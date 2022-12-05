Если бы не голландский доминатор, борьба за чемпионство шла бы до последнего круга. И наверняка даже после него.

Снова скандал в борьбе за титул Формулы-1! Как бы прошёл сезон-2022 без Ферстаппена

15-й день без Формулы-1, и, чтобы чем-то себя занять в межсезонье, представляем, как бы мог выглядеть прошедший сезон без… Макса Ферстаппена. Если бы, например, ограничение расходов и желание повысить зрелищность зашли бы слишком далеко и чемпиону было запрещено выступать в этом году. Ну, чтобы зрители не заскучали от одних и тех же имён…

Бахрейн: Леклер захватывает лидерство

Пилоты «Феррари» начинают сезон с уверенного дубля, а вот Перес стартовал только третьим и затем откатился в конец топ-5. К финишу Чеко смог отыграться, но из-за технических проблем не финишировал вовсе и остался без очков. Главная сенсация — пятое место Магнуссена на возродившемся «Хаасе».



Финиш (топ-5): 1. Леклер — 2. Сайнс — 3. Хэмилтон — 4. Расселл — 5. Магнуссен.

Саудовская Аравия: «Феррари» вновь впереди

Перес стартует с поула, но Леклеру повезло провести пит-стоп во время сейфти-кара и выехать из боксов впереди Чеко. Мексиканец в итоге уступил и Сайнсу и финишировал третьим. Ну а «Феррари» за счёт двух дублей подряд опережает ближайших соперников уже на 47 очков.

Финиш: 1. Леклер — 2. Сайнс — 3. Перес — 4. Расселл — 5. Окон.

Перес опережает Леклера в Джидде Фото: Mark Thompson/Getty Images

Австралия: плохой старт Переса

Чеко стартует со второй позиции, но уступает в борьбе Хэмилтону. Мексиканец снова контратакует и всё-таки возвращается на второе место, однако Леклер слишком далеко и одерживает уже третью победу в сезоне. Зато Сайнс сошёл после вылета на первом круге и отстал от напарника в общем зачёте — главной угрозой для Шарля становится Расселл.



Финиш: 1. Леклер — 2. Перес — 3. Расселл — 4. Хэмилтон — 5. Норрис.



Общий зачёт: 1. Леклер (78 очков) — 2. Расселл (39) — 3. Сайнс (36).

Эмилия-Романья: первая победа Чеко

Перес проваливается в квалификации и ставит только шестое время, но уже на финише спринта он занимает вторую позицию, а на старте основной гонки опережает «Феррари» и уезжает к первой в сезоне победе! Шарль же в попытке догнать мексиканца допускает ошибку и вместо второй позиции занимает пятую. Вместе с Чеко на подиуме два британца — Норрис и Расселл.

Финиш: 1. Перес — 2. Норрис — 3. Расселл — 4 Боттас — 5. Леклер.

Майами: третий дубль «Скудерии»

Перес слабо проводит попытку в Q3 и уступает обоим пилотам «Феррари». В гонке Чеко всю дистанцию преследует Сайнса, но так и не сможет его пройти, а победу — уже четвёртую в сезоне — уверенно забирает Леклер. Топ-5 замыкают Расселл и Хэмилтон.

Финиш: 1. Леклер — 2. Сайнс — 3. Перес — 4. Расселл — 5. Хэмилтон.



Общий зачёт: 1. Леклер (123 очка) — 2. Перес (80) — 3. Расселл (66).

Испания: победа Переса из-за схода Леклера

В Барселоне вновь должен был побеждать Леклер, но Шарль сходит из-за технических проблем, а победа достаётся Пересу. Вторым финишировал Расселл, Сайнс — только третий, но впереди Хэмилтона. Один из главных героев гонки — занявший пятое место Боттас. В общем зачёте разрыв между Леклером и Пересом сокращается до 17 очков.



Финиш: 1. Перес — 2. Расселл — 3. Сайнс — 4. Хэмилтон — 5. Боттас.



Общий зачёт: 1. Леклер (123 очка) — 2. Перес (106) — 3. Расселл (84).

Шарль Леклер на Гран-при Испании Фото: Lars Baron/Getty Images

Монако: Перес лучше всех на мокрой трассе

В условиях меняющейся погоды Перес лучше других сориентировался с пит-стопами и вырвался на первое место. В «Феррари» не стали под финиш менять пилотов местами ради борьбы в чемпионате — Леклер финишировал позади Сайнса и теперь опережает Чеко лишь на семь баллов. На подиуме Шарль не скрывает разочарования стратегией, которая стоила ему победы.

Финиш: 1. Перес — 2. Сайнс — 3. Леклер — 4. Расселл — 5. Норрис.



Общий зачёт: 1. Леклер (138 очков) — 2. Перес (131) — 3. Расселл (96).

Азербайджан: Чеко лидирует в чемпионате

Блестящий старт в исполнении Переса и уверенная победа, а вот Леклера снова подводит техника: он теряет второе место из-за отказа силовой установки. За счёт третьей победы подряд Чеко опережает Шарля в общем зачёте и впервые в сезоне возглавляет турнирную таблицу.



Финиш: 1. Перес — 2. Расселл — 3. Хэмилтон — 4. Гасли — 5. Феттель.



Общий зачёт: 1. Перес (157 очков) — 2. Леклер (138) — 3. Расселл (114).

Канада: Серхио не использует шанс

В Канаде Леклер стартовал из последних рядов из-за замены силовой установки, но Перес не использовал шанс увеличить отрыв в чемпионате: Чеко ошибся в квалификации, стартовал лишь 12-м, а в гонке сошёл из-за проблем с трансмиссией. Шарль же прорвался на четвёртое место и до семи очков сократил отставание в чемпионате. Победа — у Сайнса.



Финиш: 1. Сайнс — 2. Хэмилтон — 3. Расселл — 4. Леклер — 5. Окон.



Общий зачёт: 1. Перес (157 очков) — 2. Леклер (150) — 3. Расселл (129).

Великобритания: новые проблемы Леклера

Гонка началась с аварии Чжоу, спровоцированной Расселлом, а закончиться должна была победой Леклера. Однако перед рестартом в «Феррари» решили не менять Шарлю шины, и за несколько кругов он откатился на четвёртое место. Победа снова у Сайнса, но Перес финишировал вторым и в личном зачёте оторвался ещё на шесть очков.



Финиш: 1. Сайнс — 2. Перес — 3. Хэмилтон — 4. Леклер — 5. Алонсо.



Общий зачёт: 1. Перес (175 очков) — 2. Леклер (162) — 3. Сайнс (144).

Взлёт Чжоу на Гран-при Великобритании Фото: Mark Thompson/Getty Images

Австрия: Шарль снова неудержим

Доминирующая победа Леклера — первая после Гран-при Майами. Сайнс финиширует вторым, так что в «Феррари» празднуют третий в сезоне дубль. Для Переса же этап на «Ред Булл Ринг» не задался: многочисленные ошибки в квалификации, старт в спринте с 13-го места и столкновение с Расселлом в основной гонке. Шарль возвращается в лидеры чемпионата — его перевес над Пересом составляет 16 баллов.

Финиш: 1. Леклер — 2. Хэмилтон — 3. Расселл — 4. Окон — 5. Шумахер.



Общий зачёт: 1. Леклер (196 очков) — 2. Перес (180) — 3. Сайнс (151).

Франция: Леклер снова упускает победу

В Ле-Кастелле победа была у Шарля уже в руках, но он вылетел в повороте и разбил машину. Однако Перес вновь не смог в полной мере воспользоваться шансом: в начале гонки пропустил Хэмилтона, а на рестарте «проспал» Расселла — тот в итоге приехал вторым и вместе с Льюисом принёс «Мерседесу» первый в сезоне дубль. Тем временем в общем зачёте разрыв сократился до минимума.

Финиш: 1. Хэмилтон — 2. Расселл — 3. Перес — 4. Сайнс — 5. Алонсо.



Общий зачёт: 1. Леклер (196 очков) — 2. Перес (195) — 3. Расселл (168).

Венгрия: второй подряд дубль «Мерседеса»

Опять у Леклера был хороший шанс на победу, но на рестарте только он был на жёстких шинах и в итоге финишировал только пятым. Перес на четвёртой позиции — после неудачной квалификации пришлось стартовать 10-м, тем не менее этого хватило, чтобы вернуться в лидеры чемпионата. В гонке же вновь побеждают два «Мерседеса».

Финиш: 1. Хэмилтон — 2. Расселл — 3. Сайнс — 4. Перес — 5. Леклер.



Общий зачёт: 1. Перес (207 очков) — 2. Леклер (206) — 3. Расселл (186).

Бельгия: Перес закрепляется на вершине

Гран-при Бельгии — первая после Баку победа Переса. В квалификации Чеко уступил Сайнсу, но опередил его на дистанции и увеличил отрыв в общем зачёте. Леклер же получил штраф на стартовой решётке, стартовал 14-м, получил пять секунд за превышение скорости на пит-лейн и в итоге занял пятое место. Отставание гонщика «Феррари» в общем зачёте выросло до 15 очков.

Финиш: 1. Перес — 2. Сайнс — 3. Расселл — 4. Алонсо — 5. Леклер.



Общий зачёт: 1. Перес (232 очка) — 2. Леклер (217) — 3. Расселл (201).

Перес опережает Расселла на Гран-при Бельгии Фото: Dan Mullan/Getty Images

Нидерланды: первая победа Расселла

В Зандворте «Ред Булл» неожиданно потерял темп, и Перес занял только четвёртое место. В то же время Леклер за счёт «софта» в концовке прорвался на второе место, а победу забрал Джордж Расселл — гонщик «Мерседеса» теперь уступает лидеру чемпионата менее 20 очков и может считаться полноправным участником борьбы за титул!

Финиш: 1. Расселл — 2. Леклер — 3. Хэмилтон — 4. Перес — 5. Алонсо.



Общий зачёт: 1. Перес (244 очка) — 2. Леклер (235) — 3. Расселл (227).

Италия: триумф Леклера в Монце

Из-за проблем с перегревом тормозов Перес занял лишь пятое место, а победил под рёв тифози Леклер — лидер «Феррари» вернулся в лидеры общего зачёта. На второй позиции Расселл — он всё ближе к верхушке турнирной таблицы, а праздник «Скудерии» третьим местом дополнил Сайнс.



Финиш: 1. Леклер — 2. Расселл — 3. Сайнс — 4. Хэмилтон — 5. Перес.



Общий зачёт: 1. Леклер (260 очков) — 2. Перес (255) — 3. Расселл (245).

Сингапур: король улиц наносит ответный удар

В Сингапуре машина Переса в порядке, и он выигрывает уже третью в сезоне уличную гонку — которой чуть не лишается из-за неаккуратной езды позади сейфти-кара. Леклер финиширует следом за ним, однако теряет лидерство в чемпионате. Топ-3 замыкает Сайнс, а Расселл из-за пары инцидентов остаётся без очков и отстаёт от претендентов на титул.

Финиш: 1. Перес — 2. Леклер — 3. Сайнс — 4. Норрис — 5. Риккардо.



Общий зачёт: 1. Перес (280 очков) — 2. Леклер (278) — 3. Расселл (245).

Япония: скандал на скандале

Сенсационная развязка дождевой гонки на «Сузуке»: лидировавший Леклер в конце последнего круга срезает шикану, получает штраф, и победа достаётся Пересу. В паддоке вспоминают Гран-при Канады 2019 года, когда Феттель после похожего инцидента лишился первого места в пользу Хэмилтона, но в этот раз ситуация осложняется тем, что пилоты получили полные очки, хотя гонка была сокращена. Подиум Окона на фоне скандала остаётся незамеченным.



Финиш: 1. Перес — 2. Леклер — 3. Окон — 4. Хэмилтон — 5. Феттель.



Общий зачёт: 1. Перес (305 очков) — 2. Леклер (296) — 3. Расселл (251).

Леклер и Перес на Гран-при Японии Фото: Clive Mason/Getty Images

США: четвёртая победа «Мерседеса»

Хэмилтон опережает Леклера и приносит «Мерседесу» четвёртую победу в сезоне. Леклер финиширует вторым, Перес — третий и теряет в борьбе за чемпионство три очка. Расселл после штрафа за столкновение с Сайнсом занимает четвёртое место — Джордж по-прежнему считает, что может включиться в погоню за титулом.

Финиш: 1. Хэмилтон — 2. Леклер — 3. Перес — 4. Расселл — 5. Норрис.



Общий зачёт: 1. Перес (320 очков) — 2. Леклер (314) — 3. Расселл (264).

Мехико: Расселл уступает Льюису и Чеко

При старте с поула Джордж слишком осторожничает и пропускает Хэмилтона с Пересом. Льюис одерживает вторую победу подряд, а вот Расселл за три этапа до конца сезона проигрывает лидеру чемпионата 58 очков — реальных шансов на титул больше нет. Плохи дела и у Леклера: он только пятый и не смог догнать Сайнса, чтобы забрать его позицию.



Финиш: 1. Хэмилтон — 2. Перес — 3. Расселл — 4. Сайнс — 5. Леклер.



Общий зачёт: 1. Перес (338 очков) — 2. Леклер (324) — 3. Расселл (280).

Сан-Паулу: триумф Джорджа

Расселл уже в спринте теряет математические шансы на чемпионство, но одерживает в воскресенье вторую победу в сезоне, а за счёт второго места Хэмилтона «Мерседес» перед заключительным этапом опережает «Феррари» в Кубке конструкторов на один балл! Тем временем в «Скудерии» решили не отбирать подиум у Сайнса, и Леклер занимает только четвёртое место. Перес — шестой, он теряет четыре очка, а не семь.

Финиш: 1. Расселл — 2. Хэмилтон — 3. Сайнс — 4. Леклер — 5. Алонсо.



Общий зачёт: 1. Перес (351 очко) — 2. Леклер (340) — 3. Расселл (314).

Абу-Даби: Перес всё-таки чемпион!

На «Яс Марине» у «Ред Булл» было преимущество в темпе, но по загадочным причинам Перес потерял время на втором отрезке и после второй остановки в боксах оказался позади Леклера. Победа под занавес сезона приносит «Феррари» первый c 2008 года Кубок конструкторов, ну а Чеко даже на второй позиции становится первым в истории Ф-1 чемпионом мира. По итогам сезона его преимущество составило четыре очка — то есть даже если бы в Японии пилотам начислили лишь по половине баллов, у Чеко осталось бы ещё 0,5 очка в запасе, но вряд ли это остановило бы бурю негодования — тем более с учётом спорных решений судей в пользу Переса в Сингапуре и Японии.



Финиш: 1. Леклер — 2. Перес — 3. Сайнс — 4. Расселл — 5. Норрис.



Общий зачёт: 1. Перес (369 очков) — 2. Леклер (365) — 3. Расселл (326).