Почему Хэмилтон станет чемпионом в 2023-м
Гонщик «Мерседеса» проиграл два чемпионата подряд. Третьего поражения не будет — объясняем почему.
Зашкаливающая мотивация
Хэмилтон уже бог знает сколько времени — по его меркам, конечно — не выигрывал чемпионат. Излишне говорить, что мотивация у него будет просто невероятной.
В сезоне-2022 Льюис не взял ни одного поула и не выиграл ни одной гонки. Такое с ним случилось впервые. Это ещё один мотивационный фактор.
Британец не устаёт повторять, что все эти рекорды ничего не значат для него. Но мы же понимаем, что это не так. Обогнать Шумахера по количеству титулов — что может быть желаннее этой цели?
Напарник
Хэмилтон выступает в паре с Джорджем Расселлом, а его главный конкурент Макс Ферстаппен — с Серхио Пересом. И если Расселл оказывает в гонках позитивное давление на напарника, то о Пересе такого не скажешь.
Какие-то очки Джордж у Льюиса отберёт. Но у конкурентов он отнимет ещё больше. Его ведь взяли в «Мерседес» не для того, чтобы результаты Хэмилтона падали, верно?
Машина
«Мерседес» начал сезон-2022 с ужасным автомобилем, а в конце года на нём можно было бороться за победы. Прогресс наверняка продлится — и «Ред Булл» не поздоровится.
«Быки» к тому же окажутся под санкциями за превышение бюджета в сезоне-2021. И если финансовый штраф прямого влияния не окажет, то сокращение времени работы в аэротрубе и CFD — очень даже.
«Феррари»? Ну, пока это вообще не конкурент. Там бы руководителя толкового найти сперва.
Рекорд Шумахера падёт. Почему Хэмилтон станет чемпионом в 2023-м
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