии» – и наверняка бы поборолся за титул в сезоне-1983. Да и уход из «Уильямса» тоже можно назвать ошибкой, учитывая, что в 1982-м команда из Гроува располагала чемпионской машиной.

Мика Хаккинен

В 2001 году Мика Хаккинен решил немного отдохнуть от Формулы-1, взяв небольшой отпуск, из которого он так и не вернётся. С одной стороны, к моменту ухода из «Макларена» Хаккинен уже выиграл два титула, одержал 20 побед, да и в целом полностью реализовался как гонщик. Но, с другой стороны, не покидает ощущение некой недосказанности в карьере финского пилота.

В 2001 году Хаккинену исполнилось всего лишь 33 года – возраст далеко не ветеранский, да и скорость была всё ещё при нём. Грустное пятое место по итогам сезона-2001 являлось следствием многочисленных механических проблем, с коими сталкивался финский пилот. По чистой скорости он по-прежнему был сильнее Култхарда.

Останься Хаккинен ещё на пару сезонов в «Макларене», и мир увидел бы ещё один раунд его противостояния с Шумахером в 2003 году. Но Мика предпочёл отправиться на покой, тем самым открыв дорогу своему молодому соотечественнику Кими Райкконену.

Хуан Пабло Монтойя

Несмотря на то что в «Королевских гонках» Монтойя провёл всего лишь пять полноценных сезонов, ему удалось стать одним из самых запоминающихся образов Формулы 2000-х. В начале десятилетия он блистал в «Уильямсе», трепал нервы Шумахеру и зажигал на пресс-конференциях – одним словом, стремительно завоёвывал сердца формульных фанатов.

В 2005-м карьеру колумбийца ожидал крутой поворот: Хуан Пабло перешёл в «Макларен» – команду, с которой он планировал побороться за чемпионство. В дебютном сезоне за новый коллектив замахнуться на титул у Монтойи не получилось: в первой половине чемпионата он только и делал, что пытался приноровиться к незнакомой машине.

Хуан Пабло Монтойя и Макс Ферстаппен Фото: Lars Baron/Getty Images

Следующий сезон для Хуана Пабло стал одним сплошным разочарованием: «Макларен» MP4-21 был не способен бороться за победы. Такое положение дел Монтойю не устраивало, и на экваторе чемпионата он подписал контракт с командой NASCAR «Чип Ганасси». При этом колумбиец был готов задержаться в «Макларене» до конца сезона, но Рон Деннис, узнав о намерениях колумбийца, тут же указал ему на дверь – прямо посреди чемпионата.

Как бы то ни было, а прощание Монтойи с Формулой-1 было вопросом времени. Не увидев перспектив в сотрудничестве с «Маклареном», Хуан Пабло решил не мучить ни себя, ни команду и переключил внимание на другую гоночную серию. Очень жаль, что Монтойя покинул Ф-1 так рано, особенно учитывая, что в следующие два года «Макларен» будет участником чемпионских сражений.

Нико Росберг

Самый свежий пример гонщика, который покинул Ф-1 слишком рано. В 2016-м Росберг провёл самый изматывающий и в то же время успешный сезон в карьере. В упорной борьбе он вырвал титул из рук Льюиса Хэмилтона, тем самым закрыв гештальт с чемпионством в Формуле-1.

Как позже поведает сам Нико, решение о завершении карьеры он принял сразу после пересечения финишной черты в Абу-Даби. Одержав победу всей жизни, оставаться в Ф-1 у Росберга не оставалось никакой мотивации, да и с семьёй ему хотелось проводить куда больше больше времени. На первый взгляд, решение Нико выглядит абсолютно логичным, но в то же время не покидает ощущение, что Росберг должен был провести в «Королевских гонках» ещё как минимум пару сезонов. Уж больно интересно было бы посмотреть на противостояние Росберг – Хэмилтон на фоне чемпионских претензий Себастьяна Феттеля.