Когда уйдёт Хэмилтон и ждёт ли Алонсо новая ссора? 5 главных интриг трансферов Ф-1

С окончания сезона Формулы-1 не прошло и месяца, а до старта следующего ещё почти три месяца. Тем не менее уже сейчас видны главные интриги трансферного рынка сезона-2023 — о них сегодня и поговорим.

Завершит ли Хэмилтон карьеру?

В январе Льюису исполнится 38 лет — старше него на стартовой решётке сегодня лишь Фернандо Алонсо, а разговоры о скором уходе британца идут уже более двух лет. Причём год назад их дополнительно подогревали слухи, что Хэмилтон покинет в Формулу-1 из обиды на ФИА после скандального Гран-при Абу-Даби 2021 года. Пока никаких объективных подтверждений этим слухам нет, но есть и другие поводы считать, что окончание карьеры британца не за горами.



Минувший сезон дался Льюису непросто: из-за дельфинирования в начале сезона британец испытывал явные проблемы со спиной. Кроме того, на пятки Хэмилтону наступает молодой напарник — Джордж Расселл, а машина сама по себе пока не позволяет бороться за титул. А что если в сезоне-2023 ничего не изменится? Если новый болид будет больно пилотировать, а шансов на восьмое чемпионство нет, то какой смысл упираться? Сам Льюис уверяет, что готов гоняться ещё несколько лет, но ради чего, если восьмой титул так и останется недостижимым?

Оставит ли «Ред Булл» Переса?

Одна из главных тем концовки сезона — внутренние распри в «Ред Булл». О наличии проблем в паддоке узнали на Гран-при Сан-Паулу, когда Ферстаппен отказался помогать Пересу в борьбе за вице-чемпионство, и теперь неясно, каковы на самом деле отношения двух гонщиков. С одной стороны, Чеко два года честно помогал Максу, с другой — если голландец и правда недоволен партнёром по команде, перемены неизбежны.

По слухам, между Пересом и Ферстаппеном конфликт Фото: Mark Thompson/Getty Images

В теории у «Ред Булл» уже сейчас есть пара пилотов на замену Пересу — Даниэль Риккардо, который будет третьим пилотом Милтон-Кинса, и новичок «Альфа Таури» Ник де Врис. Кроме того, к концу сезона-2023 доступными для переговоров могут оказаться Ландо Норрис, Оскар Пиастри и Фернандо Алонсо. Не исключено, что с таким списком кандидатов Хельмут Марко может заменить Серхио и без просьб Ферстаппена…

Кто поедет за «Феррари»?

В «Феррари» с 1 января 2023 года появится новый руководитель команды — Маттиа Бинотто уходит, но сменщика ему в Маранелло ещё не нашли (или не объявили). И совершенно не факт, что новый глава будет развивать команду в том же русле, в каком её вёл Бинотто. Можно, например, вспомнить Марко Маттиаччи, который подписал контракт с Феттелем, едва появившись в Маранелло, и тем самым выставил за дверь Алонсо.

Гадать, что может произойти, мы не будем, но отметим, что смениться может весь состав. Не слишком трудно представить разочарованного продолжающимися проблемами и уходящего из команды Леклера — у него длинный контракт, но пилота с такой скоростью будет рада выкупить добрая половина пит-лейна. В то же время после многочисленных ошибок в начале сезона-2022 не слишком прочны позиции Сайнса.

Появится ли шанс у Норриса?

Ландо Норрис — один из лучших пилотов на стартовой решётке, но у него ещё ни разу не было машины, способной регулярно бороться за победы. Ещё в прошлом году британец стабильно опережал Риккардо и обратил на себя внимание, а в этом окончательно перетянул на себя одеяло и стал настоящим лидером «Макларена». Но проблема в том, что если Норрис будет так же хорош, а «Макларен» — так же не способен бороться за победы, то зачем Ландо оставаться в Уокинге?

Ландо Норрис Фото: Clive Rose/Getty Images

В теории в сезоне-2024 Норрис может оказаться в любой из топ-команд. В «Мерседес» он может прийти на место завершающего карьеру Хэмилтона, в «Ред Булл» — вместо Переса, а в «Феррари» Ландо отлично смотрелся бы и как напарник Леклера, и как самостоятельный лидер «Скудерии». Вопрос в том, будут ли места в топ-командах — или «Макларен» сам станет такой и никуда уходить британцу не придётся?

Уживётся ли Алонсо со Строллами?

Переход Алонсо в «Астон Мартин» — сам по себе одна из главных интриг предстоящего сезона. Испанец — не самый сговорчивый гонщик в пелотоне и не стесняется критиковать собственную команду (и «двигатели GP2») в прямом эфире. В то же время Лэнс Стролл — далеко не самый вежливый пилот в пелотоне: канадец буквально на предпоследнем этапе сезона-2022 вывез напарника на газон.



А что будет, если Алонсо не понравится команда, которая, напомним, принадлежит отцу Лэнса? В конце 2000-х Фернандо продержался в «Макларене» всего год. А когда вернулся в Уокинг спустя несколько лет, стал критиковать «Хонду» — да так, что японцы отказались иметь с Фернандо какие бы то ни было дела. Двукратный чемпион подписал с «Астон Мартин» так называемый «многолетний контракт», но разве способно что-либо удержать Фернандо там, где он быть не хочет?