Ещё 7 ненавистных гонщиков Формулы-1. Досталось за шулерство и активизм

Не так давно мы рассказывали о семёрке самых ненавистных пилотов в истории Формулы-1. Конечно, пилотов, обладающих внушительной армией хейтеров, куда больше, чем было озвучено в предыдущем материале. Представляем вашему вниманию ещё семь гонщиков, наиболее ненавидимых коллегами и фанатами Формулы-1.

Риккардо Патрезе

В начале своей формульной карьеры Риккардо Патрезе ощутил на себе невероятную волну хейта со стороны гонщиков-коллег: итальянца ни много ни мало винили в смерти Ронни Петерсона.

Гран-при Италии 1978 года начался с небольшого хаоса, вызванного преждевременной отмашкой зелёного флага: старт гонки был дан ещё до того, как все машины заняли места на стартовой решётке. Дабы выжить в этой неразберихе, Патрезе даже пришлось ненадолго покинуть пределы гоночного трека. Возвращаясь на трассу, Риккардо появился прямо перед Джеймсом Хантом. Уходя от столкновения с Патрезе, британец совершил манёвр, в результате которого поддел Ронни Петерсона. Через пару секунд «Лотус» шведа ударился об отбойник и воспламенился. После страшной аварии Петерсона отправили в больницу, где он скончался.

Риккардо Патрезе в 1978 году Фото: Don Morley/Getty Images

Виновником этой трагедии был признан Патрезе – так решили его коллеги. В преддверии следующей гонки на «Уоткинс-Глен» пятеро именитых гонщиков (Лауда, Хант, Андретти, Фиттипальди, Шектер) потребовали отстранения Патрезе от участия в Гран-при – в противном случае они угрожали бойкотировать этап в США. Хоть требование звёздных гонщиков и являлось неправомерным, но организаторы Гран-при запретили Патрезе участвовать в гонке: на трассу итальянец вернётся уже на следующем этапе.

Впоследствии Риккардо даже предстал перед итальянским судом по делу о непредумышленном убийстве. Через три года после трагедии Патрезе был полностью оправдан. Некоторые пилоты, выступавшие за отстранение итальянца от гонок, позже изменили своё мнение, признав, что погорячились с обвинениями в его адрес. Впрочем, многие фанаты, а также некоторые пилоты (например, Хант) продолжали винить Патрезе в трагичной гибели Ронни.

Дидье Пирони

Ещё один гонщик, которого общественность обвинила в гибели известного пилота. Впрочем, история Пирони получилась куда более сложной и драматичной, нежели у Патрезе. Как-никак, действия Дидье, которые косвенно привели к трагедии, имели намеренный характер. Да и в качестве жертвы выступил не абстрактный соперник, а напарник по команде. Но обо всём по порядку.

В 1982 году «Феррари» обладала быстрейшей машиной в пелотоне – лидер «красных» Жиль Вильнёв виделся главным фаворитом сезона. Впрочем, его напарник Дидье Пирони не собирался пребывать на вторых ролях, обозначив претензии на чемпионский титул. В гонке на «Имоле» французский гонщик вопреки командному приказу бросился атаковать лидировавшего Вильнёва, а оказавшись впереди, жёстко отоборонялся от нападок канадца – гонку выиграл Пирони.

К сожалению, внутрикомандное сражение продлилось недолго: во время квалификации следующего этапа на «Зольдере» разбился Жиль Вильнёв. В смерти своего кумира многие болельщики «Феррари» обвинили именно Пирони, посчитав, что канадец разбился из-за того, что слишком сильно гнал в попытке опередить напарника.

Андреа де Чезарис

Итальянский гонщик до сих пор удерживает антирекорд по количеству проведённых гонок без побед, однако запомнился гоночной общественности он вовсе не этим печальным фактом. В своё время де Чезарис снискал славу главного крашера эпохи – 37 раз он заканчивал гонку аварией, за что его «переименовали» в де Крашериса. Во многом из-за излишне агрессивного стиля пилотирования Андреа невзлюбили коллеги-гонщики. Доставалось итальянцу также от журналистов и комментаторов. Как-то раз во время прямого эфира не удержался Джеймс Хант, назвав де Чезариса идиотом.

Что касается обычных зрителей, то им не нравилось, что Андреа слишком долго присутствовал в пелотоне по протекции «Мальборо», занимая, по их мнению, место более молодых и перспективных пилотов. Несколько похоже на нынешнюю ситуацию с Нико Хюлькенбергом, который невольно убрал из Ф-1 молодого Мика Шумахера. Кстати, если Халк проведёт в Ф-1 ещё пару сезонов, то как раз отберёт у де Чезариса рекорд по Гран-при без побед: сейчас у немца 184 против 214 у коллеги.

Нельсиньо Пике

Если по гоночным успехам Нельсиньо даже близко не удалось приблизиться к своему легендарному отцу, то вот по количеству хейтеров он уже не так сильно отстал от трёхкратного чемпиона. В отличие от Пике-старшего, который методично копил ненавистников на протяжении всей карьеры, Нельсиньо разъярил фанатов Ф-1 всего лишь одним грязным эпизодом.

В Формуле-1 Пике-младший запомнился лишь скандалом Фото: Mark Thompson/Getty Images

В 2008-м бразилец разбил машину во время гонки в Сингапуре, победителем которой стал его напарник Алонсо. В следующем году Флавио Бриаторе укажет ему на дверь прямо посреди сезона, после чего возмущённый гонщик поведает всему миру, что сингапурская авария имела умышленный характер. В письме ФИА Пике во всех деталях рассказал о плане Бриаторе выиграть для Алонсо гонку посредством своевременного появления на трассе машины безопасности.

После того как история стала достоянием общественности, Нельсиньо возненавидела немалая часть фанатов Ф-1. Одних возмутил сам факт участия пилота в столь грязном деле, других – то, как Пике сдал руководство «Рено», только оказавшись ненужным команде.

Тимо Глок

В 2008 году Глоку пришлось испытать не себе гнев целой нации – по мнению бразильских фанатов, именно из-за пилота «Тойоты» Фелипе Масса упустил чемпионский титул. Под занавес финальной гонки сезона на «Интерлагосе» над автодромом в очередной раз зарядил дождь. Глок стал одним из немногих смельчаков, кто отказался заезжать в боксы за дождевой резиной. Благодаря этому решению немецкий пилот взлетел на четвёртую строчку. Впрочем, радовался Тимо недолго: к последнему кругу дождь усилился, и пилот «Тойоты» стал лёгкой мишенью для переобувшихся пилотов. Одним из тех, кто опередил Глока, стал Льюис Хэмилтон, которого этот обгон вывел на спасительное пятое место.

Для победы в чемпионате любимчику местных трибун Фелипе Массе не хватило всего лишь одного балла. Многие бразильские фанаты моментально возненавидели Тимо, который, по их мнению, слишком легко пропустил Хэмилтона — мол, немец подыграл пилоту с мотором «Мерседеса». На самом деле хейт в адрес немецкого пилота абсолютно необоснован. Находясь на псевдосликах в условиях сильного дождя, Глок не смог бы ничего противопоставить даже аутсайдерам, обутым в дождевой комплект резины, не говоря уже о Хэмилтоне на «Макларене».

Ромен Грожан

Ромен Грожан – возможно, главный крашер нашего времени. Аварии прославили французского пилота куда больше, нежели гоночные успехи, притом что гонщиком он был достаточно способным. Именно склонность Грожана к столкновениям сгенерировала приличную часть хейта в его адрес. Взять хотя бы «страйк» Ромена на старте Гран-при Бельгии 2012 года, одной из жертв которого стал Фернандо Алонсо.

Авария на старте Гран-при Бельгии навсегда останется в памяти болельщиков Фото: Mark Thompson/Getty Images

На финише сезона испанцу не хватит всего лишь четырёх баллов до чемпионского титула. Нужно ли говорить, что многочисленная армия фанатов Алонсо сделала из Грожана главного виновника поражения своего кумира.

Кстати, отправившись за океан после завершения формульной карьеры, Ромен ничуть не поумерил свой пыл. Он по-прежнему остаётся одним из самых аварийных гонщиков пелотона, частенько вызывая своими действиями гнев у других гонщиков.

Себастьян Феттель

Феттель относится к такому типу пилотов, у которых имеется как армия фанатов, так и огромное количество ненавистников. Что интересно, отряды хейтеров Себастьяна формировались практически на протяжении всей формульной карьеры.

В бытность выступлений за «Ред Булл» многие болельщики считали, что Феттелю просто повезло оказаться в нужное время и в нужном месте, не признавая его величие и отторгая всякие сравнения Себастьяна с великими гонщиками прошлого. Также репутацию немца подпортила пара локальных скандалов, связанных с Марком Уэббером. Например, во время Гран-при Турции 2010 года Феттель слишком самонадеянно полез атаковать напарника, что привело к столкновению пилотов «Ред Булл», а через три года Себастьян, ослушавшись командного приказа, обогнал австралийца в борьбе за победу.

Добавила ненавистников Феттелю и его социальная активность. Как и в случае с Хэмилтоном, многим фанатам не понравилось, что Себастьян делает из Формулы-1 площадку для озвучивания различных негоночных лозунгов.