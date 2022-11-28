10 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2022. Победитель очевиден, но кто за ним?

Сезон Формулы-1 завершился, и мы подводим итоги субъективного рейтинга. После каждого Гран-при ваш автор расставлял оценки пилотам, и пришло время выяснить, что из этого получилось. Чуть ранее мы представили нижнюю часть таблицы, а теперь разбираемся, как распределились места среди лидеров.

Приятного чтения!

Вне зачёта: Ник де Врис и Нико Хюлькенберг

Обычно мы указываем пилотов, выходивших по ходу сезона на замену, в числе худших, но в этом году Хюлькенберг и де Врис смотрелись по-настоящему здорово. Оба не просто сели в кокпит почти без подготовки, но и смогли выступить лучше основных пилотов! Так, Хюлькенберг просто уничтожил Стролла в квалификации в Бахрейне, когда с ходу опередил канадца, ну а уверенная гонка де Вриса в Монце сделала его призовым пилотом «Альфа Таури». В сезоне-2023 оба будут выступать в качестве постоянных гонщиков.

10. Александер Албон (средний балл — 6,4/всего — 133,5)

В сезоне-2021 не участвовал, в сезоне-2020 — 19-й (средний балл — 6,1)



Когда в конце сезона-2020 Албон покидал Формулу-1, казалось, что на стартовой решётке Алекса уже не будет, однако он не просто вернулся, но и сделал это более чем уверенно! Возможно, уверенная победа над Латифи это не бог весть какое достижение, но главное в другом: таец стал для «Уильямса» новым Расселлом, гонщиком, на которого можно рассчитывать и который способен реализовать сложные задачи.

В «Уильямсе» Албон перезапустил карьеру в Ф-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так, уже в Австралии Албон всю гонку проехал на одном комплекте «харда» и даже в момент схода Ферстаппена отказался ехать за свежей резиной — настолько гонщик был уверен в своих шинах! Помимо этого, были отличные выступления на Гран-при Майами и Гран-при Бельгии, и в каждой из этих трёх гонок Алекс приносил «Уильямсу» очки. Ещё один такой сезон — и таец будет нарасхват среди команд калибром побольше.

9. Карлос Сайнс (6,7/147)

В сезоне-2021 — 7-й (7,0)



В 2021 году испанец весьма неплохо дебютировал в составе «Феррари», поговаривали даже, что Карлосу по силам оспорить лидерский статус Леклера. Но сезон-2022 в этом смысле стал огромным шагом назад — даже двумя. В отдельных гонках Сайнс и правда не уступал в скорости Леклеру, однако общий счёт в квалификациях у пилотов «Феррари» — 15-7 в пользу Шарля.

В гонках же Карлос больше запомнился регулярными вылетами в гравий, нежели хорошими выступлениями. Так, неплохим гонкам в Сан-Паулу и Мехико можно противопоставить вылеты в Австралии и Имоле, а через пару недель после успеха в Монце Сайнс убрался на первом же круге японского Гран-при. В данный момент Карлос на шаг позади напарника, и, если в следующем году ситуация не изменится, испанец рискует остаться вторым номером «Скудерии» навсегда.

8. Серхио Перес (6,8/148,5)

В сезоне-2021 — 11-й (6,4)



В начале года Перес порой даже с Ферстаппеном сражался на равных — в той же Джидде Чеко лишь из-за автомобиля безопасности пропустил напарника. Однако со временем, когда инженеры доработали машину и сделали её легче, Серхио уже не удавалось выжимать из техники столько, сколько выжимал Ферстаппен. В конечном итоге за весь сезон Перес опередил напарника в квалификации лишь четыре раза (меньше лишь у Риккардо и Латифи) и закончил сезон в роли второй скрипки «Ред Булл».

Навязать настоящую борьбу Ферстаппену Перес так и не смог Фото: Mark Thompson/Getty Images

В то же время стоит отметить, что, хотя особенно высокой скоростью Чеко не отличался (на фоне Ферстаппена-то!), сезон он провёл невероятно надёжно: крупных ошибок, кроме вылета в Канаде, за мексиканцем замечено не было, и в целом для второго номера он справился неплохо. Да и в целом Перес смотрелся в этом году конкурентоспособнее, чем годом ранее, однако вряд ли это именно те результаты, о которых он сам мечтал, подписывая контракт с топ-командой.

7. Эстебан Окон (7,0/153)

В сезоне-2021 — 10-й (6,4)



Сезон-2022 стал, возможно, лучшим в карьере Окона в Формуле-1. Да, в отличие от прошлого года, он не выигрывал гонок и не так часто, как многие другие, попадал в объективы телекамер, но важнее другое: на протяжении всего сезона Эстебан держался на уровне великолепного Фернандо Алонсо, и даже если и уступал ему, то совсем немного. Даже в квалификациях испанец победил с минимальным перевесом — 12-10.



В то же время по ходу сезона Эстебан не раз обращал на себя внимание жёсткой борьбой с напарником — француз показал готовность биться за авторитет команды даже с двукратным чемпионом Ф-1. Что будет, когда его напарником станет Пьер Гасли? У Окона появится шанс стать лидером «Альпин», и за него он будет бороться ещё активнее, чем в сезоны с Алонсо. Справится ли?

6. Джордж Расселл (7,3/161)

В сезоне-2021 — 8-й (6,7)



После долгих лет в «Уильямсе» Расселл наконец получил шанс в составе «Мерседеса» — и справился более чем уверенно! На руку Джорджу сыграли перемены в регламенте, поскольку он одновременно с Хэмилтоном знакомился с новой техникой и сразу же смог поехать на одном уровне с Льюисом, не тратя время на адаптацию. Более того, в первой половине сезона Расселл даже опережал более опытного и титулованного напарника.

Расселл способен биться с Хэмилтоном, но решающие схватки впереди Фото: Dan Mullan/Getty Images

К концу года Расселл реже побеждал Льюиса в квалификациях и в итоге уступил ему дуэль, однако настоящей проблемой стали ошибки в гонках: завал в Сильверстоуне, два инцидента в борьбе в Сингапуре и столкновение с Сайнсом на старте в Остине. Без учёта этих трёх гонок Джордж со средним баллом 7,9 занял бы в нашем рейтинге третье место. А так — только шестое, позади Хэмилтона.

5. Льюис Хэмилтон (7,6/167,5)

В сезоне-2021 — 2-й (8,4)



Для Хэмилтона первая половина сезона выдалась неудачной. В «Мерседесе» проблемы экс-чемпиона объясняли тем, что он больше напарника экспериментирует с настройками, чтобы побыстрее вернуться в борьбу за победы, но даже невооружённым взглядом было видно, что более возрастному Льюису чисто физически труднее пилотировать дельфинирующую машину. Однако как только эти проблемы стали решаться, отставания от Расселла как не бывало.



Нельзя сказать, что во второй половине обошлось без проблем (столкновение с Алонсо на первом круге в Бельгии, неуклюжее выступление в Сингапуре), однако в целом британец смог вернуться к своей оптимальной форме и в пяти последних гонках выступал на высоком уровне. Нет причин полагать, что при наличии конкурентоспособной машины Льюис не сможет побороться за титул, а значит, британец ещё в обойме.

4. Ландо Норрис (7,6/167,5)

В сезоне-2021 — 3-й (8,1)



Норрис второй год подряд становится одним из четырёх лучших пилотов пелотона, хотя по-прежнему не обладает машиной, способной регулярно попадать на подиум и уж тем более бороться за победы. Тем не менее Ландо стабилен в квалификациях, регулярно становится лучшим позади пилотов топ-команд, а в этом году ещё до этапа в Абу-Даби гарантировал себе седьмое место общего зачёта.

«Макларен» рискует упустить Норриса Фото: Clive Rose/Getty Images

В сезоне-2023 Норрис впервые в карьере станет вполне себе официальным лидером команды (де-факто он им стал уже в этом году), и в паддоке назреет новый вопрос: а достаточно ли «Макларен» хорош для Ландо? Если в соперничестве с Пиастри победит Норрис, то в сезоне-2024 у него будет реальный шанс оказаться в одной из топ-команд — на месте Переса в «Ред Булл» или, например, на позиции Хэмилтона в «Мерседесе».

3. Фернандо Алонсо (7,8/171,5)

В сезоне-2021 — 5-й (7,3)



Блестящий сезон в исполнении Алонсо, который, будучи самым возрастным пилотом на решётке, по-прежнему в форме и способен на протяжении всего года стабильно выжимать из имеющейся техники максимум. Причём в комплекте со скоростью идут опыт и интеллект — испанец из кокпита понимает гонку лучше стратегов «Феррари» и готов, например, полгонки сдерживать пелотон, чтобы прибавить под финиш и позволить напарнику уехать от штрафа.



В то же время сказать, что сезон прошёл для Фернандо идеально, тоже нельзя. Во-первых, испанец допустил две крупные ошибки: выбил Гасли в Майами и налетел на Окона в спринте в Бразилии (а до этого в США точно так же поздно атаковал Стролла из слипстрима и получил удар от него). Во-вторых, почти в половине случаев Алонсо был медленнее напарника в квалификации. В данном случае это придирки, и Фернандо по-настоящему хорош, но по-прежнему ли он так же безжалостен, как во времена выступлений с Вандорном?

2. Шарль Леклер (8,0/176,5)

В сезоне-2021 — 4-й (7,7)



Леклер дебютировал в Формуле-1 в 2018 году и на пятый сезон боролся за чемпионство — до этого уровня Шарль добрался быстрее Макса (2021 год для голландца был седьмым). Настоящей борьбы между Леклером и Ферстаппеном в итоге не вышло — Шарля часто подводила команда, да и сам он допустил по ходу сезона немало ошибок. Самая крупная среди них — вылет на Гран-при Франции. Если бы не тот инцидент, то «Ред Булл» по крайней мере было бы труднее.

Леклер должен прибавить, если хочет бороться с Ферстаппеном Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В сезоне-2023 Леклер вновь рассчитывает сразиться за титул, и опыт минувшего чемпионата должен помочь Шарлю. Сейчас гонщику «Феррари» не хватает уверенности: когда он рассудителен, то отдаёт победу без борьбы (Майами), когда рискует — допускает ошибки (Ле-Кастелле, Имола). Однако скорость у монегаска определённо есть, и проще быстрому гонщику помочь избежать ошибок, чем работать с медленным, но стабильным.

1. Макс Ферстаппен (8,8/193,5)

В сезоне-2021 — 1-й (8,4)



Второй год подряд Ферстаппен становится лидером нашего рейтинга — и в сезоне-2022 средний балл Макса даже выше! Получив в своё распоряжение лучшую машину пелотона, голландец стал выступать ещё чётче и собраннее — поводов терять самообладание на этот раз было куда меньше. Другое дело, что от скуки действующий чемпион стал срываться на собственного напарника…



Так или иначе, сам Макс — лучший пилот пелотона в данный момент. Он быстр и на одном круге, и на длинной серии, отлично работает с резиной и способен беречь её в нужный момент, атакует чётко, не теряя времени и сводя риски к минимуму. Сложно представить, что в данный момент кто-либо из действующих пилотов способен победить Ферстаппена на одинаковой с ним машине.

Бонус: самые сильные составы

По сумме баллов по ходу всего сезона сильнейшим составом пелотона предсказуемо стали гонщики «Ред Булл», которые в среднем набирали на двоих по 15,5 балла на каждом этапе. На второй строчке тоже довольно логично расположился «Мерседес» (14,9), а вот на третьей строчке неожиданно расположилась «Альпин» (14,8) — великолепный сезон Алонсо вкупе с выступлениями Окона позволили превзойти «Феррари» (14,7) и «Макларен» (13,1).