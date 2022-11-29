Ложь и лицемерие Ф-1 в одной картинке. Лучше бы «Феррари» просто промолчала

Сегодня утром «Феррари» наконец официально подтвердила: нынешний глава команды Маттиа Бинотто покинет свой пост. Швейцарец доработает в «Скудерии» нынешний календарный год, а с 1 января 2023-го мы можем ожидать назначения нового руководителя (видимо, Фредерика Вассёра из дружественной «Альфа Ромео»). Известие об уходе Бинотто заставляет нас констатировать: культ вранья в Формуле-1 и в спорте в целом никуда не делся.

Про неминуемый уход Бинотто итальянские журналисты начали сообщать 14 ноября – на следующий день после Гран-при Бразилии. Сначала знаменитый инсайдер Лео Туррини поведал, что позиции Маттиа в «Феррари» пошатнулись, а день спустя La Gazzetta dello Sport категорично заявила: Бинотто покинет команду, а с января его место займёт Вассёр.



Двойной залп от Туррини и «Гадзетты» практически не оставлял сомнений: это уже не слухи, а фактически свершившийся факт. Тем страннее смотрелось оперативное опровержение в соцсетях «Феррари» спустя всего несколько часов.



«В связи со слухами, которые появились в некоторых новостных агентствах и касаются позиции руководителя команды Маттиа Бинотто, «Феррари» сообщает, что это совершенно необоснованные предположения», — написала пресс-служба «Скудерии».

Более того, в дни Гран-при Абу-Даби высказался о слухах и сам Бинотто: «После появившихся публикаций на эту тему я побеседовал с Джоном Элканном (президентом «Феррари». — Прим. «Чемпионата»), мы открыто обсудили эту ситуацию и решили, что лучше всего будет сделать заявление. Могу ли сказать, что точно буду руководителем в следующем году? Очевидно, решать это не мне, но я довольно спокоен».



И вот проходит ровно две недели – и на сайте «Феррари» появляется сообщение, что босс всё-таки уходит. Причём в полном соответствии с прежними инсайдами Бинотто освободит свой пост аккурат к январю.

Заявления «Феррари» от 15 и 29 ноября 2022 года Фото: Scuderia Ferrari

Говорите, зачем возмущаться — мол, так всегда было и будет? Всегда руководство будет до последнего поддерживать руководителя/тренера/спортсмена, а на следующий день его увольнять?

Положим, это традиция, но если в «Феррари» действительно всё решили ещё в середине ноября, то неужели нельзя было выстроить коммуникацию более изящно? Например, вообще не выпускать заявлений или сформулировать то самое послание иным образом. Как предположения могут быть необоснованными, если они потом стремительно подтверждаются?

И зачем сам Бинотто вещал о светлом будущем? Он потерял поддержку руководства только после довольно успешного Гран-при Абу-Даби, а до этого всё было прекрасно и безоблачно?

Приведём в пример «Альфа Ромео» и Вассёра: команда просто отказалась от комментариев, а Фредерик ответил в стиле «поживём – увидим». И вот теперь ни итальянская команда, ни её французский босс не смотрятся дураками или врунишками. В отличие от коллег.



В общем, в Формуле-1 и спорте в целом продолжает местами существовать глупая традиция, из-за которой ни журналисты, ни болельщики не будут доверять командам и топ-фигурам даже тогда, когда им это будет действительно важно.



Ну а что касается решения «Феррари» убрать Бинотто и будущего Маттиа, то об этом мы ещё обязательно поговорим отдельно. Если совсем кратко, перспективы уходящего босса выглядят посветлее, чем у его команды…