Их любили все! Райкконен и ещё 6 гонщиков Формулы-1, у которых не было хейтеров

Недавно мы говорили о самых ненавистных пилотах в истории Формулы-1. Для сохранения баланса во вселенной мы просто обязаны рассказать об уникальных гонщиках, у которых, несмотря на их бешеную популярность, практически не было хейтеров. Представляем вашему вниманию семёрку наиболее любимых нейтральным зрителем пилотов Ф-1.

Ландо Норрис

Может показаться, что в эпоху социальных сетей, когда у каждого есть возможность вынести своё мнение на всеобщее обозрение, наличие хейтеров стало одним из сопутствующих атрибутов известности. Взять ту же Формулу-1: одним не нравится экоактивизм Феттеля, другим – дерзкие высказывания Окона, а третьи возненавидели Ферстаппена за отказ помогать напарнику в борьбе за вице-чемпионство.

В то же время есть такой персонаж, как Ландо Норрис, которому удаётся, казалось бы, невозможное: быть одним из самых популярных пилотов Ф-1 и при этом не иметь ненавистников. Всегда улыбчив, неконфликтен, да и на гоночной трассе способен на многое – идеальная комбинация, чтобы стать всеобщим любимчиком.

Единственный эпизод, который мог немного запятнать практически идеальную репутацию Норриса, произошёл во время прошлогодней гонки в Сочи. Лидировавший Ландо ослушался приказа капитанского мостика, отказавшись заезжать в боксы за дождевым комплектом резины. Итог всем известен: решение британца стоило ему победы. Впрочем, данный эпизод многие списали на излишнюю эмоциональность и неопытность молодого пилота – репутация Норриса практически не пострадала.

Даниэль Риккардо

В конце минувшего сезона мы попрощались (возможно, навсегда) с самым жизнерадостным пилотом эпохи Даниэлем Риккардо. Австралийцу далеко не всегда удавалось блистать на трассе, но свой след в культуре Формулы-1 он точно оставил.

Ландо Норрис, Даниэль Риккардо с актёром и телеведущим Джеймсом Корденом Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

На протяжении нескольких лет Дэн веселил многомиллионную армию фанатов Ф-1. Кто ещё поспорит с руководителем команды на набитие татуировки, явится в паддок на лошади, а также заставит Патрика Стюарта выпить из своего ботинка? Только Риккардо.

Да, Формула-1 – это жёсткий спорт, а не развлекательная передача. Но, возможно, именно такого персонажа, как Риккардо и не хватало до боли серьёзной «Королеве автоспорта». Ведь именно благодаря своей лучезарности и открытости миру Даниэль завоевал бóльшую часть персональных фанатов.

Кими Райкконен

Финский чемпион – полный антипод Дэна Риккардо. Айсмен меланхоличен, погружён в себя и не ищет лишнего внимания к собственной персоне – иными словами, целиком и полностью оправдывает своё прозвище. Впрочем, именно своей непосредственностью Райкконен и покорил сердца поклонников Формулы-1.

Кими будто было всё равно, что о нём подумают и напишут – он просто был собой и делал, что хотел и где хотел. Например, после схода с дистанции в Монако он мог спокойно вместо боксов отправиться отдыхать на яхту. В эпоху максимальной зацикленности на собственной репутации Райкконен абсолютно заслуженно примерил на себя статус последнего рок-н-ролльщика.

При этом Айсмен был лишён какого-либо пафоса, не любил излишнего внимания и вообще производил впечатление «гонщика из народа», которому был абсолютно чужд весь этот напускной гламур «Королевских гонок». Кими – тот человек, который на гала-церемонии ФИА позированию фотографам и произнесению торжественных речей предпочтёт просто выпить «Хамовников» и душевно пообщаться с фанатами. Как его можно не любить?!

Мика Хаккинен

Ещё один финский чемпион в нашем списке. В отличие от Райкконена, в Мику не был влюблён весь белый свет, но, справедливости ради, хейтеров у него тоже было не особо много. Учитывая, что Хаккинен гонялся в топ-команде и сражался за чемпионство с Шумахером – пилотом, обладающим огромной фан-базой – отсутствие ненавистников является немалым достижением финского пилота.

Выступая в Формуле-1, Хаккинен был неконфликтным, спокойным и с должным почтением относился к своим соперникам. Другими словами, не предоставлял поводов для ненависти.

Герхард Бергер

Бергер выигрывал гонки в составе «Феррари», «Макларена» и «Бенеттона», однако любовь болельщиков он завоевал вовсе не успехами на трассе. Выступая в Ф-1, Герхард слыл главным шутником пелотона – этакий Риккардо своей эпохи. Только по сравнению с добрыми подколами Дэна шутки австрийца были куда более жёсткими.

На поприще юмора для Бергера вообще не существовало авторитетов. Выступая за «Макларен», он не боялся подшутить ни над боссом команды Роном Деннисом, ни над великим напарником Айртоном Сенной. Шутки Бергера над бразильцем – это вообще отдельная тема. Например, он мог наполнить гостиничный номер Сенны лягушками, заставив того всю ночь вылавливать земноводных, выбросить из вертолёта портфель Айртона, а также заменить фотографию в паспорте бразильца на изображение из журнала для взрослых.

Айртон Сенна и Герхард Бергер

Что важно, Сенна не только ничуть не обижался на проделки своего напарника, но и воспринимал шутки Бергера как вызов, периодически подшучивая над ним в ответ. Так, австрийцу удалось подружиться с человеком, обладающим не самым простым характером. Болельщикам образ Бергера также пришёлся по нраву – долгое время он оставался одним из любимых фанатами Ф-1 гонщиков.

Джеймс Хант

Джеймс Хант – главный рок-н-ролльщик пелотона своей эпохи, а может быть, и в истории Формулы-1. Он брал от жизни гонщика всё, проживая каждый день как последний. Казалось бы, подобный образ жизни просто обязан был спровоцировать кучу скандалов с участием Джеймса, но нет. Хант вёл образ жизни безобидной рок-звезды – в меру безобразничал, но при этом никого не обижал — ни словами, ни поступками.

С годами любовь болельщиков к Ханту только росла. Джеймсу удалось создать настолько романтичный образ, что даже сегодня многие зрители с ностальгией вспоминают бунтаря Ханта, ставя его в противовес излишне политкорректным гонщикам современности.

Стирлинг Мосс

Стирлинг Мосс – первая британская суперзвезда Формулы-1 и по совместительству один из самых невезучих пилотов в истории чемпионата. Так уж вышло, что благородный характер британского джентльмена не позволил ему одержать главную победу в жизни.

В 1958-м Стирлинг был как никогда близок к заветному титулу в Формуле-1 – до того сезона он трижды подряд становился вице-чемпионом. На протяжении всего сезона он шёл вровень с пилотом «Феррари» Майком Хоторном. Обычно столь плотная борьба за чемпионство провоцирует вражду между гонщиками, но только не в этом случае.

Михаэль Шумахер и Стирлинг Мосс

Мосс с глубоким уважением относился к своему сопернику, а на Гран-при Португалии и вовсе защищал его перед судьями. Дело в том, что Хоторн, пытаясь завести заглохшую машину, двигался против направления движения. За подобное нарушение Майку грозила дисквалификации. Казалось бы, идеальный расклад для Мосса, но не тут-то было. Стирлинг заступился за соперника, заявив судьям, что лично видел, как Хоторн толкал машину за пределами трассы. Так, благодаря заступничеству со стороны Мосса пилоту «Феррари» удалось сохранить семь очков.

В последней гонке сезона Хоторн оформит титул, опередив соотечественника всего лишь на один балл. Излишнее благородство в итоге стоило Стирлингу чемпионства. К тому моменту Мосса уже боготворили на родине, а после сезона-1958 уважение болельщиков к нему достигло просто космического уровня.