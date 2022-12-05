Эры доминирования «Ред Булл» не будет. Нынешний сезон Ф-1 уверенно это доказывает

В «Ред Булл» провели два сумасшедших сезона: команда взяла два титула в личном зачёте и один в командном. На волне этого успеха многие начали задаваться вопросом: настало ли время доминирования австрийцев? Ответ прост: скорее нет, чем да. Просто присмотритесь к тому, как для «быков» сложился нынешний сезон.

RB18 – не «самовоз»

Австрийцам удалось сконструировать действительно быстрый болид. Однако скорость команды в этом году – не гарантия будущего успеха. Тем более что «Быкам» не удалось глобально оторваться от соперников. Несмотря на большой отрыв по очкам, «Феррари» в большинстве гонок несильно отставала от «быков». По скорости разница между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером составляла две-три десятые на круге. И это по ходу гонок, где «Скудерия» была гораздо медленнее, чем в квалификационном режиме. Разрыв слишком небольшой, чтобы можно было мечтать о его гарантированном сохранении даже при эволюционном развитии машин двух топ-команд.

Под конец чемпионата свою скорость показал и «Мерседес». Победа Джорджа Расселла на Гран-при Бразилии показывает, что немцы, с одной стороны, всё-таки поняли сильные и слабые стороны болида, а с другой – добились работы новинок. Да, вопрос, с какой концепцией команда Хэмилтона и Расселла вступит в сезон-2023, но недооценивать «серебряных стрел» явно не следует.

К тому же, несмотря на то что этот болид принёс команде 17 побед из 22, это не делает его «самовозом». Гораздо больший процент побед за сезон был у тех же «Мерседесов» в 2016 году – 91%. И у «Феррари» в 2002-м – 88%.

Санкции

В планы «Рел Булл» вмешался и финансовый регламент. Австрийцы оказались единственной командой, превысившей бюджет в 2021 году. За это их оштрафовали и лишили 10% от времени работы в аэротрубе и в CFD. Из-за потери времени австрийцы не смогут нарастить преимущество.

Дорабатывать машину в 2022 году «Ред Булл» станет гораздо сложнее Фото: Mark Thompson/Getty Images

После санкций у команды-победителя Кубка конструкторов осталось около 25 тестовых пробегов в неделю. У занявших второе место «Феррари» – 30. Разница существенная, так как Кристиан Хорнер заявил, что штраф от ФИА «может стоить от 0,25 до 0,5 секунды на круге» — то есть это как минимум столько, сколько «Ред Булл» выигрывал у «Скудерии» в 2022-м.

К тому же без дополнительных прогонов «Ред Булл» может столкнуться с теми же проблемами, что и «Мерседес» в этом году. Промахнувшись с концепцией, немцам пришлось экспериментировать с днищем и крыльями. Из-за большого количества обновлений время на тесты быстро заканчивалось. Многие детали стали появляться на автомобиле вообще без проверок в аэротрубе и в системе CFD. И, конечно, часть из них не работала.

Заморозка моторов также не поможет команде. В этом году движки «Хонды» и «Феррари» одинаково хороши. По мощности итальянцы даже превосходят своих соперников, но их проблема – надежность.

«Мерседес» и «Рено» тоже очень близки к двум лидерам. Да, французские моторы часто ломались, но зато наконец-то не сдерживали пилотов заводской команды. Надёжность «Альпин» и «Феррари» явно подтянут, это вопрос времени. И это значит, что на моторном рынке нет и не будет доминирования вплоть до 2026 года.

Разлад в команде

После гонки в Бразилии в медиа поползли слухи: голландцы обвинили Серхио в намеренной аварии в Монако. Мол, так Чеко решил гарантированно выиграть квалификацию у своего напарника. Затем Антониу Феликс да Кошта рассказал, что Ферстаппен сердится на Переса по другой причине: якобы Серхио попросил команду отдать ему победу на домашнем Гран-при, что не понравилось Максу.

В итоге поползли слухи, что Макс хочет убрать своего нынешнего напарника. Кто-то даже приплел к ситуации Даниэля Риккардо – мол, австралийца не просто так взяли в команду третьим пилотом.

Если до этого работу напарников можно было назвать командной, то теперь пилоты подумают, а стоит ли помогать друг другу. Напряжение в команде может обостриться из-за споров по тактике, несогласия с приказами инженеров.

В отношениях партнеров возможно похолодание. И можно только представить, что скажут по радио как Ферстаппен, так и Перес, когда их попросят в ходе гонки подвинуться и не мешать напарнику, даже если тот на более выгодной тактике.

Примечательно, что именно такой успешный сезон вскрыл столько проблем в команде. И главной из них неожиданно оказались отношения пилотов. В «Ред Булл» никто не хочет повторения борьбы Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона внутри «Мерседеса» в сезоне 2016 года. Но на фоне последних событий кажется, что всё идёт именно к этому. Какое уж тут доминирование.