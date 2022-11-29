Россию выбросили, судить не научились. 7 главных разочарований сезона Формулы-1

Раз несколько дней назад у нас вышел текст про главные сюрпризы и героев прошедшего сезона Формулы-1, то фактически неизбежен был и материал про разочарования — людей или события, которые подпортили чемпионат-2022. Да, здесь тоже речь пойдёт не только о пилотах и командах.

Стартовый провал «Мерседеса»

На самом деле, была мысль не включать немцев в список. Мол, до последнего боролись за титул-2021, вот и не хватило ресурсов, чтобы нормально подготовиться к следующему сезону. Однако пример коллег из «Ред Булл» показывает: можно было даже ещё дольше создавать новинки для прошлогодней машины и при этом получить быстрый болид на старте сезона-2022. Только, пожалуйста, давайте не будем спорить про превышение бюджета.



В конце концов, главная проблема «Мерседеса» — не необходимость разрываться между двумя проектами, а ряд неправильных решений при создании болида 2022 года. При этом до сих пор непонятно, можно ли стать чемпионом с немецкой концепцией «перевёрнутых» боковых понтонов. Одну гонку выиграть реально — это мы видели. Но быть стабильно лучшими на разных трассах? В общем, так или иначе, провал инженеров «Мерседеса» налицо.

Работа болида «Мерседеса» иногда оставалась загадкой и для самой команды Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ошибки «Феррари» по ходу сезона

Если «Мерседес» проиграл титул ещё до старта чемпионата, то «Скудерия» успешно справилась с этой задачей уже по ходу сезона. Ну, вы всё помните: ошибки гонщиков и команды идеально дополняли друг друга. Пока Сайнс почти на каждой трассе искал гравий, а Шарль иногда перепилотировывал, команда не отставала от пилотов. Сломавшиеся моторы, неудачная тактика, неработающие обновления — по сути, «Феррари» за год сгенерировала проблемы на любой вкус.

Неудивительно, что в ноябре решили спросить с босса в лице Маттиа Бинотто. Швейцарец может сколько угодно рассказывать о прогрессе команды за последние два года, но если ты не в состоянии использовать преимущество быстрой машины, то какой от неё толк? Причём многие проблемы, очевидно, идут именно от неправильного управления. Рыба гниёт с головы? Вероятно. Даже если эта голова прежде создавала мощейшие моторы и перспективные машины.

«Альфа Таури», ты где?

Если говорить не о лидерах, то автором главного провала сезона стала команда из Фаэнцы. Поначалу это звание уверенно забирал себе «Астон Мартин», но удачные обновления и серия сильных результатов во второй половине чемпионата вернули «зелёных» в среднюю группу и перевели их сезон в разряд средненьких. А вот «Альфа Таури» как начала слабо год, так ничего и не смогла поделать. Итог — заслуженное девятое место.



Пьер Гасли признался, что команда начала год с серьёзным перевесом машины, однако, в отличие от коллег из «Ред Булл», так и не заставила машину существенно «похудеть». Лишний вес — это не просто дополнительные десятые на круге, но и повышенный износ шин, добивающий гонки Гасли и Цуноды. Неужели инженеры «Альфа Таури» ничего не могут сделать без прошлогодних деталей «Ред Булл»?

Конец (?) карьеры Риккардо

Если в 2021 году дела у Дэна шли плохо, но многое компенсировала победа в Монце, то в 2022-м австралиец провалился в «Макларене» уже по-настоящему. Можно сколько угодно говорить, что Риккардо не подходили болиды из Уокинга, но разве топ-пилот не в состоянии изменить свой стиль пилотажа так, чтобы всё равно выжимать из техники максимум? У Даниэля это и близко не получилось.



В итоге мы наблюдаем действительно странную историю: всё ещё довольно молодой пилот (33 года) резко теряет скорость и всего за пару сезонов полностью гробит свою репутацию. К слову, большой вопрос, правильно ли Риккардо решил пропустить сезон и не садиться за руль «Хааса». Если бы в составе американцев Дэн победил Магнуссена, то как раз бы доказал, что «Макларен» — разовая неудача. А вот сможет ли австралиец выбиться обратно «в люди» с позиции третьего пилота «Ред Булл» — большой вопрос…

Скомканный титул Макса

Без бардака в Ф-1 в этом году не обошлось. И главное воспоминание — финиш Гран-при Японии, когда Макс Ферстаппен был объявлен двукратным чемпионом мира при крайне странных обстоятельствах. Из-за непогоды и красных флагов пилоты проехали лишь чуть больше половины дистанции, и все — от комментаторов до спортивных директоров команд — считали, что пилоты не получат полновесных очков. Каково же было всеобщее удивление, когда Ферстаппену начислили 25 баллов и объявили его чемпионом!



Что может быть глупее ситуации, когда лучший гонщик сезона отказывается считать себя чемпионом. И когда титул на «Сузуке» становится следствием криво прописанного спортивного регламента, в котором просто не поправили формулировки в попытке отреагировать на фарс Гран-при Бельгии 2021 года.

Печальное и спорное судейство

Увы, Япония стала далеко не единственным Гран-при нынешнего сезона, когда судейство и действия гоночной дирекции откровенно разочаровывали. Решение ФИА взять на смену Майклу Маси сразу двух гоночных директоров откровенно не сработало: в итоге мы просто предсказуемо пришли к двойным стандартам, когда у двух управленцев разные подходы и говорить о последовательности не приходится.



Добавим сюда же, как всегда, непоследовательные штрафы от стюардов, вечную возню со сверхдолгим утверждением или пересмотром результатов, странную войну с пирсингом Льюиса Хэмилтона, никого не смущавшим долгие годы… Короче, если в плане финансов Ф-1 сделала огромный шаг вперёд, то про спортивное управление то же самое никак не сказать.

Отмена Гран-при России и увольнение Мазепина

Напоследок — локальная российская история. Не будем никого обвинять или осыпать проклятиями. Просто констатируем: в этом году пути России и Формулы-1 на какое-то время разошлись. Долгие годы в России не будет своего Гран-при, российские спонсоры будут вызывать аллергию, а российские гонщики — выступать под нейтральным флагом или вынужденно выбирать другое гражданство. Если, конечно, им вообще суждено в ближайшее время добраться до Ф-1.



Ну а болельщики и дальше не смогут не только легально смотреть гонки, но и даже — вот уж глупость — посещать официальный сайт Ф-1.



Всё пройдёт. Всё проходит когда-то. Ждите, верьте и любите Формулу-1. Даже когда «Феррари» лишает нас интриги, а судьям не хватает здравого смысла.