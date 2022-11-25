Чемпион Формулы-1 требует выгнать напарника с его дерзким папой. Неужели это правда?

Странные дела: межсезонье в Формуле-1 наступило, а вот всевозможные слухи лишь продолжают возникать. Один из последних связан с якобы разгорающейся гражданской войной внутри чемпионского «Ред Булл». Неужто Макс Ферстаппен в самом деле требует от руководства уволить своего напарника Серхио Переса?

Ферстаппен, Перес и их родители не сдерживались в выражениях

Весь сезон-2022 казалось, что у будущих чемпионов из «Ред Булл» всё прекрасно. Как только инженеры под руководством Эдриана Ньюи избавили болид от лишнего веса, Ферстаппен стал штамповать победу за победой и уверенно взял титул досрочно. Пересу с «барского стола» достались несколько побед и шанс стать вице-чемпионом мира – ну, тоже не внакладе.

И кто бы мог подумать, что ситуацию изменит просьба к Максу отдать Серхио скромное шестое место, а с ним и два дополнительных очка на Гран-при Бразилии. Ферстаппен припомнил некие действия мексиканца ранее в 2022 году и наотрез отказался отдавать позицию. В этом материале мы не будем ещё рассуждать, мог ли Перес спровоцировать аварию в квалификации Гран-при Монако или нет. Просто констатируем: в ходе сезона случилось нечто, что очень не понравилось Ферстаппену и привело Макса к крайне болезненной реакции на просьбу помочь напарнику.

Многие считают, что «Ред Булл» так и не удалось стабилизировать ситуацию между пилотами, несмотря на заявления команды и самих пилотов, что они наконец-то прояснили все острые моменты и оставили всё позади.

Всё-таки сказано было слишком многое:

Ферстаппен явно обвинил Переса в каких-то действиях, которые неприемлемы в исполнении напарника;

Чеко на эмоциях ответил, что без него голландец не стал бы двукратным чемпионом мира и вообще «показал, какой он человек на самом деле»;

Мама Макса не придумала ничего лучше, чем обвинить Переса в измене своей жене (никаких опровержений от Софи Кумпен так и не последовало, так что шансы на фейковость комментария стремятся к нулю);

папа Переса уже в дни Гран-при Абу-Даби тоже не сдержался: «Ферстаппен ощущает горячее дыхание Чеко у себя на шее. У Макса ранее не было такого же хорошего напарника, как Серхио. Все остальные держали дистанцию, были подчинены. Чеко же выигрывал те гонки, которые не может выиграть Ферстаппен, очень сложные гонки».

Повторимся: сказано было многое. И теперь вопрос, действительно ли и Ферстаппен, и Перес смогут забыть произошедшее и как ни в чём не бывало работать совместно.

Вдобавок ко всему Макс в итоге никак не помог Серхио и на Гран-при Абу-Даби. А по мнению самого мексиканца, ещё и невольно ему помешал, когда на втором отрезке дистанции несколько тормозил Чеко, заставляя ехать в грязном воздухе посади себя, но не давая шанса на обгон, хотя Пересу предстоял ещё один пит-стоп.

На этом фоне и появилась информация от немецкого портала F1-Insider, что Макс якобы требует от руководства «Ред Булл» избавиться от Серхио Переса. И заменить его, скажем, на Даниэля Риккардо, который так своевременно вернулся к «быкам» в качестве третьего пилота.

Так может ли «Ред Булл» убрать Переса?

Сначала – факты. Перес подписал новый контракт с «Ред Булл» в дни Гран-при Монако – теперь у мексиканца действующее соглашение с «быками» до конца 2024 года. Мы не знаем на все сто процентов, но сомневаемся, что в контракте существуют какие-либо пункты, позволяющие «Ред Булл» легко и безболезненно разорвать соглашение. А если они и есть, то, скорее, касаются результатов Переса на трассе.

Соответственно, Чеко сначала должен скверно провести 2023 год, а уже только потом «Ред Булл» получит право выставить его на мороз. Ну, если мы не говорим о варианте, при котором «быки» идут на крайние меры и выплачивают Пересу баснословную компенсацию, лишь бы избавиться от него как можно быстрее.

Даниэль Риккардо «вовремя» для Переса вернулся в «Ред Булл» Фото: Red Bull Racing

К тому же потенциальный сменщик Переса в лице Даниэля Риккардо признаётся, что после двух провальных, морально выматывающих сезонов в «Макларене» он хочет взять паузу и не собирается в 2023-м посещать все Гран-при. Так что идея взять и посадить австралийца во второй болид «Ред Булл» выглядит сомнительной.

Да, Дэн вряд ли будет мешать Ферстаппену, но и у его соперников очки отбирать не сможет. А заодно ударит по результатам «быков» в Кубке конструкторов. Так что мы охотно верим Кристиану Хорнеру, когда тот говорит, что приход Риккардо никак не влияет на перспективы Переса. Ну, может, через сезончик…

Это если говорить о технической стороне вопроса. Что же касается самих слухов, что Ферстаппену не хочется выступать с Пересом, то тут всё сложнее. С одной стороны, источник этих сообщений в прошлом нередко поставлял проверенную информацию. Да и понятно, что раз Макс так жёстко отреагировал на просьбу пропустить Переса, то вряд ли в их отношениях с Чеко конфетно-букетный период.

Но есть большие сомнения, что речь может идти о некоем ультиматуме со стороны двукратного чемпиона мира. Он хоть иногда и импульсивен, но всё-таки не теряет контакта с реальностью – особенно в ситуации, когда не нужно принимать решение за долю секунды или высказываться на эмоциях сразу после финиша.

Даже если Чеко и улетел в монакский отбойник специально или позволил себе что-то ещё нехорошее, Ферстаппен наверняка осознаёт, что Серхио – отличный второй номер. Пилот, который не может совладать с ним по чистой скорости, но находится где-то не слишком далеко, сражается с конкурентами и в хороший день для себя и плохой для голландца лишит представителей «Мерседеса» и «Феррари» победы.

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Легко допустить, что после Бразилии Макс действительно позволил в своём близком кругу сказать что-то из серии: «Как же бесит этот мексиканец, видеть его больше не могу». Но даже если так, то за зиму эмоции точно улягутся.

На данный момент нет оснований полагать, что Перес не отработает свой двухлетний контракт до конца. Другое дело, что если Серхио и Макс опять что-то не поделят в 2023-м, то «Ред Булл» может ожидать действительно мощный внутренний взрыв – когда пилоты припомнят друг другу все прежние обиды. И вот тогда пресс-релизами про прекрасные внутренние разговоры «быки» уже не отделаются.