Философия «Феррари» потерпела крах. Что на самом деле значит увольнение босса

Отставка Маттиа Бинотто – одно из самых ожидаемых кадровых решений прошедшего сезона. Давление, которое тифози и общественность оказывали на команду, оказалось беспрецедентным и напоминало скорее требования футбольных фанатов уволить неудачливого тренера. В Формуле-1 ни одна команда ещё не испытывала такого концентрированного общественного прессинга, направленного на одну фигуру в руководстве. В итоге и «Феррари», и Маттиа сдались. И будь то под влиянием общественности или после объективного анализа результатов, решение принято. Его долго откладывали и поначалу всячески отрицали.

Почему? А потому, что неудача Маттиа – это неудача не команды, а всей корпоративной структуры и философии «Феррари».

Почему «Феррари» делала не как все

В первую очередь проанализируем то, что на поверхности. Маттиа Бинотто — это плоть и кровь «Феррари». Всю свою карьеру выпускник университета Модены провел в команде. Он был у истоков легендарной эпохи Шумахера. 0н был важной частью того коллектива. Вместе со всей командой он рос и побеждал. И даже после ухода Шумахера Бинотто вместе со всей командой ещё пронёс то победное знамя с Кими и Фелипе, выиграв один титул в личном и два в командном зачёте. И у руля команды Маттиа Бинотто был мостиком в эпоху великих побед. Ученик Джона Барнарда и Рори Бёрна итальянец Бинотто пропитан духом «Феррари». С его уходом для «Скудерии» начинается новая эпоха, но также и в каком-то смысле прерывается преемственность — та самая связь современной команды и доминирующей конюшни Тодта — Брауна — Шумахера обрывается.

Ну а теперь копнём немного глубже. В 2016 году Группа «Фиат» и «Феррари» начали процесс отделения бренда спорткаров от основного концерна. Если вы смотрели «Форд» против «Феррари», то наверняка запомнили момент, когда комендаторе Энцо эффектно отшил делегацию «Форда» и продал часть акций своей компании «Фиату». Произошло это в 1969 году, и с тех пор «жеребцы» были частью большой семьи «Фиат». Однако как раз когда в Формуле-1 расцвела в полный рост эпоха доминирования «Мерседеса», «Феррари» стала публичной компанией. И пусть окончательно «Феррари» от влияния «Фиата», а теперь «Стеллантиса» не избавилась (около трети акций принадлежат нидерландскому холдингу Exor NV, который также серьезно участвует в концерне «Стеллантис»), «Феррари» впервые с 1969 года обрела относительную независимость.

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В плане продаж эта независимость сказалась очень хорошо. Вплоть до ковида автомобили с жеребцами на шильдике с каждым годом становились популярнее и популярнее. Независимость бренда в этом явно сыграла роль, ведь «Феррари» больше не следовала стратегии большого концерна, а шла своим путём.

И вот в какой-то момент тот самый путь «Феррари» добрался и до команды Ф-1. «Скудерия» будет работать и управляться не как остальные коллективы, она не будет брать ни с кого пример. Гордые итальянцы сами найдут путь обратно к большим победам и сделают это так, как могут и знают только они. Ведь это в ДНК «Феррари».

Бинотто — не лучший. Он просто лучший из своих

В 2019 году на должность директора команды назначается Маттиа Бинотто, и одним из первых его нововведений в команде была наглядная демонстрация философии «#EssereFerrari» — вы наверняка видели эту надпись на машинах красной команды. Essere Ferrari означает «Быть «Феррари». Это философия исключительности команды. «Быть «Феррари», значит, не быть похожими на других и идти тем самым особенным путём. Джон Элканн, который возглавляет холдинг Exor NV, а ещё руководит концерном «Стеллантис» (поговорим о независимости), описывал эту философию как «Гордость». Сам Бинотто охарактеризовал её как «Смелость и страсть». Безусловно, уже очень давно «Феррари» — это особенная команда, самая успешная, с самой большой историей и фан-базой, но приход Бинотто ознаменовал серьезный сдвиг в сторону этого «особого», почти аристократического статуса. Команда действительно публично обозначила свою уникальность. Если побеждать, то только в стиле «Феррари», достойном потомков Энцо.

В приглашении Бинотто эта философия особенно прослеживается. «Феррари» и раньше нередко руководили «свои менеджеры», но посмотрите на пелотон, особенно на заводские команды. Вы там не найдете ни одного доморощенного босса. Хорнер, Вольф, Браун и остальные — это в первую очередь успешные управленцы, которых пригласили на роль директоров команд. Но в «Феррари» пошли своим путём, и на командном мостике оказался воспитанник.

Маттиа Бинотто в 2012 году Фото: Getty Images for Shell

А ведь пройти путь от инженера до одного из топ-руководителей в рамках одной компании очень непросто. В крупных корпорациях, в том числе в автомобильных, существует жесткая корпоративная матрица развития сотрудников. Люди развиваются в глубину, улучшая свои компетенции до экспертных; горизонтально, пробуя новые области; и вертикально, идя вверх по лестнице менеджеров и руководителей. Прежде чем занять ту или иную карьерную вершину сотрудник должен пройти свою лестницу. И на каждой ступеньке его ожидают люди из HR, которые будут проверять его компетенции, давать ему задания, отслеживать успехи и прогнозировать потенциал.

Всё это призвано поставить на ключевые позиции в компании идеально подходящих и готовых к ответственности сотрудников и сделать главный корпоративный ресурс – людей максимально эффективных. Бинотто считается одним из лучших «технарей» современной Формулы-1, но стал он руководителем команды не поэтому, а потому, что был лучшим из «Феррари», кто мог занять это место.

Мемы с клоунами вместо образа аристократов

И вот «Феррари» бросает вызов всему остальному пелотону, планирует победить всех в своём особом стиле с гордостью, смелостью и страстью. Что получилось? Получился скандал с нелегальными манипуляциями с двигателем, получилось два года невразумительных выступлений в средней группе и получился сезон-2022, когда команда, несмотря на быструю машину, превратилась в ходячий мем.

Негативный фон вокруг команды в этом году во многом был вызван завышенными ожиданиями после первых побед. Но даже если бы стратеги «Феррари» весь сезон отработали с эффективностью команды Жана Тодта, титул у Ферстаппена вряд ли вышло бы отобрать. Поэтому отчасти вице-чемпионство можно назвать успехом после кошмарных 2020 и 2021 годов. Кстати, о них. Скандальная техника 2019 года была создана под руководством Маурицио Арривабене, но вот техническим директором в тот момент был именно Бинотто.

Даже если оставить за скобками эти два года, очевидно, что в 2022-м команда, обладая прекрасной техникой, оказалась не готова побеждать. Ошибки и ляпы – следствие дезориентированности людей и непонимания, куда идти и как действовать. А вот за это и должен отвечать самый главный босс. Печально становится не от того, что у Бинотто и его команды не получилось, а от того, что это лучшие люди «Феррари» на данный момент.

Философия уникальности провалилась, аристократический образ команды разрушен. Красные машины больше не вызывают трепета. При упоминании «Феррари» люди всё реже вспоминают великие победы и всё чаще насмешливо улыбаются, когда на ум приходят мемы с клоунами на командном мостике.

Кто бы ни пришёл в команду на место Бинотто, ему придётся заново создавать философию команды и представлять миру новую «Феррари».

С интересом смотрим в следующий сезон, чтобы в том числе узнать, а что теперь означает — «Быть «Феррари».