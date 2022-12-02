В Формуле-1 опять предлагают дичь: лидера будут замедлять ради зрелищности?!

Владельцы Формулы-1 ненавидят гонки. Никак иначе не объяснить то, что они продолжают выдумывать разные нелепицы для повышения зрелищности.

Исторического финала сезона-2021, пусть и спровоцированного потерявшейся в правилах дирекцией гонки, было мало. Техническая революция сезона-2022, гениальный чемпион мира, которого будут сравнивать с Шумахером и Сенной, драмы в «Феррари», борьба Хэмилтона с Расселлом, переход Алонсо, уход Феттеля — это всё не то.

Проблема, понимаете ли, в том, что в отдельных гонках пилоты побеждают со слишком большими отрывами. Промоутерам скучно. Давайте, говорят они, придумаем что-нибудь, чтобы борьба была плотнее. Ну а что? Это ведь и правда благое дело — плотная борьба.

Этим вопросом в паддоке заняты уже больше четверти века: ещё в середине 90-х специалисты рассуждали, что нужно уменьшить завихрения позади машины, чтобы её проще было преследовать. В итоге в 2010-х в Формуле-1 появилась система DRS — мера столь же коварная, сколь и антиспортивная.

Леклер атакует Ферстаппена с DRS на Гран-при Австрии Фото: Clive Rose/Getty Images

Гонщику, который в теории должен искать возможности для обгона, идти на риск, за доли секунды взвешивать за и против, DRS позволяет дождаться прямой и проехать мимо. Это не обгон, а его имитация. Не в Liberty Media это придумали, но им нравится. А давайте, говорит Росс Браун, который ещё год назад надеялся, что шасси 2022 года позволят избавиться от этой плохой идеи, попробуем «обратный DRS».

В Формуле-1 готовят к 2026 году новый технический регламент, и одной из его новинок может стать управляемая по ходу движения аэродинамика. В нужный момент пилот сможет увеличить угол атаки антикрыла, чтобы получить больше сцепления в поворотах, а затем — уменьшить его и эффективнее разогнаться на прямых.

Сама по себе идея выглядит интересно, однако вместе с ней, по словам Брауна, может появиться инструмент уменьшения прижимной силы у лидера гонки — если его отрыв от преследователей слишком велик и господа из Liberty Media заскучали. То есть буквально приподнимать лидирующему пилоту антикрылья, чтобы тому пришлось раньше тормозить и в поворотах он ехал помедленнее.

Вероятно, речь идёт о неком удалённом механизме — чтобы воспользоваться им в тот момент, когда отрыв лидера будет слишком велик, но господ из Liberty ещё можно разбудить. То есть речь о том, чтобы из какого-то офиса контролировать каждую машину и произвольно регулировать скорость?

Комната управления гонкой Формулы-1 Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Звучит как-то сложновато. Уже ведь существуют простые инструменты: штрафы, которые стюарды выносят, руководствуясь некой секретной логикой. 10 секунд лидеру за то, что он лидер, и гонка заиграет совсем другими красками!

Можно выбирать штраф в случайном порядке — вплоть до дисквалификации. Решил выиграть? Готов рискнуть? Уверен, что мы не поставим тебя за сейфти-каром позади всех? Просто ради интриги. Ну, ладно, езжай, но в сентябре мы изучим финансы твоей команды и посмотрим, кого сделать чемпионом.

Кажется, в Liberty Media видят Формулу-1 как своего рода сериал, в котором шоураннер подогревает интригу перед финальным эпизодом года и затем переворачивает всё по своему вкусу. Действо, цель которого — держать зрителя в напряжении до последней секунды.

Но в спорте цель в том, чтобы определить сильнейшего. Например, в футболе не удаляют на последних минутах побеждающей команды, чтобы добавить концовке интриги. На марафонца не навешивают гири, потому что он слишком далеко убежал от преследователей.

Победа Ферстаппена в Спа была недостаточно хороша? Фото: Dan Mullan/Getty Images

Господ из Liberty Media это не слишком волнует — они ненавидят гонки. По крайней мере, те, в которых команды сами разрабатывают машины. Возможно, ответ на все вопросы промоутеров — унификация болидов.

Только такие гонки уже есть — IndyCar, а для Формулы-1 как гонок независимых конструкторов переход к единому шасси будет концом всего. Вероятно, долгим и очень зрелищным, но всё-таки концом, означающим, что модель IndyCar победила. Но даже такой конец выглядит куда более достойно, чем удалённое управление скоростью пилотов.