Сын Шумахера и даже 4-кратный чемпион. 10 худших пилотов Ф-1 сезона-2022

Сезон Формулы-1 завершился, и мы подводим итоги субъективного рейтинга. После каждого Гран-при ваш автор расставлял оценки пилотам, и пришло время выяснить, что из этого получилось.

По традиции начинаем с нижней половины таблицы.

20. Николас Латифи (средний балл — 3,6/всего — 79)

В сезоне-2021 — 19-й (средний балл — 4,8)

Третий сезон в Формуле-1 стал последним для бедового канадца — и, пожалуй, худшим из них. Если раньше Латифи время от времени умудрялся цепляться за Расселла, то с приходом Албона окончательно сник — и поражения (отметим, крупные!) от Алекса Николасу уже не простили. Так или иначе, у Латифи было достаточно шансов, но каждый раз он оставался в проигравших.

Сезон-2022 стал для Латифи последним в Ф-1 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Но объективности ради не будем забывать Гран-при Великобритании: этап, на котором Латифи пробился в финал квалификации, отыграл две позиции до старта и более половины дистанции держался в топ-10. Так что по крайней мере одно достойное выступление у Николаса в сезоне-2022 было.

19. Юки Цунода (5,1/106,5)

В сезоне-2021 — 18-й (5,4)

Цунода дебютировал в Ф-1 в прошлом году и смотрелся, скажем так, весьма скромно. В «Альфа Таури» рассчитывали, что японец прибавит и будет стабильнее, и после этапов в Имоле и Баку казалось, что Юки на верном пути. Но во второй половине сезона ему всё тяжелее и тяжелее удавалось находить темп. Ошибки при этом продолжались, и порой они мешали не только всей «Альфа Таури», но даже «Ред Булл»!

Например, из-за вылета Цуноды в конце второго сегмента квалификации в Мельбурне Гасли лишился попытки, а в Сильверстоуне Юки и вовсе вышиб напарника во время неудачной атаки — позже на обломках одной из «Альфа Таури» повредил машину Ферстаппен, что в итоге стоило победы «Ред Булл». Забавно, но позже японец в каком-то смысле вернул долг — его сход на Гран-при Нидерландов позволил Максу провести пит-стоп во время режима VSC и получить решающее преимущество в борьбе с Хэмилтоном.

18. Мик Шумахер (5,2/115)

В сезоне-2021 — 17-й (5,8)

Как и Латифи, Шумахер не смог убедить команду, что достоин продления контракта. В целом решение выглядит заслуженным. И тем не менее остаётся ощущение, что пика своей формы Мик за эти два года так и не достиг и, возможно, в будущем ещё сможет что-то дать Формуле-1. Однако в то же время сложно отрицать, что немец допустил многовато дорогостоящих ошибок в начале сезона и был недостаточно результативен в конце.

Шумахер не смог убедить «Хаас» продлить контракт Фото: Mark Thompson/Getty Images

Следует отметить, что после первых неудачных гонок Мик освоился в кокпите машины, блеснул в дождевой квалификации в Канаде и занял шестое место на Гран-при Австрии — с тех пор «Хаас» выше не поднимался. Однако на фоне слухов о скорой замене Шумахер лишился уверенности и в семи последних квалификациях пять раз уступил Магнуссену. Возможно, у Шумахера появится ещё один шанс показать себя, но похвастаться немцу по итогам сезона-2022 почти (Шпильберг) нечем.

17. Лэнс Стролл (5,5/120)

В сезоне-2021 — 15-й (6,0)

Строллу вновь не удалось блеснуть на фоне Феттеля. Второй сезон подряд Лэнс остаётся в тени возрастного немца, который завершает карьеру, и уступает ему в квалификациях 7-13. Год назад во внутрикомандной дуэли расклады были совершенно аналогичные, то есть никакого особенного прогресса в выступлениях канадца не наблюдается.

Одна хорошая гонка у Лэнса всё же была — Гран-при Нидерландов, но этого мало, чтобы компенсировать, например, его грубое поведение на трассе. В США Лэнс спровоцировал столкновение с Алонсо, а в Бразилии в хамской манере вывез за пределы трассы Феттеля — есть ощущение, что Фернандо так себя вести канадцу в сезоне-2023 не позволит.

16. Даниэль Риккардо (5,5/120)

В сезоне-2021 — 9-й (6,7)

Сезон-2022 стал катастрофой для карьеры Риккардо. Даниэль и в прошлом году часто уступал Норрису, а с переходом на новые машины провалился окончательно. Если в 2021 году у австралийца, помимо победы в Монце, были хорошие гонки в Джидде и Остине, то в минувшем сезоне он смог блеснуть разве что под занавес сезона на Гран-при Мехико, когда взял на финальный отрезок «софт» и прорвался на седьмую позицию.

За два года Риккардо так и не нашёл общий язык с машинами «Макларена» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но одна хорошая гонка — этого мало даже для Латифи, а уж для гонщика, который ещё пару лет назад считался топ-пилотом и гонщиком, способным за рулём достойной техники бороться за титул, — просто кошмар. Для самого Риккардо этот год тоже стал ударом — он отказался выступать за «Хаас» и в сезоне-2023 будет выставочным пилотом «Ред Булл». И совсем не факт, что мы ещё когда-нибудь увидим Дэна на стартовой решётке.

15. Гуаньюй Чжоу (5,6/124)

В сезоне-2021 выступал в Формуле-2

Дебютный сезон первого в истории Формулы-1 китайского гонщика сложился непросто, однако Чжоу не допускал каких-то чересчур грубых ошибок и в целом отработал довольно надёжно, а самое главное — Гуаньюй прогрессировал по ходу сезона. Так, в квалификационной дуэли с Боттасом по итогам сезона он уступил со счётом 8-14, но если брать этапы после летнего перерыва, то дебютант даже превзошёл Валттери — 5-4.

Увы, к тому моменту, как Чжоу почувствовал уверенность за рулём, темп «Альфа Ромео» испарился. В начале сезона машина позволяла Боттасу бороться во главе группы середняков, однако в последних гонках темпа часто не хватало даже для борьбы за топ-10. Так или иначе, определяющим для китайца станет следующий сезон.

14. Кевин Магнуссен (5,6/124)

В сезоне-2021 не участвовал, в сезоне-2020 — 12-й (6,9)

Возвращение Магнуссена на стартовую решётку в этом году стало сюрпризом и для самого датчанина — сам он готовился к выступлениям в гонках на выносливость за «Пежо». На фоне проблем бесхвостого французского прототипа с надёжностью выбор Кевина был абсолютно верным: да, «Хаас» по-прежнему часто оказывается в аутсайдерах, и тем не менее Магнуссен принёс американской команде сумасшедшую поул-позицию в Бразилии.

Магнуссен после победы в квалификации Гран-при Сан-Паулу Фото: Mark Thompson/Getty Images

В то же время нельзя сказать, что Кевин в полной мере оправдал надежды команды: слишком уж часто Магнуссен чересчур рисковал на первых кругах и ломал оперение машины. Разумеется, пилот должен сражаться за позицию, но в то же время он должен взвешивать риски — зачем бодаться с очевидно более быстрыми машинами, если на третьем круге они просто проедут мимо с помощью DRS? От столь опытного пилота в команде ожидали большей рассудительности, хотя, не будь в Ф-1 открывающегося крыла, его прорывы имели бы смысл…

13. Пьер Гасли (6,0/133)

В сезоне-2021 — 6-й (7,2)

Год назад Гасли был одним из лидеров середины пелотона, но в сезоне-2022 «Альфа Таури» оказалась куда менее конкурентоспособной. Пьер с трудом боролся за очки и занял лишь 14-е место общего зачёта (Магнуссен и Риккардо, например, оказались намного выше). Однако дело не только в скорости машины. Француз выдал несколько хороших гонок (Бахрейн, Монако, Азербайджан, Бельгия, Сингапур), но в концовке сезона провалился.

Так, он буквально на ровном месте схлопотал штрафы в Японии, США и Бразилии, в Мексике проиграл в квалификации Цуноде и потерял позиции на старте, а затем совсем невнятно смотрелся в Абу-Даби. Если бы не эти пять гонок, средний балл Гасли был бы 6,4. На фоне перехода в «Альпин» об этих неудачах можно забыть, но соперничество с Оконом станет самым большим вызовом в карьере Пьера со времён ухода из «Ред Булл».

12. Валттери Боттас (6,2/137)

В сезоне-2021 — 13-й (6,2)

Переход в «Альфа Ромео» никак особенно не сказался на форме Боттаса — Валттери по-прежнему выступает на очень солидном уровне и добивается результатов, когда позволяет машина. Правда, в основном она была хороша в первых гонках (особенно в Имоле и Барселоне), но и под конец сезона — в Бразилии — Валттери выступил превосходно и принёс команде те два очка, без которых она не удержалась бы впереди «Астон Мартин».

Два очка Боттаса в Бразилии принесли «Альфа Ромео» победу над «Астон Мартин» и € 12 млн Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Нужно признать, что были и неудачи, главные из которых — слабый этап в Баку, провал в Зандворте и вылет в Остине. Однако каких-то грубых просчётов (как на «Хунгароринге» в 2021-м) у Валттери в этом году не было. В целом он справился с ролью лидера команды-середняка, и если в сезоне-2023 техника будет чаще позволять бороться за очки, Боттас о себе обязательно напомнит.

11. Себастьян Феттель (6,4/127)

В сезоне-2021 — 12-й (6,3)

В июле Феттель объявил, что по окончании сезона покинет Формулу-1, так что вторая половина сезона стала для Себа своего рода прощальным турне — причём в этих гонках он выступал даже лучше! Первые две гонки немец пропустил из-за ковида, в Австралии его дважды разворачивало, чуть не потерял очки в Монако, в Австрии получил штраф за нарушение границ трассы и выбил Албона. В гонках до летнего перерыва средний балл Феттеля — 6.

Но во второй половине Себастьян явно прибавил (в среднем — 6,8 балла за гонку). Порой Феттель из-за собственных помарок или темпа машины оставался в первом сегменте, но в гонках показывал сильный темп, прошёл в Q3 в Японии, блеснул в США и провёл очень боевой заезд в Абу-Даби — и выцарапал один балл, несмотря на ошибки стратегов. В целом это был неплохой сезон, но, разумеется, совсем не такой сильный, как во времена «Ред Булл» или первой половине 2017 года. Идеальный момент для завершения карьеры.

Бонус: самые слабые составы

Исходя из оценок, самый слабый состав в этом году был у «Уильямса» (в сумме пилоты в среднем получали 10,1 балла за этап) — отставание Латифи было гигантским, и вытянуть в одиночку у Албона шансов не было. Второе место в антирейтинге у «Хааса» (10,9) — оба гонщика регулярно допускали ошибки и в итоге оказались вне топ-14. Далее расположилась «Альфа Таури» (11,1) — если год назад хотя бы блистал Гасли, то в сезоне-2022, похоже, сдала вся Фаэнца.

Продолжение следует…