Как бы выступил Мазепин в Формуле-1, если бы его не выгнали перед стартом сезона?

Впервые с 2013 года сезон Формулы-1 прошёл без российского пилота. Но давайте попробуем представить, что в мире ничего не происходит и Никита Мазепин как ни в чём не бывало принял участие во всех Гран-при 2022 года. Как бы мог выступить россиянин за рулём «Хааса»?

Сезон «Хааса»: блестящий старт, загубленный потенциал

Прежде чем перейти к «фантастической» части про Мазепина в сезоне Формулы-1, давайте рассмотрим факты. То есть проанализируем сезон в исполнении «Хааса».



Уже на зимних тестах стало понятно, что ставка американцев на слабый сезон-2021 ради подготовки к новому техническому регламенту работает. На вторых испытаниях в Бахрейне Магнуссен и Шумахер показывали отличные результаты, а их машина выглядела упрощённой, но всё ещё весьма быстрой версией «Феррари». Было очевидно, что «Хаас» должен вернуться в группу середняков и побороться за очки.



Сезон действительно стартовал великолепно: Магнуссен в первой же гонке финишировал пятым, болид «Хааса» позволял регулярно бороться за очки и попадать в третий сегмент квалификации. Правда, Мик Шумахер не мог подстроиться под поведение техники и не использовал потенциал болида.

А дальше… Дальше сезон «Хааса» постепенно пошёл на спад. Американцы выбрали довольно странную тактику: в то время как конкуренты оперативно устанавливали на машины мелкие и крупные обновления, «Хаас» никуда не торопился и готовил один крупный апдейт – зато проверенный в аэротрубе наверняка. В итоге машину Магнуссена обновили перед летней паузой, а болид Шумахера – сразу после. То есть болиды «Хааса» оставались без новинок более половины сезона и из-за этого предсказуемо откатались назад относительно «Альпин», «Астон Мартин» и других середняков.



Ну и самое плохое: обновление «Хааса» вроде бы и сработало, но заметного прыжка вперёд не дало. Ну, новинки как новинки, не бомба. И если американцы над этим работу с машиной завершили, то конкуренты представили очередные апдейды – и VF-22 продолжил отставать. На удачных трассах американцы ещё могли по старой памяти оказаться где-то на границе десятки, но если трек не подходил, то Магнуссен и Шумахер обнаруживали себя в подвале и в борьбе с «Уильямсом» за звание худшей команды.

Вдобавок ко всему проблемы «Хааса» не ограничились слабым развитием машины. Много вопросов возникло и к работе гоночной бригады. Неудачная тактика и проблемы на пит-стопах убивали последние шансы на очки. По сути сенсационный поул Кевина Магнуссена на Гран-при Бразилии стал фактически единственным светлым пятном во всей второй половине чемпионата. И в итоге «Хаас» еле-еле сохранил восьмое место в Кубке конструкторов, хотя после стартовых Гран-при казалось, что может побороться условно за шестое с той же «Альфа Ромео».

А что Мазепин?

Ну а теперь мы вступаем на максимально скользкую тропинку предположений, за что наверняка отхватим от вас в комментариях. Ну, не в первый же раз и не в последний. Итак, представим, как бы сложился сезон Мазепина.



Для начала вводные. В 2021-м Никита в одни ворота проиграл конкуренцию Мику Шумахеру. Да, были проблемы с шасси, с текучкой кадров внутри команды и так далее, но факт есть факт: россиянин и под финиш сезона смотрелся слабее немца.



При этом сезон-2022 стартовал для Шумахера хуже. Если в 2021-м, по собственному мнению, Мик был способен выжимать из машины максимум, то половину 2022-го он потратил на поиск подходящих настроек, прежде чем сумел выйти на уровень Магнуссена, а затем и начал его опережать. Под финиш года это был уже тот «праймовый» Мик, который годом ранее не оставил Мазепину шансов.

Сам Никита в своих интервью говорил, что на тестах в Барселоне он ехал быстрее Шумахера и ему нравилась работа машины. Не верите? Ну, тут можно вспомнить опыт Формулы-2: там Мазепин в первый сезон тоже безнадёжно провалился на фоне Ника де Вриса, а на второй заход уже поехал на уровне лидеров. Поэтому ничто не мешает нам представить, что на фоне проблем Шумахера на старте сезона Никита оказался бы ведущим пилотом «Хааса».



В самом «Хаасе», правда, в этом уверены не вполне. Главный гоночный инженер команды Аяо Комацу представлял, что при дуэте Шумахер-Мазепин «Хаас» вполне мог остаться в стартовых Гран-при без очков.



Вот что на это отвечал сам Мазепин: «Если он так это видит, то как взрослый человек и профессионал имеет право на своё мнение. Уверен, он разбирается в гонках, но я с этими словами не согласен».

Магнуссен в первых четырёх Гран-при трижды попал в очки, а в первых 11 – пять раз. При этом датчанин лишил самого себя шансов на очки в Испании, когда после старта с восьмого места зачем-то до последнего бился с Хэмилтоном и сломал переднее антикрыло. То есть у Кевина могло быть и шесть очковых финишей.

Был бы Никита так же хорош? Утверждать подобное – слишком самоуверенно. Всё-таки у Кевина за спиной огромный опыт, а у Никиты – лишь неудачный дебютный сезон. Но если мы равняемся на успешные для Мазепина сезоны в GP3 и Ф-2, то понимаем, что россиянин умеет реализовывать потенциал машины, когда она быстра, а пилот уверен в себе и в болиде. Поэтому мы поспорим с Комацу и выскажем мнение: несколько раз Мазепин в очки попал бы. Да, вряд ли бы он принёс «Хаасу» аж пятое место в Бахрейне. Да, вряд ли бы набрал так много очков. Но предполагать, что Никита остался бы с «баранкой», странно и практически глупо.



При этом напомним, что в середине чемпионата в выступлениях Магнуссена наступил заметный спад, который сам пилот связал с уходом своего прежнего гоночного инженера. Думаем, такое ударило бы и по Мазепину: в 2021-м он сам жаловался на регулярные перестановке в своей бригаде. Так что легко предположим, что на фоне этих проблем и прогресса Шумахера Никита вновь мог откатиться к роли второго гонщика команды.



Глобально предположим: форма машины в первых Гран-при и прогресс самого Мазепина позволили бы ему по итогам сезона набрать хотя бы столько же очков, сколько в итоге наскрёб Мик (то есть 12). Не фантастика, но огромный шаг вперёд по сравнению с сезоном-2021. Правда, «Хаас» бы тогда занял в общем зачёте лишь 9-е место, проиграв «Альфа Таури». Хотя сам Никита считает, что без него американцы набрали меньше очков, чем могли

А вот что было бы дальше – это интересно. Мы не знаем точного срока контракта Никиты и «Уралкалия» с «Хаасом», так что трудно предположить, как бы себя повела американская команда. Захотели бы Штайнер и Хаас убрать обоих молодых пилотов? Считали бы, что с опытным дуэтом гонщиков команда оказалась в таблице выше? Появился бы у них вариант с новым титульником в лице «Манигрэма» или нет?



Так или иначе, на счету Мазепина оказался бы куда более успешный сезон в Формуле-1, его репутация стала лучше. Так что даже в случае разрыва с «Хаасом» оставались шансы остаться в чемпионате – например, в «Уильямсе» или где-то в роли резервиста с перспективами вернуться через год.



Но это, как говорится, совсем другая история. А мы возвращаемся в грустную реальность, где семья Мазепиных под санкциями и размышления о возможном возвращении Никиты в Ф-1 выглядят скорее научной фантастикой.