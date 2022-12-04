«Ред Булл» пора избавиться от второй команды в Ф-1? Даём прогноз, когда это случится

Сезон-2022 для «Альфа Таури» не задался от слова совсем: на фоне невероятного успеха старшей команды назвать девятое место достойным выступлением не повернётся язык. Не может ли столь слабое выступление «модников» в новую эпоху Формулы-1 привести к продаже команды? Особенно на фоне глобальных перестановок внутри концерна «Ред Булл»?

Провальные результаты — не главное

Сразу оговоримся: проблема дочернего коллектива «Ред Булл» сейчас даже не в слабых результатах. Исторически руководству «быков» было чуть ли не наплевать на количество очков у итальянцев, а гораздо важнее было то, что «Торо Россо» была кузницей кадров для основной команды. Однако в последние годы ситуация сильно изменилась, и не без помощи этой самой молодёжи: провал в составе австрийского коллектива Пьера Гасли и Александера Албона сильно пошатнул веру доктора Марко в нынешний состав молодёжной программы, причём настолько, что пилотов стали брать не из своих закромов, а со стороны.



Лет пять назад подписание контракта с Серхио Пересом выглядело бы как нечто неординарное, да и появление Ника де Вриса в команде, учитывая его обширный бэкграунд и связь с «Мерседесом», тоже не стало бы рядовым событием.

Теперь всё по-другому. «Молодёжка» доктора Марко дала сбой, талантов, готовых хоть сейчас сесть в болид Формулы-1 и поехать, фактически, нет, так что и необходимости держать вторую команду сейчас тоже особой нет. Получается, пора продавать?



И да, и нет. Как минимум несколько лет в запасе у «Альфа Таури» точно есть: команда, даже несмотря на слабый результат, теперь окупается и приносит небольшой доход, да и реклама бренда одежды, в принципе, работает. Пусть и не так хорошо, как могла бы, будь коллектив более самобытным и обладающим собственной историей, а не придатком летописи «Ред Булл».

Кроме того, уже упомянутый выше де Врис — привычный для «дочки» «Ред Булл» ход на перспективу. Ник, несмотря на свой не самый стандартный возраст для дебюта в Формуле-1, — игра на долгосрочную перспективу, а, учитывая отсутствие свободного места в «Ред Булл» в ближайшие пару лет, «Альфа Таури», как и раньше, является идеальной командой для обкатки перспективного юниора.



Но важнее другое — а что будет после де Вриса? Рано или поздно Ник либо перерастёт этот коллектив, либо провалится и покинет Формулу-1. Цунода в команде, откровенно говоря, тоже только до тех пор, пока «Ред Булл» нужна «Хонда». А пока неизвестно, будут ли нужны японцы австрийцам после 2026 года или «Ред Булл» вместе со своим «Пауэртрэйнс» отправится в своё — отдельное от «самураев» — путешествие.

Сезон-2022 получился для «Альфа Таури» провальным Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Три сезона — и всё?

Как бы то ни было, до 2026 года мы вряд ли увидим в пелотоне на месте «Альфа Таури» другой коллектив, а вот перед сменой регламента нас вполне могут ожидать сюрпризы. В отсутствие перспективной молодёжи, которую необходимо обкатать в Формуле-1, и в отсутствие необходимости использовать вторую команду как часть маркетингового плана коллектив вполне может быть продан тем, кому он гораздо нужнее.



Увеличивает вероятность такого развития событий и факт смерти Дитриха Матешица — да, Диди защитил свою основную команду от банкротства своим особым фондом, но тащить на деньги этого же фонда вторую команду… Не факт, что руководство коллектива захочет.

Даже при условии самоокупаемости команды в «Ред Булл» вполне могут принять решение сосредоточиться на основной конюшне, которая действительно приносит и прибыль, и титулы, а вот от «дочки» попросту избавятся за кругленькую сумму. А учитывая большое число потенциальных покупателей (помимо Майкла Андретти и гонконгского миллиардера, к 2026 году свою команду может захотеть и пара автопроизводителей, один из которых — «Хонда»), вероятность, что коллектив уйдёт с молотка, более чем высока.

Плохо ли для Формулы-1, если команда из Фаэнцы сменит хозяина? Вовсе нет. В настоящий момент «Альфа Таури» не несёт для чемпионата огромной пользы. И пусть с приходом де Вриса команда вернулась в привычное русло кузницы кадров, в будущем средненький коллектив, не несущий в себе ценности по обкатке молодёжи, таким уж полезным для чемпионата точно не будет. В отличие от новой команды, пусть и с прежней базой в Фаэнце. В конце концов, при «Ред Булл» итальянцы никогда не нацелятся на победу в чемпионате, а вот новый владелец наверняка замахнётся на борьбу с топами.



Какой можем сделать вывод? До 2026 года, независимо от результатов, команда останется на плаву и продолжит выполнять свою пусть и не самую большую, но функцию. Что будет после — во многом будет зависеть от состояния молодёжной программы «Ред Булл» и от стратегии новых боссов головного концерна. Однако, чем ближе 2026 год, тем выше вероятность продажи коллектива кому-то богатому, заинтересованному и готовому взять на себя ответственность владеть командой Формулы-1.